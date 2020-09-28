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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW'nin ilk elektrikli 'M' modeli i4'ü temel alacak

    İlk elektrikli M modelinin önümüzdeki yıl karşımızda olacağını açıklayan BMW M Genel Müdürü Markus Flasch, aracın performans olarak M3 ve M4 modellerinin bir kademe altında olacağını açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMW'nin ilk elektrikli 'M' modeli i4'ü temel alacak
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    Alman otomotiv devi BMW, tamamen elektrikli sedan modeli i4'ü henüz resmi olarak tanıtmadı fakat söz konusu modelin 'M' versiyonu üzerinde çalıştığını daha şimdiden doğruladı.

    2020 yılı sonunda tanıtılması beklenen elektrikli BMW i4'ün oldukça etkileyici performans verilerine sahip olacağı biliniyor. Gelen haberlere göre otomobilde toplam 523 beygir güç üreten iki elektrik motoru bulunacak ve araç 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniye civarında tamamlayacak. Bu değerler çoğu müşteri için zaten yeterliyken BMW M biriminin genel müdürü Markus Flasch, performanslı bir M versiyonunun da yolda olduğunu duyurdu.

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    Ayrıca Bkz. "Hyundai'den 810 beygirlik elektrikli araç prototipi: RM20e"

    Kısa süre önce Car Advice'a konuşan Flasch, "Önümüzdeki yıl performans segmentindeki ilk tamamen elektrikli M modelini piyasaya süreceğiz. Söz konusu model i4'ü temel alacak. Ardından hibrit motorlu performans ve yüksek performans modelleri de gelecek. Fakat bunlar hakkında konuşmak için henüz çok erken" şeklinde konuştu.

    BMW i4 M'in ne kadar güçlü olacağı konusunda henüz bir açıklama yok. Fakat Flasch'ın dediğine göre şirket, M3 ve M4'ü daha yüksek performanslı modeller olarak sunmaya devam edecek. i4 M ise performans açısından onların bir kademe altında yer alacak. Çünkü BMW, içten yanmalı motorlu M modellerini gölgede bırakmak için yeterli bir batarya teknolojisine henüz sahip değil.

    *Haberde BMW i4 Concept'in görselleri kullanılmıştır



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    th9 14 dk. yeni yorumcu
    bune
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    deoks 28 dk.
    Ön ızgara direk tripofobiyi tetikliyor.
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    Xenom (Cihan ) 39 dk.
    Her BMW haberinin altına yazılan ilk yorum ön böbrek tasarımı.



    Tasarlayan departman komple kovulmalı bence.
    Yanıtla +1
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 58 dk.
    Bu nasıl bir tasarımdır yarabbi
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