BMW çark etti: Koltuk ısıtmayı artık paralı abonelikle sunmayacak

Alman marka koltuk ısıtmayı abonelik ücreti karşılığında sunulan opsiyonlar listesinden çıkarıyor. Nota "BMW müşterileri bu durumda iki katı ödediklerini hissediyorlardı, ancak gerçekte durum böyle değil. Ama her zaman söylediğim gibi algı gerçekliktir. Bu yüzden bunu durdurduk" diyor.
Abonelik tabanlı hizmetler devam edecek
BMW, otomobillerinde zaten fiziksel olarak bulunan özellikleri düzenli bir ücret karşılığında sunmaktan vazgeçecek. Deneyimli yöneticiye göre bu tür özellikler araçta ya fabrika çıkışı olacak ya da hiç olmayacak. Yapılan girişim kullanıcı tarafında kabul görmediği için başarısızlıkla sonuçlandı.
Buna rağmen BMW, abonelik temelli hizmetler konseptinden vazgeçmeyi düşünmüyor ve bu yönde ilerlemeye devam edecek. Şirket otomobillerinde ek yazılım indirilerek etkinleştirilen abonelik tabanlı özellikler sunmaya devam edecek. Bunlar sürüş asistanları veya medya sistemiyle alakalı olacak. Şirket bu alandaki seçenekleri daha da genişletmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.