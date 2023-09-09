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    BMW çark etti: Koltuk ısıtmayı artık paralı abonelikle sunmayacak

    Alman otomobil devi BMW, otomobillerindeki koltuk ısıtma özelliğini abonelik ücreti karşılığında sunmaya başlamıştı. Ancak şirket tepkiler nedeniyle bu abonelik hizmetini rafa kaldırdı.
    BMW çark etti: Koltuk ısıtmayı artık paralı abonelikle sunmayacak Tam Boyutta Gör
    BMW kullanıcıları, üretici tarafından bazı ülkelerde aylık 18 dolara sunulan ısıtmalı koltuk aboneliğini hoş karşılamadı. BMW Yönetim Kurulu üyelerinden Pieter Nota, Autocar'a yaptığı açıklamada, koltuk ısıtma hizmetinin düzenli abonelik ücretiyle sunulmasının kullanıcılar arasında pek kabul görmediğini açıkladı.

    Alman marka koltuk ısıtmayı abonelik ücreti karşılığında sunulan opsiyonlar listesinden çıkarıyor. Nota "BMW müşterileri bu durumda iki katı ödediklerini hissediyorlardı, ancak gerçekte durum böyle değil. Ama her zaman söylediğim gibi algı gerçekliktir. Bu yüzden bunu durdurduk" diyor.

    BMW çark etti: Koltuk ısıtmayı artık paralı abonelikle sunmayacak Tam Boyutta Gör

    Abonelik tabanlı hizmetler devam edecek

    BMW, otomobillerinde zaten fiziksel olarak bulunan özellikleri düzenli bir ücret karşılığında sunmaktan vazgeçecek. Deneyimli yöneticiye göre bu tür özellikler araçta ya fabrika çıkışı olacak ya da hiç olmayacak. Yapılan girişim kullanıcı tarafında kabul görmediği için başarısızlıkla sonuçlandı.

    Buna rağmen BMW, abonelik temelli hizmetler konseptinden vazgeçmeyi düşünmüyor ve bu yönde ilerlemeye devam edecek. Şirket otomobillerinde ek yazılım indirilerek etkinleştirilen abonelik tabanlı özellikler sunmaya devam edecek. Bunlar sürüş asistanları veya medya sistemiyle alakalı olacak. Şirket bu alandaki seçenekleri daha da genişletmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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