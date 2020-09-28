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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai'den 810 beygirlik elektrikli araç prototipi: RM20e

    Hyundai'nin Rimac iş birliğiyle geliştirdiği RM20e, N performans biriminin gelecekte heyecan verici elektrikli araçlarla karşımıza çıkacağının sinyallerini veriyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai'den 810 beygirlik elektrikli araç prototipi: RM20e
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    Hyundai, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni RM20e prototipini görücüye çıkardı. RM20e, Hyundai N performans biriminin geleceği hakkında ipuçları barındırıyor.

    Tamamen elektrikli bir spor otomobil olan Hyundai RM20e, Veloster N gövdesiyle karşımıza çıkıyor. Fakat bu pist odaklı prototip üzerinde bazı modifikasyonlar yapılmış. Ön taraftaki büyük karbon fiber ön lip, genişletilen çamurluklar, 19 ve 20 inç çaplı jantlar, devasa bir arka difüzör ve büyük spoyler bu alanda karşımıza çıkan detaylardan.

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    Hyundai RM20e prototipinde arka tekerleklere güç veren bir elektrik motoru bulunuyor. 810 beygir güç ve 960 Nm tork üreten motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında, 0-200 km/s hızlanmasını da 9.88 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Maksimum hızı 250 km/s olarak açıklanan RM20e'nin elektrikli spor otomobil üreticisi Rimac iş birliğiyle geliştirildiğini belirtelim. Zira Hyundai ve Kia, geçtiğimiz yıl Hırvat markaya toplam 90 milyon dolar yatırım yapmıştı.

    Hyundai RM20e prototipinin sürüş menzili henüz açıklanmadı. Fakat otomobilin 60 kWh'lık batarya paketiyle ve 800V hızlı şarj özelliğiyle donatıldığını biliyoruz. Prototipin performans bakımından yarış araçlarıyla aynı seviyede olduğunu belirten Koreli marka, öte yandan sunduğu sürüş deneyimi açısından günlük kullanım için de son derece uyumlu olduğunun altını çiziyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cabriyo (Emin Tuncer) 32 dk.
    typr m3 vs bikaç seneye müzelik olur.
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    AribyAriana 4 sa.
    Vay be. DTM otomobili gibi olmuş.
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