BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı

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APT32 olarak da bilinen OceanLotus adlı hacker grubunun, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden ikisi olan BMW ve Hyundai'yi hedef aldıkları ve aylarca hack girişimlerinde bulundukları ortaya çıktı.

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Vietnam tarafından desteklendikleri iddia ediliyor

Alman medya kuruluşu BW Recherche tarafından yayınlanan son rapor, BMW'nin bilgisayar ağına bir grup bilgisayar korsanının sızdığını ortaya koyuyor. Saldırının 2019 baharında yapıldığı ve Münih merkezli lüks otomobil üreticisinin bu saldırıları kısa sürede farkederek önlemler aldıkları belirtildi. Ayrıca raporda, OceanLotus adlı hacker grubunun saldırıdan önce aylarca BMW BT güvenlik uzmanları tarafından izlendiği de ifade ediliyor.

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OceanLotus'un BMW bilgisayar ağının kontrolünü ele geçirmek için sisteme Cobalt Strike adlı bir araç kurmayı başardıkları açıklandı. Bu araç Bilgisayar korsanlarının bir bilgisayarda veya ağda casusluk yapmasını ve sistemi uzaktan kontrol etmelerini sağlıyor. Hackerlar bu aracı sisteme kurmak için Tayland merkezli sahte bir BMW şubesi sitesi kurdukları ve kimlik avı yöntemini kullandıkları belirtilmiş.

BMW şirketin hiçbir bilgisinin sızdırılamadığını açıklarken, BW Resherce ise OceanLotus'un yıllarca birçok şirkete yönelik saldırılar yaparak, Vietnam'ın politik çıkarına hizmet ettiğini iddia ediyor. Aynı hacker grubunun, ticari sırlarını ele geçirmek için Hyundai'ye de hack girişimlerinde bulunduğu da gelen haberler arasında.

https://www.engadget.com/2019/12/08/bmw-hyundai-trade-secret-hacks/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5lbmdhZGdldC5jb20vMjAxOS8xMi8wOC9ibXctaHl1bmRhaS10cmFkZS1zZWNyZXQtaGFja3MvJnNhPUQmc291cmNlPWhhbmdvdXRzJnVzdD0xNTc1OTY5NDI5ODgwMDAwJnVzZz1BRlFqQ05GWEZqRHhTNFRxTXVtMnhNNld3ZXdhc1prYUtB&guce_referrer_sig=AQAAAADdOrb3HczOYtUgqJS9kUmtAP_uF2Wc1nnXEuMGVLMIxh