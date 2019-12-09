BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı

APT32 olarak da bilinen OceanLotus adlı hacker grubunun, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden ikisi olan BMW ve Hyundai'yi hedef aldıkları ve aylarca hack girişimlerinde bulundukları ortaya çıktı.
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Vietnam tarafından desteklendikleri iddia ediliyor
Alman medya kuruluşu BW Recherche tarafından yayınlanan son rapor, BMW'nin bilgisayar ağına bir grup bilgisayar korsanının sızdığını ortaya koyuyor. Saldırının 2019 baharında yapıldığı ve Münih merkezli lüks otomobil üreticisinin bu saldırıları kısa sürede farkederek önlemler aldıkları belirtildi. Ayrıca raporda, OceanLotus adlı hacker grubunun saldırıdan önce aylarca BMW BT güvenlik uzmanları tarafından izlendiği de ifade ediliyor.
OceanLotus'un BMW bilgisayar ağının kontrolünü ele geçirmek için sisteme Cobalt Strike adlı bir araç kurmayı başardıkları açıklandı. Bu araç Bilgisayar korsanlarının bir bilgisayarda veya ağda casusluk yapmasını ve sistemi uzaktan kontrol etmelerini sağlıyor. Hackerlar bu aracı sisteme kurmak için Tayland merkezli sahte bir BMW şubesi sitesi kurdukları ve kimlik avı yöntemini kullandıkları belirtilmiş.
BMW şirketin hiçbir bilgisinin sızdırılamadığını açıklarken, BW Resherce ise OceanLotus'un yıllarca birçok şirkete yönelik saldırılar yaparak, Vietnam'ın politik çıkarına hizmet ettiğini iddia ediyor. Aynı hacker grubunun, ticari sırlarını ele geçirmek için Hyundai'ye de hack girişimlerinde bulunduğu da gelen haberler arasında.
https://www.engadget.com/2019/12/08/bmw-hyundai-trade-secret-hacks/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5lbmdhZGdldC5jb20vMjAxOS8xMi8wOC9ibXctaHl1bmRhaS10cmFkZS1zZWNyZXQtaGFja3MvJnNhPUQmc291cmNlPWhhbmdvdXRzJnVzdD0xNTc1OTY5NDI5ODgwMDAwJnVzZz1BRlFqQ05GWEZqRHhTNFRxTXVtMnhNNld3ZXdhc1prYUtB&guce_referrer_sig=AQAAAADdOrb3HczOYtUgqJS9kUmtAP_uF2Wc1nnXEuMGVLMIxh Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Halk olarak değil de is askeri boyuta vs gelince bizim ulkede umut var.
Askeri boyut tamam ama oda çökertildi hamd olsun
Hint insanlari iyi ama devlet kötü.
Türk oldugumdan değil ama Türklerden umudum var bir tek
Geçmişe bakinca dunyayi iyi bir hale getirmeye çalışan kac tane devlet var ?
Abd su an bile kendini dünyanın huzurunu saglayan olarak gosteriyor ama alakasi yok onca gucune karşın afrikada ortadoguda açlık durdurmayı birak savaş çıkaran kendisi
haber3.com/...
haberturk.com/...
milliyet.com.tr/...
Dünyanın en sapkın kavmine hoşgeldiniz.
Haberler üstte ve bu buzdağının görünen kısmı, bu ülkeden hiçbir beklentin olmasın bu saatten sonra, eşler birbirini boynuzluyor cuckold swinger, tecavüz hayvan katliamı herşey var, insanlar birbirlerini öldürüyor aids virüsü %400 oranında artmış dünyada azalıyor.
Bu ülkeden umut ümit çıkmaz, yanlış adrestesin hocam.
Çin gerçek yüzünü dunyaya göstermiyor.
Asimile edilen Türk soydaşlarımız görüyor ama.