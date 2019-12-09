Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı

    Yeni bir rapora göre otomotiv devleri BMW ve Hyundai bir hacker grubunun saldırısına uğradı. Ticari sırları sızdırmak isteyen bilgisayar korsanlarının amaçlarına ulaşamadıkları ifade ediliyor.
    3 gün
    1,7b
    1
    15
    Güvenlik
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı
    Tam Boyutta Gör

    APT32 olarak da bilinen OceanLotus adlı hacker grubunun, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden ikisi olan BMW ve Hyundai'yi hedef aldıkları ve aylarca hack girişimlerinde bulundukları ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 9 olarak çıkması beklenen iPhone SE 2'nin tasarım görselleri sızdı"

    Vietnam tarafından desteklendikleri iddia ediliyor

    Alman medya kuruluşu BW Recherche tarafından yayınlanan son rapor, BMW'nin bilgisayar ağına bir grup bilgisayar korsanının sızdığını ortaya koyuyor. Saldırının 2019 baharında yapıldığı ve Münih merkezli lüks otomobil üreticisinin bu saldırıları kısa sürede farkederek önlemler aldıkları belirtildi. Ayrıca raporda, OceanLotus adlı hacker grubunun saldırıdan önce aylarca BMW BT güvenlik uzmanları tarafından izlendiği de ifade ediliyor.

    BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı
    Tam Boyutta Gör

    OceanLotus'un BMW bilgisayar ağının kontrolünü ele geçirmek için sisteme Cobalt Strike adlı bir araç kurmayı başardıkları açıklandı. Bu araç Bilgisayar korsanlarının bir bilgisayarda veya ağda casusluk yapmasını ve sistemi uzaktan kontrol etmelerini sağlıyor. Hackerlar bu aracı sisteme kurmak için Tayland merkezli sahte bir BMW şubesi sitesi kurdukları ve kimlik avı yöntemini kullandıkları belirtilmiş.

    BMW şirketin hiçbir bilgisinin sızdırılamadığını açıklarken, BW Resherce ise OceanLotus'un yıllarca birçok şirkete yönelik saldırılar yaparak, Vietnam'ın politik çıkarına hizmet ettiğini iddia ediyor. Aynı hacker grubunun, ticari sırlarını ele geçirmek için Hyundai'ye de hack girişimlerinde bulunduğu da gelen haberler arasında.



    https://www.engadget.com/2019/12/08/bmw-hyundai-trade-secret-hacks/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5lbmdhZGdldC5jb20vMjAxOS8xMi8wOC9ibXctaHl1bmRhaS10cmFkZS1zZWNyZXQtaGFja3MvJnNhPUQmc291cmNlPWhhbmdvdXRzJnVzdD0xNTc1OTY5NDI5ODgwMDAwJnVzZz1BRlFqQ05GWEZqRHhTNFRxTXVtMnhNNld3ZXdhc1prYUtB&guce_referrer_sig=AQAAAADdOrb3HczOYtUgqJS9kUmtAP_uF2Wc1nnXEuMGVLMIxh Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Çaylak_Doktor 3 gün
    Hayırlısı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Why Shy 3 gün
    Almanya'nın uluslararası mahkemelerde hakkını araması lazım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    general4242 3 gün Fiat S.p.A.
    İlla 10-20 yila olacak diye bir sey yok belki yuzyil sonra dünyaya adaleti ve hoşgörüyü Türk askeri, idari ve yargi sistemi getirecek !!
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fiat S.p.A. 3 gün general4242
    Hayırlısı olsun diyelim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    general4242 3 gün Fiat S.p.A.
    Eee bu bizim ulkenin gorunen yüzü diger ülkelerde durum farklı mi sanki ?

    Halk olarak değil de is askeri boyuta vs gelince bizim ulkede umut var.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fiat S.p.A. 3 gün general4242
    Heryerde var ama bu kadar değil.



    Askeri boyut tamam ama oda çökertildi hamd olsun
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    general4242 3 gün Fiat S.p.A.
    O iyiliği Çinlilerin getirecegini hic sanmıyorum



    Hint insanlari iyi ama devlet kötü.



    Türk oldugumdan değil ama Türklerden umudum var bir tek



    Geçmişe bakinca dunyayi iyi bir hale getirmeye çalışan kac tane devlet var ?



    Abd su an bile kendini dünyanın huzurunu saglayan olarak gosteriyor ama alakasi yok onca gucune karşın afrikada ortadoguda açlık durdurmayı birak savaş çıkaran kendisi
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fiat S.p.A. 3 gün general4242







    haber3.com/...


    haberturk.com/...


    milliyet.com.tr/...





    Dünyanın en sapkın kavmine hoşgeldiniz.



    Haberler üstte ve bu buzdağının görünen kısmı, bu ülkeden hiçbir beklentin olmasın bu saatten sonra, eşler birbirini boynuzluyor cuckold swinger, tecavüz hayvan katliamı herşey var, insanlar birbirlerini öldürüyor aids virüsü %400 oranında artmış dünyada azalıyor.



    Bu ülkeden umut ümit çıkmaz, yanlış adrestesin hocam.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    general4242 3 gün Fiat S.p.A.
    Çin hayrına gizli tutulan tedavileri falan mi dunyaya sanacak sanıyorsunuz.



    Çin gerçek yüzünü dunyaya göstermiyor.

    Asimile edilen Türk soydaşlarımız görüyor ama.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fiat S.p.A. 3 gün general4242
    Her yerde iyi insanda var kötüde, şimdilik kötülük kazanıyor ama ilerde iyilik kazanacak
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 3 gün
    Almanya'da her yıl epey siber saldırı oluyor. Nereden baksan 20 milyar $ üzeri bir masraf söz konusu. Şirket sırlarını çalmak için özellikle Çin'den sürekli saldırılar yapılıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fiat S.p.A. 3 gün sniper23
    Alla Alla ciddi misin hocam
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 3 gün
    Başlıkta "BMW ve Hyundai" dedikten sonra anlatım bozukluğunu gidermek için virgül gelmesi gerekir. Başlığı güncellerseniz bu mesajımı silebilirsiniz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    1749 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    BMW, Hyundai ve
    5 etiket daha OceanLotus hack Güvenlik Internet Uğur Seven
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında 3 gün İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor 3 gün Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek 3 gün Dünya'da üretilen Passat'ların yüzde 30'unu Türkiye alıyor 3 gün Microsoft Math Solver, yapay zekâ ile matematik problemleri çözüyor 3 gün Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor 3 gün Altın Küre Ödülleri'ne Netflix damga vurdu: İşte açıklanan adaylar 3 gün Intel i3 işlemcisinin Ryzen 5 3600’den iyi olduğunu iddia etti 3 gün Fortnite uygulaması Google Play mağazasına geliyor 3 gün TSMC’nin 3 nm sürecinde işler yolunda gidiyor 3 gün Oppo Reno 2Z kutu açılışı ve ön inceleme 3 gün 6 kameralı Sony Xperia 3 Geekbench testinden göz kırptı: Snapdragon 865 ve 12 GB RAM 3 gün Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu 3 gün MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak 3 gün Coinsbit, geleneksel kripto borsası algısını kırıyor 3 gün AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı 3 gün 2020 Mercedes-Benz GLA'nın çizim görseli paylaşıldı 3 gün Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi 3 gün Oppo'nun yakında tanıtacağı Reno 3 serisini resmi görselleri yayınlandı 3 gün OLED ekranlı 8 eski Huawei akıllı telefon modeli renkli "Always on Display" özelliği alacak 3 gün GÖRÜNTÜLENEN BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı Sonraki Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak 3 gün Deepfake videolar Snapchat platformunda 3 gün 2020 zorunlu trafik sigortası fiyatları belli oldu 3 gün Samsung’a kötü haber: Çin ilk hacimli DRAM üretimine başladı 3 gün Fortnite oyununda Rise of Skywalker heyecanı 3 gün Tesla’nın Cyberquad elektrikli ATV’si Cybertruck ile aynı tarihte piyasaya sürülebilir 4 gün Almanya’da bir kasaba, elektriği 60 dakika süreyle %100 yenilenebilir enerjiden sağladı 4 gün Wonder Woman 1984 filminden ilk fragman yayınlandı 4 gün Hubble, 'yakın ilişkideki' iki galaksinin büyüleyici fotoğrafını yakaladı 4 gün Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air 4 gün Ripple yöneticisi, XRP'nin finansal alanda dünya genelindeki kullanımının artacağını açıkladı 4 gün Domuz ve maymun karışımı canlılar üretildi 4 gün Casper Nirvana S500'ü denedik 4 gün AMD yakın zamanda çekirdek artışına gitmeyebilir 4 gün Lösemi ve lenfoma için yeni ilaç geliştirildi 4 gün La Casa de Papel’in 4. Kısım yayın tarihi açıklandı 4 gün Apple'ın yeniden tasarladığı Mac Pro'nun satış tarihi resmileşti 4 gün Redmi K30 dört renkte sunulacak: İşte basın görselleri 4 gün The Boys'un 2. sezonundan ilk kısa fragman yayınlandı 4 gün Google Chrome'a Sekme Önizlemesi özelliği geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    Anksiyete ve yaşam sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim