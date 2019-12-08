iPhone 9 olarak çıkması beklenen iPhone SE 2'nin tasarım görselleri sızdı

Geçtiğimiz gün Macotakara'da yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın piyasaya sürmeyi planladığı iPhone SE 2'nin, iPhone 9 olarak adlandırılacağını iddia ediyordu. Şimdi ortaya çıkan görseller ise cihazın tasarımının nasıl olacağını gösteriyor.
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399 dolar olması bekleniyor
Gelen bilgilere göre iPhone 9 olarak adlandırılacak olan bu akıllı telefon, tasarım olarak benzerliği bakımından iPhone 8'in halefi diyebiliriz. Cihazla ilgili olarak yayınlanan yeni çizimler iPhone 9'un ön paneline bir bakış sunuyor. Görsellerde cihazın 4.7 inçlik Retina HD ekranla geleceği belirtilmiş.
138.4 x 67.3 mm ebatlarında olması beklenen iPhone 9'un 7.3 mm kalınlığında ve 148 gram ağırlığında geleceği de verilen diğer detaylar. Görsellerde arka panel ve diğer teknik özelliklerle ilgili başka ibareler yer almasa da, daha önceki sızıntılara bakarak Apple'ın yeni akıllı telefonunun A13 Bionic işlemci, 3GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile piyasaya sürülmesinin beklendiğini söyleyebiliriz. Fiyatının ise 399 dolar olacağı belirtiliyor.
https://www.gizchina.com/2019/12/07/the-upcoming-iphone-se-2-might-actually-be-called-iphone-9/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Türkiye'de 5000 verip alacak insanın aklından şaşarım" diyerek tercihini o yönde kullanan insanlara akılsız imasında bulunan modeller bitmedi ve bitmeyecek.
Ben Iphone SE kullanıyorum sanırım 2200 tl ye 4 yıl önce aldım hala işletim sisteminin son sürüm update alıyorum. Evet 15.000Tl değerindeki telefon ile aynı sürümü kullanıyorum. Muhtemelen de almaya devam edeceğim.. Bu telefonu terk ettiğimde bozulduğu için terk etmeyeceğim yüksek ihtimalle. Sanırım 2 yıl daha devam edip toplamda 6 sene kullanmış olacağım.. Değiştirme sebebim hızı değil yeni kamera ve ekran parlaklığı/çözünürlüğü olacak. Belli mi olur boyu da ufak 6 senenin sonunda ipod görevi de görebilir çünkü bozulmayacağı açık ve net ortada.
Evde Samsung var aldık 1 sene geçmedi android sürümümüz eski kaldı. Androidli tablet aldık 1 sene de elimizde kaldı ipad 7 senedir çatır çatır çalışıyor.
Ben 1 sene sonra bir sürü para verip eski sürüm işletim sistemi kullanmayı kabul eden adama akılsız diyor muyum? Demiyorum neden? Çünkü bende Samsung'a para verdim. Çünkü insanların tercihine saygı duymalıyım. Muhtemelen de bir sonraki tercihim Androidli cihaz olacak çünkü herşeyi deneyimlemeyi seviyorum. Neden android kullanacağımı da biliyorum neden ios tercih edilir bunu da biliyorum.