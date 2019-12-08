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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 9 olarak çıkması beklenen iPhone SE 2'nin tasarım görselleri sızdı

    Teknoloji devi Apple'ın uzun bir süredir iPhone SE modelinin yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya süreceği söyleniyor. iPhone 9 olarak adlandırılması beklenen cihazla ilgili yeni görseller sızdı.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    21,2b
    2
    86
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 9 olarak çıkması beklenen iPhone SE 2'nin tasarım görselleri sızdı
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    Geçtiğimiz gün Macotakara'da yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın piyasaya sürmeyi planladığı iPhone SE 2'nin, iPhone 9 olarak adlandırılacağını iddia ediyordu. Şimdi ortaya çıkan görseller ise cihazın tasarımının nasıl olacağını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu"

    399 dolar olması bekleniyor

    Gelen bilgilere göre iPhone 9 olarak adlandırılacak olan bu akıllı telefon, tasarım olarak benzerliği bakımından iPhone 8'in halefi diyebiliriz. Cihazla ilgili olarak yayınlanan yeni çizimler iPhone 9'un ön paneline bir bakış sunuyor. Görsellerde cihazın 4.7 inçlik Retina HD ekranla geleceği belirtilmiş.

    138.4 x 67.3 mm ebatlarında olması beklenen iPhone 9'un 7.3 mm kalınlığında ve 148 gram ağırlığında geleceği de verilen diğer detaylar. Görsellerde arka panel ve diğer teknik özelliklerle ilgili başka ibareler yer almasa da, daha önceki sızıntılara bakarak Apple'ın yeni akıllı telefonunun A13 Bionic işlemci, 3GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile piyasaya sürülmesinin beklendiğini söyleyebiliriz. Fiyatının ise 399 dolar olacağı belirtiliyor.



    https://www.gizchina.com/2019/12/07/the-upcoming-iphone-se-2-might-actually-be-called-iphone-9/ Yorum Yaz
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    hamzasoph 4 gün en beğenilen
    Eski depoda, ellerinde kalan kasayı, işlemciyi, ekranı vs iteleyecekler
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    Bloodin 4 gün hamzasoph
    Kasa ekran vs tamam da işlemciyi katmasaydın keşke, dünyanın en iyi mobil işlemcisidir A13, Snapdragon 855+ daha A12'yi yakalayamadı, 865'in bile A12'yi geçip geçemeyeceği malum... 399 Dolara A13 işlemci ve Retina HD gelirse o çözünürlükte o işlemciyi en üst ayarlarda bile zorlayabilecek oyun 5-6 yıl gelmez :)
    Kasa ekran vs tamam da işlemciyi katmasaydın keşke, dünyanın en iyi mobil işlemcisidir A13, Snapdragon 855+ daha A12'yi yakalayamadı, 865'in bile A12'yi geçip g...
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    4 Yanıt Yanıtla +47
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    moffaka 4 gün MuharremAylar
    Yıl 2020 hala insanların tercihlerini eleştiren tiplerle dolu forum. Hatta eleştiri değil hakaret ediyorlar utanmadan.
    "Türkiye'de 5000 verip alacak insanın aklından şaşarım" diyerek tercihini o yönde kullanan insanlara akılsız imasında bulunan modeller bitmedi ve bitmeyecek.

    Ben Iphone SE kullanıyorum sanırım 2200 tl ye 4 yıl önce aldım hala işletim sisteminin son sürüm update alıyorum. Evet 15.000Tl değerindeki telefon ile aynı sürümü kullanıyorum. Muhtemelen de almaya devam edeceğim.. Bu telefonu terk ettiğimde bozulduğu için terk etmeyeceğim yüksek ihtimalle. Sanırım 2 yıl daha devam edip toplamda 6 sene kullanmış olacağım.. Değiştirme sebebim hızı değil yeni kamera ve ekran parlaklığı/çözünürlüğü olacak. Belli mi olur boyu da ufak 6 senenin sonunda ipod görevi de görebilir çünkü bozulmayacağı açık ve net ortada.

    Evde Samsung var aldık 1 sene geçmedi android sürümümüz eski kaldı. Androidli tablet aldık 1 sene de elimizde kaldı ipad 7 senedir çatır çatır çalışıyor.
    Ben 1 sene sonra bir sürü para verip eski sürüm işletim sistemi kullanmayı kabul eden adama akılsız diyor muyum? Demiyorum neden? Çünkü bende Samsung'a para verdim. Çünkü insanların tercihine saygı duymalıyım. Muhtemelen de bir sonraki tercihim Androidli cihaz olacak çünkü herşeyi deneyimlemeyi seviyorum. Neden android kullanacağımı da biliyorum neden ios tercih edilir bunu da biliyorum.

    Yıl 2020 hala insanların tercihlerini eleştiren tiplerle dolu forum. Hatta eleştiri değil hakaret ediyorlar utanmadan. "Türkiye'de 5000 verip alacak insanı...
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    nasirata 1 gün
    Türkiye fiyatı 3500₺ civarında olursa bir f/p telefonu olur. Apple alt segmentte de var olduğunu gösterir.
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    DH Misafiri 1 gün
    Buradan şunu anlıyoruz: Apple ürünlerini kullanmak çok ama çok pahalı, tamamen zengin sınıfa hitab ediyor bu ürünler. Günümüz şartlarına göre tamamen demode olmuş telefonu 400 dolara, ülkemizde ise vergileri de ekleyince 800 dolara satacaklar. Pes diyorum artık! Bu üründen sonra şu anda kullandığım Macintosh son Apple ürünüm olacak, bu saatten sonra Apple ürünlerinden tamamen vazgeçiyorum. Bırakalım, zenginler kullansın artık Apple ürünlerini.
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    DH Misafiri 1 gün
    Sonuç itibariyle o kıytırık LCD ekrana bakacak olan da bir göz, değil mi ama @tplon arkadaşım? Tonlarca parayı ödeyip LCD panelli bir cihaz alacağıma, gider Xiaomi veya Samsung'un A serisi telefonlarını 1/3 fiyatına alır Android kullanırım, param da cebimde kalır gözlerim de bayram eder, kamerası da fena değil arada uçurumlar yok öyle.
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    veteriner69 2 gün
    Tabii ki en iyi mobil işlemciler apple'da ama 855 li android telefonlar yavaş veya yetersiz mi? Değil tabii ki, eşşek gibi de hızlılar, fazlasıyla hem de. Son kullanıcı deneyiminde ahım şahım fark yok.
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    Çaylak_Doktor 2 gün
    İphone 8 kasasıyla gelirse düşünebilirim
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    engozer4152 2 gün yeni yorumcu
    uygun fiyata çıkarsa çok çok iyi olur
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    huseyincarnege 2 gün
    appledan itelemeceler
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    cp1369 2 gün huseyincarnege
    Sonuç olarak bir amiral gemisi değil, uygun fiyatlı olucaksa iteleme değil de gayet mantıklı bir hareket. Ayrıca adamlar orta segmente de yarışmak istiyor ve rakiplerinden daha iyi iş çıkaracağı kesin. Tabi dediğim gibi uygun fiyatlı olucak ise.
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    fotifoti 2 gün
    150gr olmadı. daha hafif olsa iyiydi. herhalde pili ağır tuttular
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    bytradm 3 gün
    bunun fiyatını, konfigürasyonunu eski seri stoğu belirler.
    çıkş tarihini belirlediği gibi.
    mesela 11'in camerası konsa eski seri hatta 11 serisini
    bile bozablir. bu en zengin markada bile bestseller ucuz olanlardır.
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    tplon 3 gün
    Arkadaşım siz kabul etseniz de etmeseniz de gerçekler değişmiyor. Hepiniz teknolojiden anladığınızı iddia ediyorsunuz ama hala kağıt üstündeki donanıma göre kıyas yapıyorsunuz. Adam gelmiş 2000 liraya xiaomi'de 4gb ram var işlemcisi 8 çekirdek 3 kamera 5 kamera 48mp diyip duruyor. İstediğiniz her alanda gerçek kullanım testlerine göre kıyaslayın yeni nesil iphone'lar saydığınız tüm çin mallarına bin basar seviyede isteyen olursa da teker teker açıklarım. En basitinden ip 6s 2015 eylülde tanıtıldı ona denk olan xiaomi mi 5 2016 temmuzda çıktı. Peki şuan ikisini yan yana koyun ve kıyaslayın hangisi daha tercih edilesi. Net 6s. Diğer bir yandan da her androidte fix olan bir şey, 1 1buçuk yıl formatsız kullanılan bir androidle 2 yıl 3 yıl formatsız kullanılan bir iphone u kıyaslayın, ilk alınıp ikisi sıfır açıldığında denk hatta daha hızlı olan android bu koşullara geldiğinde kağnı gibi kalmakta. E herkes de sizin gibi yok hard formattı roottu romdu carttı curttu uğraşmaktan zevk almıyor. Son kullanıcı için en rahat telefon iphone'dur net.

    Ben yıllarca iphone kullandım sonra değmez diye androide geçtim 2 sene önce, ve 13-14 ayın sonunda tel kasmaya sapıtmaya başladı mecbur format attım ama dersimin işimin ortasında ve internet kıtlığı da mevcut onun yedeğiydi yeniden kurmasıydı boş boş işlerle uğraştım ki telefona da tek oyun kurmuşluğum yok pdfler slaytlar fotoğraflar ve sosyal medya için kullanılan bir telefon sadece. Format atınca düzeldi mi düzeldi fakat dediğim gibi son kullanıcının büyük çoğunluğu bunlarla uğraşmak istemez bilgisayar mühendisliği okuyor olmama rağmen ben bile.

    iphone se 2ye gelecek olursak eski kasa olabilir evet, ama mobil tarafta gelecek senenin işlemcileri bile yanına yaklaşamayacak olan a13 işlemci ile gelecek. Ekran hd+ diyene kadar piksel yoğunluğunu gözün ayırt edebiliyor mu, hayır peki fhd olan veya daha yüksek çözünürlüğe sahip ips panelleri olan telefonlarla kıyaslayın hangisi daha güzel görüntü veriyor yine iphone. O zaman kuruntu yapmanın manası yokmuş böyle böyle bir sürü şey sayılabilir. Eski kasa olmasının da sebebi tamamen fiyatı uygun tutmak için, eldeki kasalarla vs gram alakası yok yeni koyacakları anakart batarya akla gelen diğer tüm parçaların dizilimi şak diye oturacak mı sanıyorsunuz 8 kasasına, masaüstü pc mi diziyoruz. Stoktan kullanılacak parçalar olacak elbet ama sandığınız gibi eldeki parçalardan telefon toplayıp piyasaya sürmüyorlar. Eski kasa olmasının sebebi yeni kasa için ar-ge çalışmaları vs bi dünya maliyetin fiyatı arttırmaması için ve yeni kasa sizin isteğiniz gibi 11e vs benzerse kim 11 alacak ve babadan oğula nesil gibi boy boy cihaz sürmüş olacaklar piyasaya. Mantıklı düşündüğünüzde bu hamlelerin hepsi olması gerektiği gibi.

    Not: mobil cihazların teknolojileri mimarileri vs hobi olarak yıllardır araştırıyorum takip ediyorum apple fanı vs değilim zaten 2 yıldır android kullanıyorum öncesinde iphone kullanıyordum benim tecrübelerim ve gözlemlerim bu yöndedir.
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