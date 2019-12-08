iPhone 9 olarak çıkması beklenen iPhone SE 2'nin tasarım görselleri sızdı

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Geçtiğimiz gün Macotakara'da yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın piyasaya sürmeyi planladığı iPhone SE 2'nin, iPhone 9 olarak adlandırılacağını iddia ediyordu. Şimdi ortaya çıkan görseller ise cihazın tasarımının nasıl olacağını gösteriyor.

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399 dolar olması bekleniyor

Gelen bilgilere göre iPhone 9 olarak adlandırılacak olan bu akıllı telefon, tasarım olarak benzerliği bakımından iPhone 8'in halefi diyebiliriz. Cihazla ilgili olarak yayınlanan yeni çizimler iPhone 9'un ön paneline bir bakış sunuyor. Görsellerde cihazın 4.7 inçlik Retina HD ekranla geleceği belirtilmiş.

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138.4 x 67.3 mm ebatlarında olması beklenen iPhone 9'un 7.3 mm kalınlığında ve 148 gram ağırlığında geleceği de verilen diğer detaylar. Görsellerde arka panel ve diğer teknik özelliklerle ilgili başka ibareler yer almasa da, daha önceki sızıntılara bakarak Apple'ın yeni akıllı telefonunun A13 Bionic işlemci, 3GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile piyasaya sürülmesinin beklendiğini söyleyebiliriz. Fiyatının ise 399 dolar olacağı belirtiliyor.

https://www.gizchina.com/2019/12/07/the-upcoming-iphone-se-2-might-actually-be-called-iphone-9/