BMW, yeni nesil konsept mağazasını dünyada ilk kez Türkiye'de açtı

Alman otomobil devi BMW, yeni nesil konsept bayisini dünyada ilk kez Ankara/Çayyolu’nda açtı.

'Retail Next' adı verilen yeni konsept showroom dünyada ilk kez başkent Ankara’da açıldı.

Borusan Oto Çayyolu'nda, BMW, Mini ve BMW Motorrad markalarının satış ve satış sonrası hizmetleri sunulacak.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, BMW'nin geliştirdiği yeni nesil satış konsepti Retail Next'e göre tasarlanan Çayyolu'ndaki bayinin dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

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Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik yaptığı açıklamada “Tasarımının yanı sıra bayi içerisindeki yeni roller ve süreçlerin bir arada hayata geçirildiği dünyadaki ilk BMW Group Yetkili Satıcısı & Yetkili Servisi olma özelliğine sahip. Dijitalleşmeyle değişen tüketici alışkanlıklarına göre tasarlanan yeni konsept ile müşteri deneyimi ve sürdürülebilir lüksü odağına alan yenilikçi showroom ve servis anlayışı otomotiv perakendeciliğinin geleceğine ışık tutuyor. Retail Next konsepti ile otomobilin tek başına yıldız olduğu bir anlayışı geride bırakıyoruz. Müşterilerimiz ile otomobillerin sahneyi birlikte paylaştığı, fijital, yani hem fiziksel hem dijital deneyimin öne çıktığı farklı bir anlayışla otomobil tutkunlarını ağırlayacağız" dedi.

Açılış töreninde davetlilere video mesaj gönderen BMW AG'nin Asya-Pasifik, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Philippe Parain, “Retail Next ile müşterilerimizin bize yaptıkları ziyaretleri bir müşteri yolculuğuna dönüştürüyoruz. Fiziksel ve dijital deneyimin birleşimi, ziyaretçiyi yenilikçi bir şekilde her markanın kendine ait evrenine dahil ediyor. Retail Next'in temel bir ayağı olarak sürdürülebilirlik, bu projede önemli bir rol oynuyor. Tesis suyunu geri kazanmaktan en yüksek seviyede enerji verimliliğine ve güneş enerjisiyle şarj etmeye kadar teknolojinin en ileri saflarında yer alıyor. Bu showroom uzun vadede sürdürülebilir gelişimde önemli bir rol oynayacak.” dedi.

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BMW yeni nesil konsept mağazasını dünyada ilk kez Türkiye'de açtı