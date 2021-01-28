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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing 737 Max’ların Avrupa’da uçuşuna onay geldi

    Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) da karıştığı ölümcül kazalar sonrası yere indirilen Boeing 737 MAx'ların yeniden uçuşuna izin verdi.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing 737 Max’ların Avrupa’da uçuşuna onay geldi
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    Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), karıştığı kazalar sonrası uçuş yasağı konulan ve yaklaşık iki yıldır gökyüzüyle buluşamayan Boeing 737 Max’ların yeniden uçmasına izin verdi. Kurum, uçağın yeniden uçmasına imkân tanıyan dört kriterin de yerine getirildiğini ifade ederken söz konusu kararın Boeing ve Federal Havacılık İdaresi’nden bağımsız bir şekilde alındığını belirtti.

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    EASA’nın yeniden uçuş için aldığı kararlar şu şekilde gerçekleşti:

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    • Boeing 737 Max’ların karıştığı her iki kaza anlaşılmış kabul edildi.
    • Boeing tarafından yapılan tasarım değişiklikleri EASA tarafından onaylandı ve bunların uygulanması zorunlu kılındı.
    • EASA’nın bağımsız olarak yürütmüş olduğu tasarım incelemesi tamamlandı.
    • Boeing 737 MAX uçuş ekipleri yeterince eğitildi.

    Bahsi geçen kriterlerin karşılanması kapsamında konuşan EASA Başkanı Patrick Ky, “Uzun bir yolda önemli bir aşamayı geride bıraktık” derken sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Kapsamlı analizi müteakip, 737 Max’ın yeniden hizmete dönebileceğini belirledik. Altını çizmek isterim ki kararı herhangi bir siyasi ya da ekonomik baskı olmadan aldık. Boeing’e yönelttiğimiz sorular zordu ve güvenlik gereksinimlerimizi karşılayacak çözümler bekledik. Gerekli testleri aracı başka kurum olmadan kendimiz gerçekleştirdik.

    Boeing 737 Max’ların Avrupa’da uçuşuna onay geldi
    Tam Boyutta Gör

    Yolculuk ise burada birmiş değil. Uçağın güvenli olduğuna inanıyoruz. Ancak bu sadece bir ön koşul. 737 Max hizmet vermeye devam ederken de gözümüz uçakta olacak. Süreç içinde Boeing’den uçağı daha da yüksek bir güvenlik seviyesine ulaştıracağı taahhüdünü aldık.

    EASA, Kovid-19 pandemisinin Avrupa’da şiddetini yeniden artırması nedeniyle 737 Max’ları gökyüzünde görmemizin bir süre daha ertelenebileceğini de hatırlatmaktan geri kalmamış.



    https://simpleflying.com/easa-boeing-737-max-recertification/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    10 saat önce
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