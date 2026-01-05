Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yunanistan’da uçuşlar neden durdu? Binlerce kişiyi etkileyen krizin perde arkası

    Radyo frekanslarında yaşanan ani arıza Yunanistan’da uçuşları durma noktasına getirerek krize neden oldu. Sorun, eski hava trafik altyapısını gündeme taşırken binlerce yolcuyu da etkiledi.

    Yunanistan’da uçuşlar neden durdu? Krizin perde arkası Tam Boyutta Gör

    Daha henüz 2026’ya yeni girmişken Avrupa genelinde seyahat eden yolcular için ciddi bir havacılık krizi yaşandı. 4 Ocak Pazar günü yerel saatle 08.59 (TSİ 09.59) itibariyle Yunanistan’a yapılan, Yunanistan’dan kalkan ve ülke içindeki yüzlerce uçuş iptal edildi ya da gecikti. Yaşanan aksaklıklar, kıta genelinde binlerce yolcunun havalimanlarında mahsur kalmasına neden oldu.

    En büyük etkiyi Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı yaşarken Selanik Havalimanı’nın tamamen kapatılması krizin boyutunun kapsamlı olduğunu gözler önüne serdi. BBC’ye göre yalnızca Atina’da 90’dan fazla uçuş geliş ve gidiş yönlü olarak etkilendi.

    Neler yaşandı?

    Aktarılanlara göre Atina Havalimanı’nda çok sayıda iç ve dış hat seferinin durdurulmasıyla uzun yolcu kuyrukları oluştu. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (HCAA), yaşanan kesintiyi “eşi benzeri görülmemiş” olarak tanımladı. Atina Havalimanı basın ofisi, pazar sabahı yaptığı açıklamada en az iki saat boyunca hiçbir uçağın iniş ya da kalkış yapmadığını duyurdu.  Süreç boyunca Yunanistan hava sahasından hiçbir uçak da transit geçiş yapamadı.

    Uçuşlar neden iptal edildi?

    Yunanistan’da uçuşlar neden durdu? Krizin perde arkası Tam Boyutta Gör
    Krizin merkezinde, hava trafik iletişimini sağlayan radyo frekanslarının devre dışı kalması yer aldı. Yerel saatle 08.59’da başlayan teknik sorun, Yunan hava sahasını fiilen durma noktasına getirdi. Bu durum, Atina’nın genellikle günde 600’den fazla uçuşa ev sahipliği yaptığı kış tatili dönüşlerinin yaşandığı en yoğun seyahat dönemlerinden birine denk geldi.

    Ülkenin sivil havacılık otoritesi, radyo kanallarında nedeni henüz belirlenemeyen bir parazit (noise) tespit edildiğini açıkladı. Kurumun açıklamasında, bu parazitin sürekli ve istemsiz bir elektromanyetik yayılım şeklinde olduğu vurgulandı.

    Yunan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı Panagiotis Psarros, devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, tüm frekansların aniden kaybolduğunu ve kulelerin havadaki uçaklarla iletişim kuramadığını söyledi. Psarros, Reuters’a yaptığı değerlendirmede ise olayın ülkedeki hava trafik sistemlerinin ne kadar eski olduğunu ortaya koyduğunu belirterek Avrupa’daki en eski altyapılardan biriyle çalıştıklarını ifade etti.

    ERT, Yunan güvenlik birimlerinin ilk tespitlerine göre sorunun Atina yakınlarındaki Gerania Dağları’nda bulunan bir anten arızasından kaynaklanmış olabileceğine işaret etti. Buna karşın Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, olayın uçuş güvenliğini tehlikeye atmadığını savundu.

    Uçuşlar Türkiye’ye yönlendirildi

    Yunanistan’da uçuşlar neden durdu? Krizin perde arkası Tam Boyutta Gör
    Arıza nedeniyle Yunanistan’a iniş yapamayan çok sayıda uçak rota değiştirmek zorunda kaldı. ERT’ye göre bu uçakların büyük bölümü Türkiye’ye yönlendirildi, bazı seferler ise tamamen iptal edildi. Flightradar24 verileri, pazar günü erken saatlerde Yunan hava sahasının neredeyse tamamen boş kaldığını ortaya koydu. Krizin yönetimi için İtalya, Türkiye ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a destek verdiği de resmi kaynaklarca doğrulandı.

    Sistemler normale dönüyor

    Yetkililer, pazar öğleden sonra pilotların yedek frekanslara geçmesiyle sınırlı operasyonların yeniden başladığını açıkladı. Günün ilerleyen saatlerinde saatte yaklaşık 45 uçağın Yunan havalimanlarından kalkış yapabildiği bildirildi. Panagiotis Psarros, yaşananları “çok ciddi” olarak nitelendirirken, krizin temelinde artık kullanım ömrünü doldurmuş ekipmanların yattığını vurguladı.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/europe/greek-airports-halt-flights-due-radio-frequency-issues-2026-01-04/ https://www.firstpost.com/explainers/greece-airports-airspace-shuts-flights-cancelled-europe-travel-13965510.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cimcif ne demek ilk çalıştırmada beyaz duman eski gazete arşivlerine nasıl ulaşılır african leather muadil cvt şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum