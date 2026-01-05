Yunanistan’da uçuşlar neden durdu? Binlerce kişiyi etkileyen krizin perde arkası

Daha henüz 2026’ya yeni girmişken Avrupa genelinde seyahat eden yolcular için ciddi bir havacılık krizi yaşandı. 4 Ocak Pazar günü yerel saatle 08.59 (TSİ 09.59) itibariyle Yunanistan’a yapılan, Yunanistan’dan kalkan ve ülke içindeki yüzlerce uçuş iptal edildi ya da gecikti. Yaşanan aksaklıklar, kıta genelinde binlerce yolcunun havalimanlarında mahsur kalmasına neden oldu.
En büyük etkiyi Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı yaşarken Selanik Havalimanı’nın tamamen kapatılması krizin boyutunun kapsamlı olduğunu gözler önüne serdi. BBC’ye göre yalnızca Atina’da 90’dan fazla uçuş geliş ve gidiş yönlü olarak etkilendi.
Neler yaşandı?
Aktarılanlara göre Atina Havalimanı’nda çok sayıda iç ve dış hat seferinin durdurulmasıyla uzun yolcu kuyrukları oluştu. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (HCAA), yaşanan kesintiyi “eşi benzeri görülmemiş” olarak tanımladı. Atina Havalimanı basın ofisi, pazar sabahı yaptığı açıklamada en az iki saat boyunca hiçbir uçağın iniş ya da kalkış yapmadığını duyurdu. Süreç boyunca Yunanistan hava sahasından hiçbir uçak da transit geçiş yapamadı.
Uçuşlar neden iptal edildi?
Ülkenin sivil havacılık otoritesi, radyo kanallarında nedeni henüz belirlenemeyen bir parazit (noise) tespit edildiğini açıkladı. Kurumun açıklamasında, bu parazitin sürekli ve istemsiz bir elektromanyetik yayılım şeklinde olduğu vurgulandı.
Yunan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı Panagiotis Psarros, devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, tüm frekansların aniden kaybolduğunu ve kulelerin havadaki uçaklarla iletişim kuramadığını söyledi. Psarros, Reuters’a yaptığı değerlendirmede ise olayın ülkedeki hava trafik sistemlerinin ne kadar eski olduğunu ortaya koyduğunu belirterek Avrupa’daki en eski altyapılardan biriyle çalıştıklarını ifade etti.
ERT, Yunan güvenlik birimlerinin ilk tespitlerine göre sorunun Atina yakınlarındaki Gerania Dağları’nda bulunan bir anten arızasından kaynaklanmış olabileceğine işaret etti. Buna karşın Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, olayın uçuş güvenliğini tehlikeye atmadığını savundu.
Uçuşlar Türkiye’ye yönlendirildi
Sistemler normale dönüyor
Yetkililer, pazar öğleden sonra pilotların yedek frekanslara geçmesiyle sınırlı operasyonların yeniden başladığını açıkladı. Günün ilerleyen saatlerinde saatte yaklaşık 45 uçağın Yunan havalimanlarından kalkış yapabildiği bildirildi. Panagiotis Psarros, yaşananları "çok ciddi" olarak nitelendirirken, krizin temelinde artık kullanım ömrünü doldurmuş ekipmanların yattığını vurguladı.Kaynakça https://www.reuters.com/world/europe/greek-airports-halt-flights-due-radio-frequency-issues-2026-01-04/ https://www.firstpost.com/explainers/greece-airports-airspace-shuts-flights-cancelled-europe-travel-13965510.html