THY’den 2026’da 100 milyar TL’lik dev yatırım hamlesi

Tam Boyutta Gör Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılına yönelik büyük ölçekli yatırımlarını sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı kapsamlı bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Paylaşımda, Türkiye’nin küresel havacılıktaki konumunu güçlendirecek projelerin detayları yer alırken kargo, bakım, ikram, eğitim, teknoloji ve istihdam alanlarında dünya çapında ölçek ve kapasiteye sahip yatırımların hayata geçirileceği vurgulandı.

Dünyanın en büyük kargo, ikram ve bakım tesisleri geliyor

THY’nin açıklamasında, Türkiye’nin havacılıkta standartları yükseltmeye devam ettiği belirtilirken 2026 yılında devreye alınacak yeni yatırımların bu yükselişi daha da hızlandıracağı ifade edildi. Şirket, 4,5 milyon ton kapasiteye sahip dünyanın en büyük hava kargo terminalini faaliyete geçirmeye hazırlandığını duyurdu. Bu yatırım, THY’nin küresel kargo taşımacılığındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıması açısından önemli görülüyor.

Paylaşımda öne çıkan bir diğer başlık ise uçak içi hizmetler oldu. THY, günlük 500 bin kişilik uçak içi ikram kapasitesine sahip dünyanın en büyük ikram tesisini hayata geçireceğini açıkladı. Bu tesisin, artan yolcu sayısı ve genişleyen uçuş ağıyla birlikte operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırması hedefleniyor.

Bakım tarafında da dikkat çekici bir yatırım planı bulunuyor. Şirket, Avrupa’nın en büyük yeni nesil geniş gövde motor bakım merkezini 2026 yılında faaliyete almayı planlıyor. Bu merkez sayesinde THY, bakım-onarım süreçlerinde dışa bağımlılığı azaltmayı ve bölgesel bir bakım üssü olmayı amaçlıyor. Bu yatırım, THY Teknik AŞ ve Rolls-Royce ortaklığıyla gerçekleşecek.

THY, yalnızca operasyonel alanlara değil, teknoloji ve insan kaynağına da güçlü yatırımlar yapacak. Açıklamaya göre, iki yeni veri merkezi yatırımıyla mevcut teknoloji kapasitesi beş katına çıkarılacak. Bunun yanı sıra, modern eğitim tesisleriyle havacılık sektörüne yeni yetkinlikler kazandırılması hedefleniyor.

26 bin yeni istihdam ve 100 milyar liralık yatırım

Tam Boyutta Gör Şirket, 26 bin kişiye yeni istihdam sağlayarak havacılık ekosistemini büyütmeyi hedefliyor. Bu istihdam artışının, hem doğrudan hem de dolaylı olarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sunması bekleniyor. THY, 2026 yılında 100 milyar liralık havacılık yatırımıyla küresel ölçekteki büyüme yolculuğunu hız kesmeden sürdürmeyi planlıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, daha önce yaptığı değerlendirmelerde şirketin büyüme stratejisinin yalnızca filo ve destinasyon artışıyla sınırlı olmadığını ifade etmişti. Bolat, bakım, eğitim, kargo, ikram ve müşteri deneyimini kapsayan bütüncül bir havacılık ekosistemi yatırımı yürütüldüğünü belirtmişti.

