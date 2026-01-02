Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    THY’den 2026’da 100 milyar TL’lik dev yatırım hamlesi

    Türk Hava Yolları, 2026’da kargo, bakım, ikram, veri merkezi ve eğitim alanlarında 100 milyar liralık dev yatırımla küresel havacılıktaki gücünü artırmayı hedefliyor.

    THY’den 2026’da 100 milyar TL’lik dev yatırım hamlesi Tam Boyutta Gör
    Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılına yönelik büyük ölçekli yatırımlarını sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı kapsamlı bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Paylaşımda, Türkiye’nin küresel havacılıktaki konumunu güçlendirecek projelerin detayları yer alırken kargo, bakım, ikram, eğitim, teknoloji ve istihdam alanlarında dünya çapında ölçek ve kapasiteye sahip yatırımların hayata geçirileceği vurgulandı.

    Dünyanın en büyük kargo, ikram ve bakım tesisleri geliyor

    THY’nin açıklamasında, Türkiye’nin havacılıkta standartları yükseltmeye devam ettiği belirtilirken 2026 yılında devreye alınacak yeni yatırımların bu yükselişi daha da hızlandıracağı ifade edildi. Şirket, 4,5 milyon ton kapasiteye sahip dünyanın en büyük hava kargo terminalini faaliyete geçirmeye hazırlandığını duyurdu. Bu yatırım, THY’nin küresel kargo taşımacılığındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıması açısından önemli görülüyor.

    Paylaşımda öne çıkan bir diğer başlık ise uçak içi hizmetler oldu. THY, günlük 500 bin kişilik uçak içi ikram kapasitesine sahip dünyanın en büyük ikram tesisini hayata geçireceğini açıkladı. Bu tesisin, artan yolcu sayısı ve genişleyen uçuş ağıyla birlikte operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırması hedefleniyor.

    Bakım tarafında da dikkat çekici bir yatırım planı bulunuyor. Şirket, Avrupa’nın en büyük yeni nesil geniş gövde motor bakım merkezini 2026 yılında faaliyete almayı planlıyor. Bu merkez sayesinde THY, bakım-onarım süreçlerinde dışa bağımlılığı azaltmayı ve bölgesel bir bakım üssü olmayı amaçlıyor. Bu yatırım, THY Teknik AŞ ve Rolls-Royce ortaklığıyla gerçekleşecek.

    THY, yalnızca operasyonel alanlara değil, teknoloji ve insan kaynağına da güçlü yatırımlar yapacak. Açıklamaya göre, iki yeni veri merkezi yatırımıyla mevcut teknoloji kapasitesi beş katına çıkarılacak. Bunun yanı sıra, modern eğitim tesisleriyle havacılık sektörüne yeni yetkinlikler kazandırılması hedefleniyor.

    26 bin yeni istihdam ve 100 milyar liralık yatırım

    THY’den 2026’da 100 milyar TL’lik dev yatırım hamlesi Tam Boyutta Gör
    Şirket, 26 bin kişiye yeni istihdam sağlayarak havacılık ekosistemini büyütmeyi hedefliyor. Bu istihdam artışının, hem doğrudan hem de dolaylı olarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sunması bekleniyor. THY, 2026 yılında 100 milyar liralık havacılık yatırımıyla küresel ölçekteki büyüme yolculuğunu hız kesmeden sürdürmeyi planlıyor.

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, daha önce yaptığı değerlendirmelerde şirketin büyüme stratejisinin yalnızca filo ve destinasyon artışıyla sınırlı olmadığını ifade etmişti. Bolat, bakım, eğitim, kargo, ikram ve müşteri deneyimini kapsayan bütüncül bir havacılık ekosistemi yatırımı yürütüldüğünü belirtmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    martingale sistemi telefon sessizdeyken bazı kişileri sesliye alma liqui moly orjinallik sorgulama hyundai kona 1.0 kullanıcı yorumları hgs itiraz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070
    Game Garaj Slayer R9T-5070
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum