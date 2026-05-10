Donut şeklindeki hava aracı, sadece tasarımıyla değil performansıyla da dikkat çekiyor

Bir yandan dron teknolojilerinin hızla gelişmesi, diğer yandan daha çevre dostu alternatiflere yönelinmesi derken, alternatif hava araçlarına ilgi giderek artıyor. Bu noktada uzun süre demode bir teknoloji olarak görülen hava gemileri de tekrar gündeme taşınıyor. Çünkü helyum gibi havadan hafif gazlar sayesinde havalanabilen bu araçlar, geleneksel hava araçlarına kıyasla çok daha düşük enerji tüketimiyle çalışabiliyor. Üstelik elektrikli motorlarla birleştiğinde neredeyse sıfır emisyonlu bir ulaşım çözümüne dönüşmeleri de mümkün hâle geliyor. Fransa merkezli aérOnde'nin geliştirdiği sıra dışı hava aracı da tam olarak bu fikrin üzerine inşa edilmiş durumda. Şirketin geliştirdiği halka biçimindeki (toroidal) hava aracı, görünüşüyle dev bir donutu andırıyor olsa da aslında oldukça ciddi bir mühendislik projesi olarak öne çıkıyor.

"aérOnde" isimli araç, klasik hava gemilerinden farklı olarak halka şeklindeki gövdesiyle dikkat çekiyor. Üst kısmı beyaz kaplamayla çevrili olan araç, ilk bakışta bir çizgi film tasarımını andırıyor olsa da bu sıra dışı formun oldukça işlevsel sebepleri bulunuyor. Şirketin CEO’su ve baş tasarımcısı olan Jérôme Delamare tarafından geliştirilen araç, Fransa’daki i-Lab inovasyon yarışmasını kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hava gemileri, kaldırma kuvvetini motorlardan değil helyum gibi gazlardan aldığı için karbon emisyonu konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor. aérOnde da yaklaşık 400 metreküp helyum kullanarak dikey kalkış gerçekleştirebiliyor. Bu sayede araç, teknik olarak bir eVTOL yani elektrikli dikey kalkış ve iniş aracı kategorisine giriyor.

Saatte 30 Kilometre Hıza Ulaşabiliyor

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 15 metre genişliğe sahip olan araç, üç farklı itki sistemiyle yönlendiriliyor. Her bir sistemde dört pervane bulunuyor. Toplamda 12 elektrikli pervane kullanan araç, her yöne hareket edebiliyor ve saatteyaklaşık 25 ila 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Şirketin verdiği bilgilere göre araçyaklaşık beş saat havada kalabiliyor ve 200 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

En dikkat çekici detaylardan biri ise enerji tüketimi. aérOnde’un saatte yalnızca 1 kWh enerji tükettiği belirtiliyor. Bu değer, aynı süre boyunca onlarca litre gazyağı tüketen geleneksel helikopterlerle kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor. Ayrıca elektrikli motorlar sayesinde araç neredeyse tamamen sessiz çalışıyor.

Araç Özellikle Bakım ve Kurtarma Operasyonları İçin Tasarlandı

aérOnde’un en sıra dışı detaylarından biri de alt kısmında yer alan açık kokpit sistemi. Geleneksel hava balonlarındaki sepet yapısına benzemek yerine daha çok kayak liftlerini andıran bu açık platform, aracın belirli teknik operasyonlarda kullanılmasını mümkün kılıyor. Şirket özellikle yüksek gerilim hatları, enerji kuleleri, teleferik sistemleri ya da ulaşılması zor altyapı noktalarında bakım çalışmaları yapılabileceğini söylüyor. Aracın sessiz çalışması ve oldukça hassas hareket edebilmesi de bu tür görevlerde avantaj sağlıyor.

Diğer yandan aracın acil kurtarma ve sağlık operasyonları için de kullanılabileceği belirtiliyor. Düşük hızlarda oldukça stabil hareket edebilmesi sayesinde özellikle hassas kurtarma operasyonlarında alternatif bir çözüm sunabileceği düşünülüyor.

Halka şeklindeki tasarımın bir diğer avantajı da rüzgâra karşı dayanıklılık. Şirkete göre toroidal gövde yapısı sayesinde araç, geleneksel balonlara kıyasla güçlü rüzgârlardan daha az etkileniyor. Aracın yaklaşık 70 km/s seviyesindeki rüzgârlarda bile stabil kalabildiği ifade ediliyor. Bu da özellikle düşük hızda hassas manevra gereken görevlerde önemli bir avantaj yaratıyor.

Şimdilik Fransa’da test edilen aérOnde ticari kullanıma tamamen açılmış değil. Ancak şirket şimdiden deneyim uçuşları düzenlemeye başlamış durumda. Yaklaşık 20 dakikalık bir uçuşun ücreti 200 euro. Şirket, aracı satın alma ya da kiralama fiyatına dair ise henüz resmi bir bilgi paylaşmadı.

