Boeing'ten uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'e büyük yatırım

Richard Branson'un ünlü uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, Boeing'ten önemli bir yatırım almaya hazırlanıyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre Boeing, Virgin Galactic şirketine tam 20 milyon dolarlık yatırım yapacak. İki şirketin önümüzdeki dönemlerde ticari uzay araştırmaları ve hipersonik hava taşımacılığı teknolojileri gibi konularda bazı iş birlikleri yapması bekleniyor.

CNBC'de yer alan ifadelere göre Richard Branson, Virgin Galactic şirketini bu yılın sonlarına doğru halka arz etmeye hazırlanıyor. Virgin Galactic uzay araştırmalarına bugüne kadar toplamda tam 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmış. Boeing'in 20 milyon doları tabi görece küçük bir rakam; ancak Boeing yetkilileri bu küçük yatırımın sadece bir başlangıç olduğunu ve daha büyük ortaklıkların önünü açacağını düşünüyor.

Virgin Galactic, önümüzdeki yıl uzay turizmini başlatmayı hedefliyor

CNBC'ye konuşan Virgin Galactic CEO'su George Whitesides, uzay turizmini resmen başlatmaya çok yakın olduklarını söyledi. Whitesides, VSS Unity uzay aracının artık son testlerini gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki yıl resmi görevlere resmen start verebileceklerini belirtiyor. Virgin Galactic'in uzay turizmi görevlerinde kullanmayı hedeflediği VSS Unity, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ilk kez yörüngeye ulaşmayı başarmıştı.

Tam Boyutta Gör

VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Resmi görevlere başladığında yaklaşık 110 kilometrelik yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.

Richard Branson, tam 60 farklı ülkeden yüzlerce kişinin şimdiden uzay gezileri için kayıtlarını yaptırdığını söyledi. Bu kişiler arasında Leonardo DiCaprio ve Justin Bieber gibi ünlü isimler de yer alıyor.

https://www.cnbc.com/2019/10/08/boeing-20-million-stake-in-virgin-galactic-with-vision-of-hypersonic.html