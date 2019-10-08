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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing'ten uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'e büyük yatırım

    Uzay ve havacılık devi Boeing, Richard Branson'un uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'e 20 milyon dolarlık yatırım yaptı.
    2 gün
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Richard Branson'un ünlü uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, Boeing'ten önemli bir yatırım almaya hazırlanıyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre Boeing, Virgin Galactic şirketine tam 20 milyon dolarlık yatırım yapacak. İki şirketin önümüzdeki dönemlerde ticari uzay araştırmaları ve hipersonik hava taşımacılığı teknolojileri gibi konularda bazı iş birlikleri yapması bekleniyor.

    CNBC'de yer alan ifadelere göre Richard Branson, Virgin Galactic şirketini bu yılın sonlarına doğru halka arz etmeye hazırlanıyor. Virgin Galactic uzay araştırmalarına bugüne kadar toplamda tam 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmış. Boeing'in 20 milyon doları tabi görece küçük bir rakam; ancak Boeing yetkilileri bu küçük yatırımın sadece bir başlangıç olduğunu ve daha büyük ortaklıkların önünü açacağını düşünüyor.

    Virgin Galactic, önümüzdeki yıl uzay turizmini başlatmayı hedefliyor

    CNBC'ye konuşan Virgin Galactic CEO'su George Whitesides, uzay turizmini resmen başlatmaya çok yakın olduklarını söyledi. Whitesides, VSS Unity uzay aracının artık son testlerini gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki yıl resmi görevlere resmen start verebileceklerini belirtiyor. Virgin Galactic'in uzay turizmi görevlerinde kullanmayı hedeflediği VSS Unity, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ilk kez yörüngeye ulaşmayı başarmıştı.

    Boeing'ten uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'e büyük yatırım
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    VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Resmi görevlere başladığında yaklaşık 110 kilometrelik yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.

    Richard Branson, tam 60 farklı ülkeden yüzlerce kişinin şimdiden uzay gezileri için kayıtlarını yaptırdığını söyledi. Bu kişiler arasında Leonardo DiCaprio ve Justin Bieber gibi ünlü isimler de yer alıyor.

     



    https://www.cnbc.com/2019/10/08/boeing-20-million-stake-in-virgin-galactic-with-vision-of-hypersonic.html Yorum Yaz
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    nebulabado 2 gün en beğenilen
    20 milyon bizim için çok büyük para, ama bu işler için 20 milyon dolar ancak çerez parası olur.
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    DH Misafiri 2 gün
    öncelikle bu fosil yakıtlı iticilerden kurutulmamız lazım şuanki teknolojiyle çok masraflı ve kullanışlı değil
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    serafon 2 gün
    Birgün uzay aniden günlük hayatın içine girecek
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    nebulabado 2 gün en beğenilen
    20 milyon bizim için çok büyük para, ama bu işler için 20 milyon dolar ancak çerez parası olur.
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    mehmehcik_71 2 gün
    Richard’ın el atmadı bi şey kalmadı! Kralsın!
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