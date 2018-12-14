Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler

Dün çok önemli bir test uçuşuna çıkan Virgin Galactic, ilk kez uzay sınırlarına ulaşmayı başardı. Uzay aracını pilotları kısa bir süreliğine mikrogravitenin tadına baktı.
5 ay
16,1b
1
12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Richard Branson'un popüler uzay şirketi Virgin Galactic, uzay turizmini başlatan ilk şirket olma yolunda çok önemli bir adım attı. VSS Unity isimli uzay aracının dördüncü gazlı test uçuşunu gerçekleştiren şirket, tam 82 kilometrelik yüksekliğe çıkarak ilk kez uzaya ulaşmış oldu. Uzay aracının pilotları mikrogravitenin tadına baktı.

Kaliforniya eyaletinin Mojave Çölü'nde gerçekleştirilen test uçuşunda VSS Unity, White Knight isimli taşıyıcı uçağıyla birlikte yaklaşık 15 kilometre yüksekliğe çıkarıldı. Sonrasında taşıyıcı uçağından ayrılan uzay aracı roket motorlarını 60 saniye boyunca çalıştırarak Mach 2.9 hızına ulaştı. Sesten neredeyse üç kat daha hızlı hareket eden VSS Unity ve iki pilotu, maksimum 82.7 kilometre yüksekliğe çıktı ve böylece ilk kez uzaya ulaşmış oldu.


Test uçuşunu ardından bazı açıklamalar yapan Virgin Galactic kurucusu ve CEO'su Richard Branson,"Uzay seyahati hayalinin benim için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu birçoğunuz iyi biliyor. Apollo görevlerini çoçukluğumda canlı olarak izlediğim günlerden bu yana gökyüzüne büyük bir merakla bakıyorum. Bugün bizim için tarihi bir öneme sahip. Birlikte çalışıp bugünlere kadar gelen ekibimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Çin tarih yazmaya çok yakın: Chang'e 4, Ay'ın yörüngesine yerleşti"
SpaceShipTwo'nun yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Resmi görevlere başladığında yaklaşık 110 kilometrelik yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.

Şirket kurucusu Richard Branson'a göre şimdiden 1000'e yakın kişi uzay turları için kaydını yaptırmış durumda. Branson, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda resmi uçuşlara bu yıl sona ermeden başlayacaklarını belirtmişti ancak şu aşamada elbette bu mümkün görünmüyor. Yine de Virgin Galactic'in uzay turizmini başlatan ilk şirket olmaya artık çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.space.com/42716-virgin-galactic-spaceshiptwo-unity-reaches-space.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
deniz_sea 5 ay en beğenilen
Çaktırmayın geri gelmiyorlar hocam,
Bu şekilde Dünya nüfüsuna denge gelecek....
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Bu test esnasında dünyanın düz olduğunu söyleyen bizim çomarlardan 2 3 tanesini denek olarak verseydik hani ruslar şempanze kedi köpek yolladılar ya o manada uzaya çıktık diye sevinirlerdi garipler...
Birde ben uzay sınırı dünyanın manyetik çekim alanı olarak kabul görüyor diye okumuştum bir yerde uzay asansörü ile ilgili bir yazıydı yanılmıyorsam 100 150 km arası için asansörden faydalanıp sonra mancınık veya roket kullanıp atmosferden çıkmak manyetik direncin daha az olduğu yükseklikten faydalanıp yakıt ve maliyet için gerekli deniyordu sanırım...
Bu test esnasında dünyanın düz olduğunu söyleyen bizim çomarlardan 2 3 tanesini denek olarak verseydik hani ruslar şempanze kedi köpek yolladılar ya o manada uz...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alfa-x 3 ay
0:42 ve 0:49 daki mekiğin burun tarafından çıkan kabarcıklar nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fakir-bir-kul 5 ay
Yahu şu uzay ve dünya videolarında bir defa olsun fish–eye (balık gözü) lens kullanmadan sade bir çekim yapında gerçekten kanıt olsun dünya yuvarlaktır diye.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Panamalı Hasta 5 ay fakir-bir-kul
BÜTÜN DÜNYA BİR OLMUŞ SENİ KANDIRMAK İÇN UĞRAŞIYOR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 5 ay
Param çok olsa denemek isterdim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 ay
dünya nedense bana düz gibi geldi bir an !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Bu test esnasında dünyanın düz olduğunu söyleyen bizim çomarlardan 2 3 tanesini denek olarak verseydik hani ruslar şempanze kedi köpek yolladılar ya o manada uzaya çıktık diye sevinirlerdi garipler...
Birde ben uzay sınırı dünyanın manyetik çekim alanı olarak kabul görüyor diye okumuştum bir yerde uzay asansörü ile ilgili bir yazıydı yanılmıyorsam 100 150 km arası için asansörden faydalanıp sonra mancınık veya roket kullanıp atmosferden çıkmak manyetik direncin daha az olduğu yükseklikten faydalanıp yakıt ve maliyet için gerekli deniyordu sanırım...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 5 ay
uzay sınırı 100 km değil mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 5 ay murdocklawless
yok öyle bir sınır , sadece 100 km de yoğunluk çok az olduğundan sınır gibi söyleniyor ama uydular o yükselikte yörüngeye giremiyor, 150 km üstünde yörüngeye giriliyor, 200 üstü 15 yıl kalabiliyorsun, hiç sürtünme olmaması için 5000 km gerekiyor.Sen bu rakamlardan istediğini sınır kabul edebilirsin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 5 ay
Bunu görünce uzay turizminin olacağına gerçekten inanıyor insan. Evet lunaparktaki mancınık gibi sizi uzaya fırlatıp on onbeş dakika manzaranın tadına baktırıp geri getireceklerdir, olabilir gözüküyor. Ama benim merak ettiğim ise videodaki bu uçan uzay uçağının yere tekrar nasıl ildiği. Paraşütü veya tekeri yok çakılıyor mu acaba yere indiğinde?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 5 ay
Çaktırmayın geri gelmiyorlar hocam,
Bu şekilde Dünya nüfüsuna denge gelecek....
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 ay MonitörKertenkelesi
planor gibi suzulerek iniyor. zamaninda uzay mekikleride bu sekilde inerdi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16108 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Popüler, virgin galactic ve
7 etiket daha uzay turizmi uzay araştırmaları MPopüler richard branson Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Full Throttle Remastered GOG’da kısa süreliğine ücretsiz 5 ay Google, yüz tanıma teknolojisini satmayacağını açıkladı 5 ay Kaliforniya, telefon mesajlarından vergi alınması teklifini tartışıyor 5 ay Youtube, politikalarını ihlal eden 58 milyon videoyu kaldırdı 5 ay Konami, ücretsiz PES 2019 Lite sürümü yayınladı 5 ay Uygun Fiyata 10000 mAh Kapasiteli Taşınabilir Şarj Cihazı - Dexim P0015 5 ay Monster'da Bu Hafta - Battlefield V 5 ay Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli test edilirken görüntülendi 5 ay Yeni Suzuki Swift Türkiye'de satışa sunuldu; işte fiyatı ve özellikleri 5 ay Apple, grup Facetime'ı daha gerçekçi yapmak için çalışıyor 5 ay Amazon Türkiye’den yılbaşı hediye alışverişini kolaylaştıran rehber 5 ay Qualcomm iPhone XS ve iPhone XR modellerinin satışını da Çin’de yasaklatmak istiyor 5 ay Hızlı şarj konusunda yeni rekor: 3 dakikalık şarjla 100 kilometre menzil 5 ay Asus mobil bölümde yeniden yapılanmaya gidiyor, üst seviye segmente odaklanacak 5 ay AMD Radeon Grubu başkanı emekli oluyor, iddialar ilginç 5 ay Adata oyunculara yönelik yeni SSD modellerini duyurdu 5 ay LEGO The Hobbit oyunu kısa süreliğine ücretsiz 5 ay 3DFX Rampage grafik biriminin görüntüleri ortaya çıktı 5 ay National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışmasından nefes kesen kareler 5 ay Tumblr iOS uygulaması App Store’a geri döndü 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler Sonraki Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız yayınlandı 5 ay Samsung, kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesine sebep olan bir hatayı giderdi 5 ay Sizin için kaliteli ve uygun SEO paketleri 5 ay Çocuklarda dikkat eğitimi öğrenme ve zekayı geliştiriyor 5 ay Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak 5 ay Xbox One satışları 40 milyona ulaştı 5 ay Samsung, Galaxy Tab A serisi altında yeni bir tablet çıkaracak 5 ay İşte karşınızda "Bal Kırmızısı" rengiyle Huawei Nova 4 5 ay Google CEO'su, Çin için geliştirilen sansürlü arama motoru ile ilgili net konuşmuyor 5 ay Apple'dan 1 milyar dolarlık yeni kampüs 5 ay YouTube Rewind 2018, platformun en beğenilmeyen videosu oldu 5 ay Huawei orta sınıf telefonlar için yeni bir hızlı şarj protokolü üzerinde çalışıyor 5 ay Google Fotoğraflar işleyemediği videoları sınırsız depolama imkanının dışında bırakıyor 5 ay Apple kendi modemlerini üretme planları yapıyor 5 ay Volvo, elektrikli çekicisi VNR Electric ile Tesla Semi'ye rakip olacak 5 ay Çin tarih yazmaya çok yakın: Chang'e 4, Ay'ın yörüngesine yerleşti 5 ay Araştırma: Motor arıza lambası en az yanan marka Toyota 5 ay Netflix sahne tekrarı özelliğini test ediyor 5 ay Chrome'un Android versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatabileceğiniz bir yenilikle gelecek 5 ay Volvo'dan ilginç reklam: "Bu aracı satın almayın, ona abone olun" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim