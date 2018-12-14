Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler

Ayrıca Bkz.

"Çin tarih yazmaya çok yakın: Chang'e 4, Ay'ın yörüngesine yerleşti"

https://www.space.com/42716-virgin-galactic-spaceshiptwo-unity-reaches-space.html

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Richard Branson'un popüler uzay şirketi Virgin Galactic, uzay turizmini başlatan ilk şirket olma yolunda çok önemli bir adım attı. VSS Unity isimli uzay aracının dördüncü gazlı test uçuşunu gerçekleştiren şirket, tam 82 kilometrelik yüksekliğe çıkarak ilk kez uzaya ulaşmış oldu. Uzay aracının pilotları mikrogravitenin tadına baktı.Kaliforniya eyaletinin Mojave Çölü'nde gerçekleştirilen test uçuşunda VSS Unity, White Knight isimli taşıyıcı uçağıyla birlikte yaklaşık 15 kilometre yüksekliğe çıkarıldı. Sonrasında taşıyıcı uçağından ayrılan uzay aracı roket motorlarını 60 saniye boyunca çalıştırarak Mach 2.9 hızına ulaştı. Sesten neredeyse üç kat daha hızlı hareket eden VSS Unity ve iki pilotu, maksimum 82.7 kilometre yüksekliğe çıktı ve böylece ilk kez uzaya ulaşmış oldu.Test uçuşunu ardından bazı açıklamalar yapan Virgin Galactic kurucusu ve CEO'su Richard Branson,"Uzay seyahati hayalinin benim için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu birçoğunuz iyi biliyor. Apollo görevlerini çoçukluğumda canlı olarak izlediğim günlerden bu yana gökyüzüne büyük bir merakla bakıyorum. Bugün bizim için tarihi bir öneme sahip. Birlikte çalışıp bugünlere kadar gelen ekibimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.SpaceShipTwo'nun yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Resmi görevlere başladığında yaklaşık 110 kilometrelik yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.Şirket kurucusu Richard Branson'a göre şimdiden 1000'e yakın kişi uzay turları için kaydını yaptırmış durumda. Branson, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda resmi uçuşlara bu yıl sona ermeden başlayacaklarını belirtmişti ancak şu aşamada elbette bu mümkün görünmüyor. Yine de Virgin Galactic'in uzay turizmini başlatan ilk şirket olmaya artık çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.