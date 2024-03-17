Kripto para piyasasında BOME rüzgârı: İki günde 1.5 milyar dolar

Tam Boyutta Gör Gün geçmiyor ki kripto para piyasasında herkesi şaşırtan bir olay olmasın. BONK, PEPE, WIF, MYRO gibi projesi bile olmayan meme paraların amansız yükselişinin ardından bu hafta yeni bir fırtına ile karşılaştık.

İki günde 1.5 milyar dolar

SOLANA ağında yine bir meme coin olarak piyasaya çıkan Book of Meme yani BOME inanılmaz bir heyecan yakaladı. İlk günden milyar dolar günlük hacme ulaşan BOME haliyle borsaların da ağzını sulandırdı.

Kripto paralarda meme coin furyası 1 hf. önce eklendi

İlk etapta Kucoin, MEXC gibi borsalarda listelenen BOME, günlük hacmi 2 milyar dolara çıkarınca Binance’in de dikkatini çekti. Listeleme konusunda SEC ile arası iyi olmayan Binance buna rağmen ikinci günde BOME listelemesini duyurdu.

200 kattan fazla yükselerek 3 cent civarlarını gören BOME toplamda 1.5 milyar dolar Pazar değerine ulaştı. 24 saatlik hacim ise 5 milyar dolara ulaşarak ilk 6 arasına girmeyi başardı. Şu sıralar 2 cent civarında seyrediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.