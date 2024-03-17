Kripto para piyasasında BOME rüzgârı: İki günde 1.5 milyar dolar

İki günde 1.5 milyar dolar
SOLANA ağında yine bir meme coin olarak piyasaya çıkan Book of Meme yani BOME inanılmaz bir heyecan yakaladı. İlk günden milyar dolar günlük hacme ulaşan BOME haliyle borsaların da ağzını sulandırdı.
İlk etapta Kucoin, MEXC gibi borsalarda listelenen BOME, günlük hacmi 2 milyar dolara çıkarınca Binance’in de dikkatini çekti. Listeleme konusunda SEC ile arası iyi olmayan Binance buna rağmen ikinci günde BOME listelemesini duyurdu.
200 kattan fazla yükselerek 3 cent civarlarını gören BOME toplamda 1.5 milyar dolar Pazar değerine ulaştı. 24 saatlik hacim ise 5 milyar dolara ulaşarak ilk 6 arasına girmeyi başardı. Şu sıralar 2 cent civarında seyrediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.