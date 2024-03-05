Meme coin fırtınası başladı: DOGE, PEPE, MYRO, WIF, FLOKI sahneye çıktı

Tam Boyutta Gör Bitcoin fiyatı yeni zirvelere doğru yol alırken, kripto para dünyasının ilk yıllarından bu yana yatırımcının vazgeçemediği meme coin projeleri yeniden gözde hale geldi. Üstelik meme coin ordusu bu kez çok daha güçlü.

WIF sürpriz yaptı, PEPE rekor kırdı

Kripto para dünyası AI, DePIN, RWA gibi modern yaklaşımları konuşurken 10 yıllık meme coin furyası bir anda hepsini bastırdı. Sadece 7 günde PEPE coin yüzde 250, DOGE yüzde 90, SHIB yüzde 290, BONK yüzde 166, MYRO yüzde 355 gibi rekor yükselişler yaşadı.

Bitcoin fiyatı rekor kırdı 22 sa. önce eklendi

En önemli sürpriz ise dogwifhat yani WIF projesinden geldi. Pazar değerini 2 milyar dolara çıkaran WIF coin, Binance borsasının da gözünden kaçmadı. Dünyanın en büyük borsası WIF listeleme kararı aldı. WIF kısa sürede yatırımcılarına yüzlerce kat kâr ettirdi.

Meme coin kategorisinin bugün Pazar değeri 63 milyar dolara ulaşmış durumda. Ticaret hacmi ise 32 milyar dolar ile neredeyse ikiye katlandı. Binance projesi MEME, BabyDoge, BabyBonk, COQ, ELON, WEN gibi projeler de önemli yükselişler yaşadı.

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Kripto paralarda meme coin furyası