Meme coin fırtınası başladı: DOGE, PEPE, MYRO, WIF, FLOKI sahneye çıktı

WIF sürpriz yaptı, PEPE rekor kırdı
Kripto para dünyası AI, DePIN, RWA gibi modern yaklaşımları konuşurken 10 yıllık meme coin furyası bir anda hepsini bastırdı. Sadece 7 günde PEPE coin yüzde 250, DOGE yüzde 90, SHIB yüzde 290, BONK yüzde 166, MYRO yüzde 355 gibi rekor yükselişler yaşadı.
En önemli sürpriz ise dogwifhat yani WIF projesinden geldi. Pazar değerini 2 milyar dolara çıkaran WIF coin, Binance borsasının da gözünden kaçmadı. Dünyanın en büyük borsası WIF listeleme kararı aldı. WIF kısa sürede yatırımcılarına yüzlerce kat kâr ettirdi.
Meme coin kategorisinin bugün Pazar değeri 63 milyar dolara ulaşmış durumda. Ticaret hacmi ise 32 milyar dolar ile neredeyse ikiye katlandı. Binance projesi MEME, BabyDoge, BabyBonk, COQ, ELON, WEN gibi projeler de önemli yükselişler yaşadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.