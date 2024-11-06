Borla geliştirilen kaplama teknolojisi silahların ömrünü yüzde 20 oranında uzatıyor

- Alternatif kaplamalara göre yüzde 20 daha uzun ömür sağlıyor
- Parçanın her yüzeyine eşit şekilde uygulanabiliyor
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Geliştirilen akımsız nikel-bor karışımı kaplama, üstün korozyon direnci ile aşınmaya karşı yüksek dayanım gösteriyor. Ayrıca aşırı ısınmaya karşı üstün koruma sağlanıyor. Nikel-bor karışımı kaplama, nikel kaplamaya kıyasla daha uygun fiyatlı ve daha dayanıklı bir karışım olarak öne çıkıyor.
Alternatif kaplamalara göre yüzde 20 daha uzun ömür sağlıyor
Nikel-bor karışımı kaplama, alternatif kaplama yöntemlerine göre silahlarda daha uzun süre atış imkanı sunuyor. Diğer kaplamalara göre en az yüzde 20’lik ömür kazanımını sağlıyor. Kaplama yapılmamış silahlara göre ise yüzde 100’lük ömür artışı gerçekleşiyor.
Parçanın her yüzeyine eşit şekilde uygulanabiliyor
Geliştirilen kaplama karışımı homojen yapıya sahip olduğu için özellikle dar ve karmaşık şekilli parçalarda homojenlik sağlıyor. Namlu gibi parçaların kaplanmasında art değer sağlıyor. Namlunun atış ömrünü artırıyor.
“Türkiye'de bizimle bilinmeye başlandı. Akademik seviyede çalışma olsa da bunu endüstride kullanır hale getirmek işin zor kısmıydı, onu başarmış olduk. Bu satılabilen bir kimyasal. Biz kimyasalın hem üreticisiyiz hem de uygulayıcısıyız. Amerika'da bazı firmalar bunu vermiyor. Yaptığımız çalışmalarda artık onlarda da olmayan bir formülasyonu elde ettik çünkü bölgemiz özellikle ateşli silah ve savunma sanayisinde gelişen bir bölge. Bu noktada zaten bu kaplamanın buralarda kullandığını biliyorduk. İhtiyaçları da bildiğimiz için bu iki olguyu birleştirmiş olduk. Şu anda kendimize ait özgün bir kaplama prosesini oturttuk."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über