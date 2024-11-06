Borla geliştirilen kaplama teknolojisi silahların ömrünü yüzde 20 oranında uzatıyor

Tam Boyutta Gör Savunma sanayi dünyasında metal malzemelerin dayanıklılığını artırmak için nikel kaplama kullanılıyor. Konya Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kocabaş, nikel karışımını borla birleştirerek daha dayanıklı bir kaplama geliştirdi.

Geliştirilen akımsız nikel-bor karışımı kaplama, üstün korozyon direnci ile aşınmaya karşı yüksek dayanım gösteriyor. Ayrıca aşırı ısınmaya karşı üstün koruma sağlanıyor. Nikel-bor karışımı kaplama, nikel kaplamaya kıyasla daha uygun fiyatlı ve daha dayanıklı bir karışım olarak öne çıkıyor.

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Alternatif kaplamalara göre yüzde 20 daha uzun ömür sağlıyor

Nikel-bor karışımı kaplama, alternatif kaplama yöntemlerine göre silahlarda daha uzun süre atış imkanı sunuyor. Diğer kaplamalara göre en az yüzde 20’lik ömür kazanımını sağlıyor. Kaplama yapılmamış silahlara göre ise yüzde 100’lük ömür artışı gerçekleşiyor.

Parçanın her yüzeyine eşit şekilde uygulanabiliyor

Geliştirilen kaplama karışımı homojen yapıya sahip olduğu için özellikle dar ve karmaşık şekilli parçalarda homojenlik sağlıyor. Namlu gibi parçaların kaplanmasında art değer sağlıyor. Namlunun atış ömrünü artırıyor.

“Türkiye'de bizimle bilinmeye başlandı. Akademik seviyede çalışma olsa da bunu endüstride kullanır hale getirmek işin zor kısmıydı, onu başarmış olduk. Bu satılabilen bir kimyasal. Biz kimyasalın hem üreticisiyiz hem de uygulayıcısıyız. Amerika'da bazı firmalar bunu vermiyor. Yaptığımız çalışmalarda artık onlarda da olmayan bir formülasyonu elde ettik çünkü bölgemiz özellikle ateşli silah ve savunma sanayisinde gelişen bir bölge. Bu noktada zaten bu kaplamanın buralarda kullandığını biliyorduk. İhtiyaçları da bildiğimiz için bu iki olguyu birleştirmiş olduk. Şu anda kendimize ait özgün bir kaplama prosesini oturttuk."

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