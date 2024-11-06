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    Borla geliştirilen kaplama teknolojisi silahların ömrünü yüzde 20 oranında uzatıyor

    Konya'da geliştirilen nikel bor karışımı kaplama teknolojisi silahların ömrünü en az yüzde 20 oranında uzatırken aynı zamanda daha düşük maliyet sunuyor.           
    Borla geliştirilen kaplama teknolojisi silahların ömrünü uzatıyor Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayi dünyasında metal malzemelerin dayanıklılığını artırmak için nikel kaplama kullanılıyor. Konya Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kocabaş, nikel karışımını borla birleştirerek daha dayanıklı bir kaplama geliştirdi.

    Geliştirilen akımsız nikel-bor karışımı kaplama, üstün korozyon direnci ile aşınmaya karşı yüksek dayanım gösteriyor. Ayrıca aşırı ısınmaya karşı üstün koruma sağlanıyor. Nikel-bor karışımı kaplama, nikel kaplamaya kıyasla daha uygun fiyatlı ve daha dayanıklı bir karışım olarak öne çıkıyor.

    Borla geliştirilen kaplama teknolojisi silahların ömrünü uzatıyor Tam Boyutta Gör

    Alternatif kaplamalara göre yüzde 20 daha uzun ömür sağlıyor

    Nikel-bor karışımı kaplama, alternatif kaplama yöntemlerine göre silahlarda daha uzun süre atış imkanı sunuyor. Diğer kaplamalara göre en az yüzde 20’lik ömür kazanımını sağlıyor. Kaplama yapılmamış silahlara göre ise yüzde 100’lük ömür artışı gerçekleşiyor.

    Parçanın her yüzeyine eşit şekilde uygulanabiliyor

    Geliştirilen kaplama karışımı homojen yapıya sahip olduğu için özellikle dar ve karmaşık şekilli parçalarda homojenlik sağlıyor. Namlu gibi parçaların kaplanmasında art değer sağlıyor. Namlunun atış ömrünü artırıyor.

    Borla geliştirilen kaplama teknolojisi silahların ömrünü uzatıyor Tam Boyutta Gör
    ABD'de yaygın kullanılan metal kaplama yöntemini Türkiye'de ticarileştirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Kocabaş, şunları söyledi:

    “Türkiye'de bizimle bilinmeye başlandı. Akademik seviyede çalışma olsa da bunu endüstride kullanır hale getirmek işin zor kısmıydı, onu başarmış olduk. Bu satılabilen bir kimyasal. Biz kimyasalın hem üreticisiyiz hem de uygulayıcısıyız. Amerika'da bazı firmalar bunu vermiyor. Yaptığımız çalışmalarda artık onlarda da olmayan bir formülasyonu elde ettik çünkü bölgemiz özellikle ateşli silah ve savunma sanayisinde gelişen bir bölge. Bu noktada zaten bu kaplamanın buralarda kullandığını biliyorduk. İhtiyaçları da bildiğimiz için bu iki olguyu birleştirmiş olduk. Şu anda kendimize ait özgün bir kaplama prosesini oturttuk."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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