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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boron bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı

    Bor madeni ve doğal mineraller kullanılarak petrol türevleri içermeyen bulaşık temizlik ürünleri geliştirildi. Elde yıkama için sıvı, makineler için jel ve parlatıcı temizlik ürünleri tanıtıldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Boron bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı
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    Türkiye’nin önemli kaynaklarından bor madenini nitelikli ürünlere dönüştüren Eti Maden, şimdi de bulaşık temizlik ürünlerini tanıttı. Boron markası altında geliştirilen sıvı, jel ve parlatıcı temizlik ürünleri yakında satışa çıkacak.

    Boron’un geliştirdiği ürünler diğer marka bulaşık ürünlerinden farklı olarak boraks doğal mineralli içeriğe sahip. Bor minerallerine ek olarak kullanılan ham maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararı bulunmuyor. Ürünün içeriğinde parfüm, petrol türevi kimyasallar ve fosfat kullanılmıyor. Yüzey aktif malzemeler, ağartıcılar gibi kimyasalları da içermiyor. Sağlıklı bileşene sahip. Petrol türevlerinden elde edilen kimyasallar kullanılmadığı için "deterjan" olarak isimlendirilmiyor.

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    Boron markası altında daha önce toz ve sıvı deterjan çeşitleri satışa sunulmuştu. 2019 yılında 8,5 milyondan fazla satış yapıldı. Yüzde 8’in üzerinde pazar payı elde edildi. Eti Maden ayrıca bor kullanarak geliştirilen Borel dezenfektanı ve Bortam yüzey dezenfektanı ürünlerini de satıyor. Boron’un yeni bulaşık ürünleri önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.

    Boron bulaşık ürünlerinin tanıtımı için Ümit Besen’li reklam filmi hazırlandı. TV'de ve dijital kanallarda reklamı yapılıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Moueson 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sırf yerli diye fahiş fiyatlarla alınmaz. Madem yerli keşke fiyatları da yerli vatandaşın alabileceği uygunlukta olsaydı .
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    RichesMen (Servet bey) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    BOR 'dan Nükleer enerji beklerken...deterjan oldu ya.. bu hayal kırıklığı bir kitleye yeter diyecemde kitle işte ne versen alıyor hamdolsun...
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    jahoon (murat uzun) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    donanımhaber ne hale geldi
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Denemek lazım, beğenirsem diğerlerine elveda derim
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bulaşık makinesinde kullanımı nasıl bilmiyorum ama bulaşık deterjanından çok memnun kaldım sadece fiyatı pahalı lütfen insaf edin bu insanlara fiyatını uyguna satın
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şampuanınıda istiyoruz biraz fiatlar uygun olsun
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    xAdli 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Donanım haberin kanser kitlesi hâlâ bitmemiş. Ülkeye gram faydası olmayan tiplerin buluşma noktası.
    Yanıtla +1
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    001ATB (Ahmet ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu haberin DonanımHaber ile bağlantısını çözemedim. Ne alaka bu haber DonanımHaber de.
    Yanıtla +1
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence Kol-on olmalıydı adı. Çünkü rakiplerine göre fiyat performans ürünü değil.
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    231407 (Barış Özdemir) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Şöyle bakıyorum da harbiden bir tane doğru düzgün tebrik eden yok illa kusur aramak mutlu etsin sizi
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    smart1978 (X Y) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Katma deger anlayisina bakin !!!!!??? Rezaletin daniskasi ....
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hem yerli üretim hem dışa bağımlı değil sözde, ama Almanya'dan ithal edilen ürünlerden aynı fiyat hatta daha pahalı. Bir de kalitesi tartışılır yani 30 yıllık tecrübeli kimyager markalar varken Boron ne bu fiyata? Yine birileri cep dolduruyor.
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    muammer816 (muammer dosthan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bordan ne yapılırsa yapılsın desteklerim. bunları da destekliyorum. inşallah tablet versiyonları da bir an evvel piyasaya çıkar.
    tabiki benim de beklediğim ve istediğim bor maddesinden pil,batarya yapılması ve tüm dünyaya satılmasıdır.
    ekonomik kurtuluşumuzun bu tip yer altı kaynaklarında olduğunu düşünenlerdenim.
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    2761 kez okundu.
    22 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    boron, boron bulaşık ve
    8 etiket daha bulaşık temizlik hijyen bor bor madeni eti maden Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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