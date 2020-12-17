Boron bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı

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Türkiye’nin önemli kaynaklarından bor madenini nitelikli ürünlere dönüştüren Eti Maden, şimdi de bulaşık temizlik ürünlerini tanıttı. Boron markası altında geliştirilen sıvı, jel ve parlatıcı temizlik ürünleri yakında satışa çıkacak.

Boron’un geliştirdiği ürünler diğer marka bulaşık ürünlerinden farklı olarak boraks doğal mineralli içeriğe sahip. Bor minerallerine ek olarak kullanılan ham maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararı bulunmuyor. Ürünün içeriğinde parfüm, petrol türevi kimyasallar ve fosfat kullanılmıyor. Yüzey aktif malzemeler, ağartıcılar gibi kimyasalları da içermiyor. Sağlıklı bileşene sahip. Petrol türevlerinden elde edilen kimyasallar kullanılmadığı için "deterjan" olarak isimlendirilmiyor.

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Boron markası altında daha önce toz ve sıvı deterjan çeşitleri satışa sunulmuştu. 2019 yılında 8,5 milyondan fazla satış yapıldı. Yüzde 8’in üzerinde pazar payı elde edildi. Eti Maden ayrıca bor kullanarak geliştirilen Borel dezenfektanı ve Bortam yüzey dezenfektanı ürünlerini de satıyor. Boron’un yeni bulaşık ürünleri önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.

Boron bulaşık ürünlerinin tanıtımı için Ümit Besen’li reklam filmi hazırlandı. TV'de ve dijital kanallarda reklamı yapılıyor.

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