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    Redmi 9 Power tanıtıldı: 6.53 inç ekran, 48 MP kamera, 6.000 mAh pil

    Xiaomi uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesini yeni bir modelle genişletti. Bugün tanıtılan Redmi 9 Power, 6.53 inç ekran, dörtlü kamera sistemi ve yüksek kapasiteli bataryayla geliyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi 9 Power tanıtıldı: 6.53 inç ekran, 48 MP kamera, 6.000 mAh pil
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    Xiaomi, bugün Hindistan'da yeni bir bütçe dostu akıllı telefon tanıttı. Redmi 9 Power olarak adlandırılan cihaz kısa süre önce Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 9 4G'nin global versiyonu olarak konumlanıyor. Teknik özellikleri bakımından POCO M3'e benzediğini de belirtelim.

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    Plastik gövdeyle donatılan Redmi 9 Power, dört renk seçeneğine sahip. Akıllı telefonda Corning Gorilla Glass 3 ile korunan FHD+ çözünürlükte 6.53 inç IPS ekran var. Damla çentikli tasarım sunan cihazda 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera kullanılmış.

    Redmi 9 Power tanıtıldı: 6.53 inç ekran, 48 MP kamera, 6.000 mAh pil
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    Cihaz 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü ana kamera sistemiyle geliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 18 watt şarjı destekleyen 6.000 mAh kapasiteli pilden alıyor.

    Fiyat etiketi de açıklandı

    Redmi 9 Power, Snapdragon 662 yonga seti ve 4 GB RAM'le güçlendirildi. Cihaz 64 ve 128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Stereo hoparlörleri sayesinde yüksek kaliteli ses deneyimi sunan akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı ise yan tarafta.

    Redmi 9 Power tanıtıldı: 6.53 inç ekran, 48 MP kamera, 6.000 mAh pil
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    Yeni model kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile çıkıyor ancak önümüzdeki yılın başlarında Android 11'e güncellenecek. Redmi 9 Power, 22 Aralık'ta 149 dolarlık başlangıç fiyatıyla Hindistan'da satışa sunulacak. Uluslararası pazarda ne zaman çıkacağı belli değil.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    iyi ama fiyatının 150 dolar olmasının bir önemi yok vergi ile 200 dolar olarak kabul edilecek
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    Guaire (Tayfun ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Poco M3'ün Çin modeli.
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    Oduncu28 (Fehmi Bulut) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi de aynen Samsung gibi, model çöplüğüne çevirdi piyasayi
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    dodofran 4 gün ( Mesaj Silindi ) Oduncu28
    ne mutlu ki... bu sayede rekabet iyice kızışıyor, fiyatlar düşüyor (dolar bazında) bizde telefonun fiyatından fazla vergi olduğu için ve dolar arşa yükseldiği için bizlik bi durum yok ama dünyanın geri kalanı çok memnundur bu duruma.
    rekabet olmasa xiaomi, oppe , realme gibi markalar piyasayı sürekli telefon çıkararak ''çöplüğe'' çevirmese şu an 4/64 lük samsung a serisi giriş-orta seviye telefonlara 4000-5000 liralar verecektik şimdi o paralara amiral gemisi snapdragonun en yüksek 800 serisi işlemcili telefonları alabiliyoruz.
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    por favor (ssena arıkuşu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Amoled yine yok. Sadece batarya iyi.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi yapmış yine yapacağını :)
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    palamutix 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    hayallerimimin telefunu kirmizi miii
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    VaporWave (Emre ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Olum nasıl bu kadar uygun fiyatlara cihaz satabiliyor bunlar ya?
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    th9 4 gün ( Mesaj Silindi ) VaporWave
    6 ay sonra telefon donmaya başladığı için
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    dodofran 4 gün ( Mesaj Silindi ) VaporWave
    maliyetler düştü teknoloji gelişti rekabet aşırı arttı. bu sayede (biz değil tabii) insan gibi yönetilen ülkelerdeki insanlar birkaç günde kazandığı paralarla giriş-orta seviye telefonlara çok rahat ulaşabiliyor. yani teknoloji merakınız varsa telefonlara merakınız varsa ortalama asgari ücretli bir vatandaş bile olsanız her ay telefon değiştirebilir farklı farklı teknolojileri kullanabilirsiniz. bizde en azından bir- iki yıl beklemeniz gerek telefona verdiğniz parayı tam olarak çıkarabilmek için.
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    Yanfo (Yavuz ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    149$=2499 TL
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