Redmi 9 Power tanıtıldı: 6.53 inç ekran, 48 MP kamera, 6.000 mAh pil

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Xiaomi, bugün Hindistan'da yeni bir bütçe dostu akıllı telefon tanıttı. Redmi 9 Power olarak adlandırılan cihaz kısa süre önce Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 9 4G'nin global versiyonu olarak konumlanıyor. Teknik özellikleri bakımından POCO M3'e benzediğini de belirtelim.

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Plastik gövdeyle donatılan Redmi 9 Power, dört renk seçeneğine sahip. Akıllı telefonda Corning Gorilla Glass 3 ile korunan FHD+ çözünürlükte 6.53 inç IPS ekran var. Damla çentikli tasarım sunan cihazda 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera kullanılmış.

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Cihaz 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü ana kamera sistemiyle geliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 18 watt şarjı destekleyen 6.000 mAh kapasiteli pilden alıyor.

Fiyat etiketi de açıklandı

Redmi 9 Power, Snapdragon 662 yonga seti ve 4 GB RAM'le güçlendirildi. Cihaz 64 ve 128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Stereo hoparlörleri sayesinde yüksek kaliteli ses deneyimi sunan akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı ise yan tarafta.

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Yeni model kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile çıkıyor ancak önümüzdeki yılın başlarında Android 11'e güncellenecek. Redmi 9 Power, 22 Aralık'ta 149 dolarlık başlangıç fiyatıyla Hindistan'da satışa sunulacak. Uluslararası pazarda ne zaman çıkacağı belli değil.

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