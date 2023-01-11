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    Borusan EnBW Enerji, Türkiye’de elektrikli araç şarj ağı kuracak

    Borusan Holding ve Alman EnBW AG’nin ortak girişim şirketi, Borusan EnBW Enerji, başlangıç olarak 500’ü aşkın noktada elektrikli araç hızlı şarj hizmeti verecek. 
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    Borusan EnBW Enerji, Türkiye’de elektrikli araç şarj ağı kuracak Tam Boyutta Gör
    Borusan Holding ve Alman enerji devi EnBW AG’nin ortak girişim şirketi Borusan EnBW Enerji, Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan elektrikli araç Şarj Ağı İşletmeci lisansını aldı.

    Borusan EnBW Enerji, hissedarlarından aldığı güç ve deneyim ile Türkiye’de Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri sektöründe etkin hizmet sunmayı planlıyor. %100 yenilenebilir enerji portföyünü oluştururken edindiği mühendislik tecrübesini elektrikli araç kullanıcıları ile buluşturmak isteyen Borusan EnBW Enerji, kuracağı hızlı şarj ağı ile müşterilerine tamamen temiz, hızlı ve son teknolojik standartlarda yapılandırılmış, kullanıcı dostu nitelikte kusursuz bir şarj deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. 

    Almanya’da hızlı şarj ağı konusunda pazar lideri olan ana hissedarı EnBW AG’nin de bilgi birikimi ve deneyimlerinden faydalanacak olan Borusan EnBW Enerji, sunacağı hizmet kalitesiyle Türkiye pazarında da zirveyi hedefliyor. Başlangıç olarak 500’ü aşkın noktada elektrikli araç hızlı şarj hizmeti verecek olan Borusan EnBW Enerji, bu alanda yapacağı yatırımlar ile bu sayıyı 7.000 noktaya çıkarmayı hedefliyor. 

    30 dakikadan az sürede %80 şarj oranı sağlayacak yaygın şarj ağı, önceden kolay rezervasyon imkanı sunan mobil uygulama ve müşterilerine özel farklı katma değerli çözümlerle desteklenecek.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, “Enerji ve ulaşım sektörlerindeki dönüşüm süreçleri iklim krizi ile mücadelenin yarınını belirleyecek. Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimimizle ülkemizde temiz enerji dönüşümüne güçlü bir katkı vermeye devam ediyoruz. Enerji sektöründen sonra, sera gazı emisyonlarının önemli bir kaynağı olan ulaşım sektöründe ise araç filolarının elektrifikasyonunun sağlanması ve bir kritik altyapı olarak elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaştırıması yeni bir temiz dönüşüm sürecini başlattı.

    Borusan EnBW Enerji olarak, hissedarlarımızın da tecrübe ve uzmanlıkları desteğinde, müşteri deneyimi odaklı bir hizmet anlayışını benimseyeceğimiz yeni bir kulvarda yatırım yapmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Elektrikli araç şarj istasyonu ağımıza 2030 yılına kadar yapacağımız 5 milyar TL’yi aşan yatırım ile bu sektörde yaygın hızlı şarj ağına sahip, etkin işletmecilerinden olmayı hedefliyoruz” dedi. 

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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