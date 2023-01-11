Bakan Varank'tan Tesla ziyareti sonrası açıklama: "Tesla, Türkiye pazarına girmek istiyor"

Varank, Tesla'nın dünya pazarındaki konumuna değinerek, "Tesla otomotiv endüstrisinde geleceğin otomobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalışıyor. Çin'deki en büyük firmalardan bir tanesi, Avrupa piyasasında Almanya'da kurduğu fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına da girmek istiyor." dedi.
Şirketin Türkiye piyasasına gelmesiyle ilgili görüşmeleri olduğunu belirten Varank, "Tesla'nın şu anda şarj istasyonlarıyla beraber Türkiye piyasasına girmekle ilgili faaliyetleri devam ediyor. Aslında daha önce Türkiye'ye geleceklerdi ama kendi iç değerlendirmelerinden dolayı süreç biraz daha uzadı." diye konuştu.
"Türkiye'ye yatırım yapın"
Şirketin, Türkiye'nin tek tedarikçi olduğu, sadece Türkiye'ye ürettirdikleri ürünlerinin de olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:
"Böyle bir altyapıyı kullanmaları bizim açımızdan önemli. Önümüzdeki dönemde görüşmelere devam edeceğiz. Tüm dünyadan global markaları ülkemize davet ediyoruz. Otomotiv endüstrisinde olduğu gibi farklı sektörlerde de bütün firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya çağırıyoruz. Bildiğiniz gibi Kovid-19 sonrasında, dünyada değer zincirlerinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Batı ülkeleri farklı tedarikçi arayışı içerisinde. Türkiye de en önemli alternatiflerden bir tanesi. Bu manada Tesla ile de iş birliği yapmak istiyoruz. Tekliflerimizi yaptık."
Tesla'nın Türkiye pazarı için hazırlık yaptığı biliniyor. Bunun için şarj istasyonlarının kurulumu ve servis noktalarıyla ilgili çalışmalarını sürdüren şirketin bu yılın ilk çeyreğinde Model 3 ve Model Y ile satışlara başlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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