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    Mart 2025'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

    Geçen ay Türkiye'de toplam 12.704 adet elektrikli otomobil satıldı. Böylece elektrikli araç satışlarının payı yüzde 14'e yaklaştı. Peki en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri? İşte detaylar:
    Mart 2025'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de elektrikli otomobil çeşitliliği her geçen gün artarken, satışlarda da yükseliş sürüyor. Kredi kampanyasıyla dikkat çeken Togg T10X, hem ilk çeyrekte hem de mart ayında lider.

    Tesla, model değişimi nedeniyle mart ayında sadece 100 otomobil satsa da ilk çeyrekte ikinci sırada kalmayı başardı. Mini Countryman, elektrikli otomobil pazarında üst sıralarda yer almayı sürdürürken, Kia EV3'ün çıkış yaparak mart ayında ikinci sıraya yükselmesi de dikkat çekti.

    2025'te en çok satılan elektrikli otomobiller
    - Mart - - Ocak-Mart -
    Sıra Model Adet Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 3.180 1 Togg T10X 6.788
    2. Kia EV3 1.077 2. Tesla Model Y 3.410
    3. Mini Countryman 1.062 3. Mini Countryman 2.289
    4. BMW iX1 639 4. Kia EV3 1.898
    5. BYD Seal U 639 5. KGM Torres 1.303
    6. Volvo EX40 515 6. BYD Atto 3 1.242
    7. KGM Torres 475 7. BMW iX1 872
    8. Kia EV6 418 8. BYD Seal U 869
    9. BYD Atto 3 407 9. Volvo EX40 720
    10. Peugeot 5008 351 10. BYD Dolphin 623
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