Mart 2025'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

Tesla, model değişimi nedeniyle mart ayında sadece 100 otomobil satsa da ilk çeyrekte ikinci sırada kalmayı başardı. Mini Countryman, elektrikli otomobil pazarında üst sıralarda yer almayı sürdürürken, Kia EV3'ün çıkış yaparak mart ayında ikinci sıraya yükselmesi de dikkat çekti.
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|-
|Mart
|-
|-
|Ocak-Mart
|-
|Sıra
|Model
|Adet
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|3.180
|1
|Togg T10X
|6.788
|2.
|Kia EV3
|1.077
|2.
|Tesla Model Y
|3.410
|3.
|Mini Countryman
|1.062
|3.
|Mini Countryman
|2.289
|4.
|BMW iX1
|639
|4.
|Kia EV3
|1.898
|5.
|BYD Seal U
|639
|5.
|KGM Torres
|1.303
|6.
|Volvo EX40
|515
|6.
|BYD Atto 3
|1.242
|7.
|KGM Torres
|475
|7.
|BMW iX1
|872
|8.
|Kia EV6
|418
|8.
|BYD Seal U
|869
|9.
|BYD Atto 3
|407
|9.
|Volvo EX40
|720
|10.
|Peugeot 5008
|351
|10.
|BYD Dolphin
|623
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