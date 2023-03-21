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    Anlık Bildirim

    Ford, Volkswagen temelli elektrikli SUV modelini tanıttı: İşte yeni Ford Explorer EV

    Yeni Ford Explorer EV, Avrupa pazarı için tanıtılan, Alman mühendisliği ve ABD tasarımından oluşan bir elektrikli SUV olarak karşımızda. Peki yeni Ford Explorer'ın özellikleri neler? İşte detaylar:
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    Ford'dan VW temelli elektrikli SUV: İşte yeni Ford Explorer EV Tam Boyutta Gör
    Ford, yeni elektrikli SUV modeli Explorer'ı tanıttı. İsim tanıdık gelebilir ancak bu modelin ABD'de satılan Explorer modeliyle bir ilgisi yok. Aksine, yeni Ford Explorer, Volkswagen'in elektrikli araçlar için geliştirdiği MEB platformunu kullanan ilk Ford modeli olarak karşımızda duruyor.

    Bu noktada elektrikli Ford Explorer'ın Volkswagen ID.4 ile platform ikizi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak görünüş olarak Ford, kendi tasarım anlayışını kullanarak bambaşka bir otomobil ortaya çıkarmış. Özelliklere geçmeden önce yeni Ford Explorer'ın Avrupa'ya özel bir model olduğunu belirtelim. İlerleyen süreçte Türkiye pazarına gelmesi de mümkün.

    Yeni Ford Explorer, 4.5 metreden biraz kısa gövdesiyle VW ID.4'ten daha kompakt, beş kişilik bir elektrikli SUV olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılın sonuna doğru siparişe açılması planlanan modelin başlangıç fiyatı 45 bin euronun altında olacak. Dolayısıyla bir başka elektrikli Ford modeli Mustang Mach-E'ye göre (62.900 euro) çok daha erişilebilir bir model olmuş.

    Yeni Ford Explorer, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Ford'dan VW temelli elektrikli SUV: İşte yeni Ford Explorer EV Tam Boyutta Gör
    Kabuğun altında ID.4 ile birçok parça paylaşılıyor ancak ABD'li üretici henüz bu konuda bir detay açıklamadı. Ancak Auto Express'in haberine göre, giriş seviyesinde 168 hp güce sahip tek motoru ve 52 kWsa bataryasıyla 351 km'ye kadar sürüş menzili sunan versiyon yer alıyor. Bu versiyon, 130 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip.

    Bir üst seviye yine tek motorlu ancak bu kez 228 hp güç üretiyor. 77 kWsa kapasiteli daha büyük bir batarya ile donatılan bu versiyon, 539 km'ye kadar sürüş menzili ve maksimum 170 kW hızlı şarj desteği sunuyor. En üst seviyede ise 335 hp çift motorlu model yer alıyor. Bu versiyonda da büyük batarya seçeneği mevcut ancak daha yüksek performans nedeniyle menzil değeri 491 km'ye düşüyor.

    Etkileyici dış tasarım

    Ford'dan VW temelli elektrikli SUV: İşte yeni Ford Explorer EV Tam Boyutta Gör
    Yeni Ford Explorer'ın dış tasarımı oldukça şık bir görünüme sahip. Ön kaput üzerindeki oyuklar kaslı bir görünüm sunarken, L şekilli farların arasında kalan kapalı panel şeklindeki panjur sayesinde %100 elektrikli bir otomobile baktığımızı anlıyoruz. Tamponun alt kısmında ise merkez hava girişi ve kenarlardaki dikey hava kanalları göze çarpıyor.

    Profilden baktığımızda elektrikli SUV'un aerodinamik tasarıma sahip 19,20 ve 21 inç seçenekli jantları ilk göze çarpan detay oluyor. ABD'li üretici, moda haline gelen gizli kapı kollarını kullanmayı tercih etmemiş. Siyah renkli sütunlar, tavanın havada asılı gibi görünmesine neden olurken, C sütunundaki çizgilerin de SUV'un sade tasarımına hareket kazandırdığını söylemek mümkün.

    Modern ve pratik iç mekân

    Ford'dan VW temelli elektrikli SUV: İşte yeni Ford Explorer EV Tam Boyutta Gör
    Elektrikli Ford Explorer'ın iç mekânında da oldukça sade fakat modern bir yaklaşım söz konusu. Üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında sürüş asistanlarının durumu, şarj seviyesi ve sürüş verilerini gösteren 5 inçlik küçük bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Merkezde ise 15 inçlik devasa bir dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

    Ford Sync Move adı verilen merkez ekran, kaydırılabilir özelliği sayesinde 30 dereceye kadar daha dikey veya daha yatay olacak şekilde ayarlanabiliyor. En yatay konumundayken, hemen önündeki küçük depolama bölmesini de örtüyor. Böylece değerli eşyaları bu gizli gözde saklamak mümkün hale geliyor.

    Bunun dışında elektrikli SUV'da anahtarsız giriş, çift bölgeli klima, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay ve 10 renkli ambiyans aydınlatması gibi pek çok standart özellik bulunuyor. 450 litre bagaj hacmi sunan modelin arka koltukları katlandığında bu alan 1400 litreye kadar çıkıyor. Buna ek olarak orta konsoldaki kol dayamanın altında 17 litrelik büyük bir alan da SUV'un pratikliğini destekliyor. Ford'a göre bu alana 15 inç laptop veya birden fazla 1.5 litrelik su şişesi sığdırmak mümkün.

    Güvenlik

    Güvenlik tarafında elektrikli SUV'un 12 ultrasonik sensör, 5 kamera ve 3 radar ile donatılmış olduğunu görüyoruz. Bu sensörler, aracın 360 derece çevresini sürekli tararken gelişmiş sürüş asistan teknolojilerini de mümkün hale getiriyor. Örneğin; yeni Ford Explorer, Avrupa'da otonom şerit değiştirme özelliğine sahip ilk Ford modeli oldu. Bunun dışında dur&kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama, ön çarpışma asistanı, aktif fren destekli çapraz trafik uyarısı ve Aktif Park Asistanı 2.0 gibi pek çok özellik mevcut.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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