Ford, Volkswagen temelli elektrikli SUV modelini tanıttı: İşte yeni Ford Explorer EV

- Yeni Ford Explorer, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Etkileyici dış tasarım
- Modern ve pratik iç mekân
- Güvenlik
- Yorumlar
Bu noktada elektrikli Ford Explorer'ın Volkswagen ID.4 ile platform ikizi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak görünüş olarak Ford, kendi tasarım anlayışını kullanarak bambaşka bir otomobil ortaya çıkarmış. Özelliklere geçmeden önce yeni Ford Explorer'ın Avrupa'ya özel bir model olduğunu belirtelim. İlerleyen süreçte Türkiye pazarına gelmesi de mümkün.
Yeni Ford Explorer, 4.5 metreden biraz kısa gövdesiyle VW ID.4'ten daha kompakt, beş kişilik bir elektrikli SUV olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılın sonuna doğru siparişe açılması planlanan modelin başlangıç fiyatı 45 bin euronun altında olacak. Dolayısıyla bir başka elektrikli Ford modeli Mustang Mach-E'ye göre (62.900 euro) çok daha erişilebilir bir model olmuş.
Yeni Ford Explorer, özellikleriyle neler sunuyor❓
Bir üst seviye yine tek motorlu ancak bu kez 228 hp güç üretiyor. 77 kWsa kapasiteli daha büyük bir batarya ile donatılan bu versiyon, 539 km'ye kadar sürüş menzili ve maksimum 170 kW hızlı şarj desteği sunuyor. En üst seviyede ise 335 hp çift motorlu model yer alıyor. Bu versiyonda da büyük batarya seçeneği mevcut ancak daha yüksek performans nedeniyle menzil değeri 491 km'ye düşüyor.
Etkileyici dış tasarım
Profilden baktığımızda elektrikli SUV'un aerodinamik tasarıma sahip 19,20 ve 21 inç seçenekli jantları ilk göze çarpan detay oluyor. ABD'li üretici, moda haline gelen gizli kapı kollarını kullanmayı tercih etmemiş. Siyah renkli sütunlar, tavanın havada asılı gibi görünmesine neden olurken, C sütunundaki çizgilerin de SUV'un sade tasarımına hareket kazandırdığını söylemek mümkün.
Modern ve pratik iç mekân
Ford Sync Move adı verilen merkez ekran, kaydırılabilir özelliği sayesinde 30 dereceye kadar daha dikey veya daha yatay olacak şekilde ayarlanabiliyor. En yatay konumundayken, hemen önündeki küçük depolama bölmesini de örtüyor. Böylece değerli eşyaları bu gizli gözde saklamak mümkün hale geliyor.
Bunun dışında elektrikli SUV'da anahtarsız giriş, çift bölgeli klima, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay ve 10 renkli ambiyans aydınlatması gibi pek çok standart özellik bulunuyor. 450 litre bagaj hacmi sunan modelin arka koltukları katlandığında bu alan 1400 litreye kadar çıkıyor. Buna ek olarak orta konsoldaki kol dayamanın altında 17 litrelik büyük bir alan da SUV'un pratikliğini destekliyor. Ford'a göre bu alana 15 inç laptop veya birden fazla 1.5 litrelik su şişesi sığdırmak mümkün.
Güvenlik
Güvenlik tarafında elektrikli SUV'un 12 ultrasonik sensör, 5 kamera ve 3 radar ile donatılmış olduğunu görüyoruz. Bu sensörler, aracın 360 derece çevresini sürekli tararken gelişmiş sürüş asistan teknolojilerini de mümkün hale getiriyor. Örneğin; yeni Ford Explorer, Avrupa'da otonom şerit değiştirme özelliğine sahip ilk Ford modeli oldu. Bunun dışında dur&kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama, ön çarpışma asistanı, aktif fren destekli çapraz trafik uyarısı ve Aktif Park Asistanı 2.0 gibi pek çok özellik mevcut.
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)