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    Bose QuietComfort Earbuds üst seviyede gürültü engelleme sunacak

    Bose QuietComfort Earbuds tam kablosuz kulaklık modeli özel bir ses yongası ve algoritma sayesinde 11 seviyeye kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Kullanım süresi de uzun.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bose QuietComfort Earbuds üst seviyede gürültü engelleme sunacak
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    Tam kablosuz kulaklık sınıfına birbiri ardına yeni üyeler katılmaya devam ediyor. Dün Huawei’nin üst düzey gürültü engelleme yapan FreeBuds Pro kulaklığının ardından bugün de Bose QuietComfort Earbuds modeli geldi.

    Bose QuietComfort Earbuds özellikleri ve fiyatı

    Bose bilindiği üzere üst seviyeye oynayan ses sistemleri ile tanınıyor. Yeni tam kablosuz kulaklık modeli de bu çizgiyi devam ettiriyor. Bose QuietComfort Earbuds aslında geçen yıl tanıtılmıştı ancak piyasaya çıkması bu yılı buldu.

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    Firma yeni modelinin piyasadaki en etkili gürültü engelleme teknolojisini sunduğunu belirtiyor. Özel bir gürültü engelleme yongası ve yapay zeka algoritması ile çevreyi algılayan teknoloji mili saniyenin dörtte gibi bir sürede tepki veriyor.

    Bose QuietComfort Earbuds üst seviyede gürültü engelleme sunacak
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    Çoklu mikrofonlarını algılama yapmakta kullanan kulaklık modeli 11 farklı seviyede gürültüyü engelleyebiliyor. Ayrıca istenirse dış sesleri de alabiliyor. Kulaklıktaki StayHear Max uçları gürültü engellemeye katkı yapıyor.

    Tek şarjda 6 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık modeli; kılıfı ile birlikte 12 saate kadar çıkabiliyor. Gürültü engelleme haliyle biraz daha süreyi kısaltıyor. Bose QuietComfort Earbuds modeli 280$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.engadget.com/bose-quietcomfort-earbuds-bose-sport-earbuds-announced-price-specs-134749642.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    infom@n (Uğur Doğan) 3 sa.
    Biraz ufaltamamışlar mı?
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