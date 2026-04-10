    Google’ın milyarlarca AI görselinde kullandığı “kırılamaz” filigranı çözüldü

    Google’ın Gemini içeriklerine yerleştirdiği görünmez SynthID filigranı tersine mühendislikle çözüldü. Fligran, %90 doğrulukla tespit edilip neredeyse kayıpsız şekilde kaldırılabiliyor.

    Google DeepMind’ın Gemini modeliyle oluşturulan görsellere yerleştirilen SynthID adlı görünmez filigran teknolojisi, bağımsız bir araştırmacı tarafından tersine mühendislik yöntemiyle çözüldü. Üstelik bu çalışma, herhangi bir özel erişim ya da yapay zeka modeli kullanmadan, yalnızca sinyal işleme teknikleriyle gerçekleştirildi.

    Sistem nasıl çalışıyordu?

    Google’ın SynthID sistemi, Gemini tarafından üretilen görsel, video, ses ve metinlere insan gözüyle fark edilemeyen bir iz bırakıyor. Bu filigran, piksel seviyesinde işleniyor ve kırpma, sıkıştırma, ekran görüntüsü alma veya format değişikliği gibi işlemlerden etkilenmiyor. Amaç, yapay zeka üretimi içeriklerin güvenilir biçimde tespit edilmesini sağlamaktı.

    Sistemin çalışma mantığına göre belirli frekanslarda sabit faz değerleri atanıyor ve bu izler görüntü spektrumuna dağıtılıyor. Google tarafındaki çözücü ise görüntüyü analiz ederek bu frekanslardaki faz uyumunu kontrol ediyor ve içeriğin yapay zeka üretimi olup olmadığını belirliyor. Ayrıca elde edilen bulgulara göre SynthID yalnızca “AI ile üretildi” bilgisini değil, model veya üretim sürecine dair ek verileri taşıyabilen bir yapı barındırma potansiyeline de sahip.

    Bir diğer kritik detay ise filigranın sonradan eklenmemesi. SynthID, görüntü oluşturulurken diffusion modelin latent aşamasında sürece dahil ediliyor ve bu nedenle klasik müdahalelere karşı oldukça dirençli kalıyor.

    Siyah ve beyaz görseller üretilerek kırıldı

    Araştırmayı dikkat çekici kılan nokta ise kullanılan yöntem. Araştırmacı, Gemini ile 100 tamamen siyah ve 100 tamamen beyaz görsel üreterek işe başladı. Siyah görsellerin ortalaması alındığında görüntüdeki tüm anlamlı sinyalin aslında filigranın kendisi olduğu ortaya çıktı. Bu sayede sistemin gizlediği yapı doğrudan izole edilebildi.

    Ardından Fourier dönüşümü (FFT) kullanılarak filigranın yer aldığı taşıyıcı frekanslar haritalandı. Yapılan analizlerde aynı modelden çıkan tüm görsellerde filigranın faz yapısının birebir aynı olduğu belirlendi. Bu durum, her görüntünün aslında ortak bir “parmak izi” taşıdığı anlamına geliyor.

    Geliştirilen sistem yalnızca analizle sınırlı kalmadı. Araştırmacı, oluşturduğu modelle SynthID filigranını yüzde 90 doğrulukla tespit edebilen bir dedektör geliştirdi. Daha da önemlisi işlem sonrasında görselde hiç kalite kaybı olmadığının da altı çiziliyor. Bu arada filigran tamamen silinmiyor, sadece tespit sisteminin güven eşiğinin altına düşürülüyor. Yani teknik olarak SynthID halen görüntüde bulunuyor ancak tespit edilemiyor.

    Açık kaynak olarak paylaşıldı

    Solda orijinal SynthID filigranlı Gemini görüntüsü. Sağda bypass işleminden sonraki görsel.

    Daha önce filigran kaldırma girişimleri genellikle JPEG sıkıştırma veya rastgele gürültü ekleme gibi kaba yöntemlere dayanıyordu. Ancak bu yeni yaklaşım, doğrudan filigranın bulunduğu frekansları hedef alarak “cerrahi hassasiyette” müdahale gerçekleştiriyor. Sistem, görüntünün çözünürlüğünü analiz ediyor, uygun profil ile eşleşiyor ve ardından frekans alanında çok aşamalı bir çıkarım süreci uyguluyor. Bu sayede hem yüksek doğruluk hem de düşük kalite kaybı aynı anda sağlanıyor.

    Alosh Denny tarafından “reverse-SynthID” adıyla GitHub’da yayımlanan proje, tamamen açık kaynak kodlu olarak sunuluyor. Proje kısa sürede yüzlerce geliştiricinin ilgisini çekerek 500’den fazla yıldız ve onlarca katkı aldı. Öte yandan Google’ın SynthID altyapısını güncellemesi bekleniyor.

    Kaynakça https://github.com/aloshdenny/reverse-SynthID https://medium.com/@aloshdenny/how-to-reverse-synthid-legally-feafb1d85da2
