Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Book 14 ve 16 (2026) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

    Xiaomi, Çin'de Redmi Book 14 (2026) ve Redmi Book 16 (2026) modellerini resmi olarak tanıttı. Peki yeni dizüstü bilgisayarlar neler sunuyor?                     

    Xiaomi, Çin’de Redmi Book 14 (2026) ve Redmi Book 16 (2026) modellerini resmi olarak tanıttı. 2025 versiyonlarının güncellenmiş hali olan bu dizüstü bilgisayarlar, büyük yenilikler yerine daha çok donanımsal iyileştirmelerle geliyor.

    Redmi Book 14 (2026) ve Redmi Book 16 (2026) özellikleri

    İlk bakışta iki model de benzer donanım özellikleri sunuyor. Hem 14 inç hem de 16 inç versiyonlar, ince ve hafif dizüstüler için tasarlanan 14 çekirdekli ve 18 izlekli Intel Core Ultra 5 125H işlemciden güç alıyor. Xiaomi’ye göre bu sistemler, çift fanlı ve çift ısı borulu soğutma sayesinde 60W’a kadar performans sunabiliyor.

    Bellek ve depolama tarafında seçenekler 16GB RAM + 512GB SSD’den başlayıp 32GB RAM + 1TB depolamaya kadar çıkıyor. Teknoloji tarafında LPDDR5X RAM ve PCIe 4.0 SSD kullanılıyor. Ayrıca M.2 genişletme desteği de mevcut.

    Batarya tarafında, her iki modelde de 80Wh batarya ve 100W GaN USB-C adaptör bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, tam özellikli USB-C, HDMI 2.1, USB-A ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

    İki model arasındaki temel farklar ekran, boyut ve ağırlık tarafında ortaya çıkıyor. 14 inç model, 2880×1800 çözünürlüğe ve 500 nit parlaklığa sahip 2.8K ekranla gelirken; 16 inç model 2560×1600 çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunan 2.5K panel kullanıyor. Her iki model de 120Hz yenileme hızına sahip.

    Ağırlık tarafında ise 14 inç model 1.49 kg, 16 inç model ise 1.86 kg. Bunun dışında tasarım, klavye yapısı ve genel özellikler büyük ölçüde aynı. Redmi Book 2026 serisinin fiyatları ise şöyle:

    Redmi Book 14 (2026) fiyatı

    • 16GB + 512GB: 5999 yuan (900 dolar)
    • 16GB + 1TB: 6499 yuan (975 dolar)
    • 32GB + 1TB: 6999 yuan (1050 dolar)

    Redmi Book 16 (2026) fiyatı

    • 16GB + 512GB: 6199 yuan (930 dolar)
    • 16GB + 1TB: 6699 yuan (1005 dolar)
    • 32GB + 1TB: 7199 yuan (1080 dolar)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    multufi raşşaşi sözleri ihaleden araba almak sakarya şiiri erkeklerde bacaklarda kıl dökülmesi neden olur arka cam rezistans kablosu yapıştırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum