Redmi Book 14 ve 16 (2026) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Redmi Book 14 (2026) ve Redmi Book 16 (2026) özellikleri

İlk bakışta iki model de benzer donanım özellikleri sunuyor. Hem 14 inç hem de 16 inç versiyonlar, ince ve hafif dizüstüler için tasarlanan 14 çekirdekli ve 18 izlekli Intel Core Ultra 5 125H işlemciden güç alıyor. Xiaomi’ye göre bu sistemler, çift fanlı ve çift ısı borulu soğutma sayesinde 60W’a kadar performans sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bellek ve depolama tarafında seçenekler 16GB RAM + 512GB SSD’den başlayıp 32GB RAM + 1TB depolamaya kadar çıkıyor. Teknoloji tarafında LPDDR5X RAM ve PCIe 4.0 SSD kullanılıyor. Ayrıca M.2 genişletme desteği de mevcut.

Batarya tarafında, her iki modelde de 80Wh batarya ve 100W GaN USB-C adaptör bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, tam özellikli USB-C, HDMI 2.1, USB-A ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

İki model arasındaki temel farklar ekran, boyut ve ağırlık tarafında ortaya çıkıyor. 14 inç model, 2880×1800 çözünürlüğe ve 500 nit parlaklığa sahip 2.8K ekranla gelirken; 16 inç model 2560×1600 çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunan 2.5K panel kullanıyor. Her iki model de 120Hz yenileme hızına sahip.

Ağırlık tarafında ise 14 inç model 1.49 kg, 16 inç model ise 1.86 kg. Bunun dışında tasarım, klavye yapısı ve genel özellikler büyük ölçüde aynı. Redmi Book 2026 serisinin fiyatları ise şöyle:

Redmi Book 14 (2026) fiyatı

16GB + 512GB: 5999 yuan (900 dolar)

16GB + 1TB: 6499 yuan (975 dolar)

32GB + 1TB: 6999 yuan (1050 dolar)

Redmi Book 16 (2026) fiyatı