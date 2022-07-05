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    22 milyon aboneli Fransız operatör Bouygues Telecom, Etiya’nın Türk yazılımını kullanacak

    Türk yazılım şirketi Etiya, Fransa'ya yazılım ihracatı gerçekleştirdi. Fransa'da 22,9 milyon abonesi bulunan Bouygues Telecom, Etiya'nın Dijital Müşteri Yönetim Platformu kullanacak.
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    Bouygues Telecom, Etiya’nın Türk yazılımını kullanacak
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    Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım şirketi Etiya, Fransa’nın 22,9 milyon abonesiyle en büyük operatörlerinden Bouygues Telecom ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bouygues Telecom, Etiya’nın bulut tabanlı, yapay zeka destekli Dijital Müşteri Yönetim Platformu”nu kullanacak.

    Bouygues Telecom’un mobil operatör, internet servis sağlayıcısı ve IPTV hizmetleri veren 3 farklı markası, ortak bir dijital platformdan yönetilecek. Müşteri, satış ve satış sonrası işlemleri bu platform üzerinden kontrol edilecek. Bouygues Telecom, Etiya’nın Dijital Müşteri Yönetim Platformu sayesinde ticari, dijital ve teknik çeviklik kazanmayı hedefliyor.

    Yerli yazılım şirketi Etiya, bu sene Mart ayında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde dijital dönüşüm yaklaşımı ve yapay zeka destekli çözümlerini sektöre tanıtmıştı. Geliştirdiği yazılımlarla yurt dışında ilgi gören Etiya, Kanada’nın en büyük gruplarından olan telekom, medya, spor ve eğlence devi Quebecor’dan stratejik yatırım almıştı.

    Fransa’ya gerçekleştirilen yazılım ihracatı hakkında konuşan Etiya CEO’su Aslan Doğan, “Global bir telekomünikasyon operatörü olan Bouygues Telecom’un yeni marka stratejisiyle yapılandıracağımız bulut tabanlı, yapay zeka destekli dijital müşteri platformu farklı sektörlerde yer alan milyonlarca müşterisine dokunacak. Dünya çapında gerçekleştirdiğimiz büyük dijital dönüşüm projelerine bu ölçekli bir yenisini daha ekliyoruz. Yazılım ihracatında başlattığımız bu atak, sadece bizim için değil, Türk yazılım sektörü açısından da oldukça önemli. ” dedi.

    Bouygues Telecom, Etiya’nın Türk yazılımını kullanacak
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    Dünya çapında markalaşmayı hedeflediklerini ifade eden Doğan, sözlerinin devamında şunları söyledi:

    “Türk yazılım sektörünün global oyuncusu olarak Etiya’yı dünya çapında ‘markalaştırma’ hedefiyle hareket ediyoruz. Hedefimiz çok net; 5 yıl içinde kendi alanında en iyi müşteri deneyimini sunan bir SaaS şirketine dönüşmek... Kanadalı Quebecor Media’dan aldığımız yatırımın hemen ardından Fransız Bouygues Telecom’la yaptığımız iş birliği, global bir marka olma yolculuğundaki kararlılığımızı gözler önüne seriyor.” 

    Bouygues Telecom CEO’su Aurelie Stock-Poeuf ise şu açıklamayı yaptı:

    “Etiya ile birlikte çalışmayı tercih etmemizin nedeni sadece kapsamlı portföyü ve teknik yetenekleri değil; aynı zamanda Etiya’nın global sektör deneyiminden ve referanslarından da çok etkilendik. Bu iş birliği sayesinde NRJ Mobile, Auchan Telecom ve Cdiscount Mobile markalarımızın gücünü artırıp, müşterilerimize çevik ve yeni nesil dijital hizmetler sunmaya odaklanacağız.”

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