    Otomotiv devi Renault, Fransız ordusu için askeri dron geliştirecek

    Renault, Fransa Savunma Bakanlığı’nın davetiyle yerli askeri dron geliştirmek için Turgis Gaillard ile ortaklık kuracak. Fransa, savunma harcamalarını son dönemde artırmak istiyor.

    Otomotiv devi Renault, Fransız ordusu için dron geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da artan jeopolitik gerilimler ve savunma politikalarındaki yön değişikliği, otomotiv devlerini de askeri projelerin içine çekmeye başladı. Fransız otomotiv üreticisi Renault, Fransa’nın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımlar kapsamında ülkenin yerli dron sanayisinin geliştirilmesine katkı sunacağını açıkladı.

    Renault tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’nın doğrudan davetiyle bu projeye dahil edildi. Yapılan açıklamada Renault Grubu’nun Fransız dron ekosisteminin geliştirilmesine yönelik uzmanlığını paylaşmasının istendiği belirtildi. Projenin genel koordinasyonu ise Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecek.

    Renault savunma alanına adım atıyor

    Dron geliştirme sürecinde Renault, Fransız havacılık ve savunma sanayii şirketi Turgis Gaillard ile ortaklık kuracak. Bu iş birliği, otomotiv ve savunma sanayii arasında dikkat çekici bir teknoloji transferine zemin hazırlıyor.

    Bu adım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kısa süre önce yaptığı savunma harcamalarını artırma çağrısının hemen ardından geldi. Macron, 2030 yılına kadar Fransa ordusunda “ölçek değişimi” yaratmak amacıyla 36 milyar euro ek bütçe talep ettiklerini açıklamıştı.

    Renault, projeye katılım gerekçesini yüksek teknoloji ürünlerinin tasarımı, sanayileştirilmesi ve seri üretimi konusundaki deneyimi ile açıkladı. Şirket ayrıca kalite, maliyet ve zaman yönetimi konularındaki yetkinliğinin dron üretimi gibi hassas projelerde kritik rol oynayacağını vurguladı.

    Fransız basınında yer alan bilgilere göre Renault’nun Cleon ve Le Mans tesislerinin projede görevlendirilmesi gündemde.  Fransız gazetesi La Tribune, şirketlerin kanat açıklığı yaklaşık 10 metre olan taktik bir insansız hava aracını “son derece rekabetçi bir fiyata” üretebileceğini ve ilk yılın sonunda aylık 600 adetlik üretim kapasitesine ulaşabileceklerini yazdı.

    Öte yandan Renault cephesi, projenin askeri boyutuna ilişkin daha fazla ayrıntı vermekten kaçınıyor. Şirketin bir medya temsilcisi, savunma alanındaki planlara dair yöneltilen sorulara ek yorum yapmadı.

