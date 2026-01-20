Otomotiv devi Renault, Fransız ordusu için askeri dron geliştirecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa’da artan jeopolitik gerilimler ve savunma politikalarındaki yön değişikliği, otomotiv devlerini de askeri projelerin içine çekmeye başladı. Fransız otomotiv üreticisi Renault, Fransa’nın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımlar kapsamında ülkenin yerli dron sanayisinin geliştirilmesine katkı sunacağını açıkladı.

Renault tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’nın doğrudan davetiyle bu projeye dahil edildi. Yapılan açıklamada Renault Grubu’nun Fransız dron ekosisteminin geliştirilmesine yönelik uzmanlığını paylaşmasının istendiği belirtildi. Projenin genel koordinasyonu ise Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Renault savunma alanına adım atıyor

Dron geliştirme sürecinde Renault, Fransız havacılık ve savunma sanayii şirketi Turgis Gaillard ile ortaklık kuracak. Bu iş birliği, otomotiv ve savunma sanayii arasında dikkat çekici bir teknoloji transferine zemin hazırlıyor.

Bu adım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kısa süre önce yaptığı savunma harcamalarını artırma çağrısının hemen ardından geldi. Macron, 2030 yılına kadar Fransa ordusunda “ölçek değişimi” yaratmak amacıyla 36 milyar euro ek bütçe talep ettiklerini açıklamıştı.

Renault, projeye katılım gerekçesini yüksek teknoloji ürünlerinin tasarımı, sanayileştirilmesi ve seri üretimi konusundaki deneyimi ile açıkladı. Şirket ayrıca kalite, maliyet ve zaman yönetimi konularındaki yetkinliğinin dron üretimi gibi hassas projelerde kritik rol oynayacağını vurguladı.

Almanya'nın Helsing dronları saha testlerinde sınıfta kaldı 22 sa. önce eklendi

Fransız basınında yer alan bilgilere göre Renault’nun Cleon ve Le Mans tesislerinin projede görevlendirilmesi gündemde. Fransız gazetesi La Tribune, şirketlerin kanat açıklığı yaklaşık 10 metre olan taktik bir insansız hava aracını “son derece rekabetçi bir fiyata” üretebileceğini ve ilk yılın sonunda aylık 600 adetlik üretim kapasitesine ulaşabileceklerini yazdı.

Öte yandan Renault cephesi, projenin askeri boyutuna ilişkin daha fazla ayrıntı vermekten kaçınıyor. Şirketin bir medya temsilcisi, savunma alanındaki planlara dair yöneltilen sorulara ek yorum yapmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Otomotiv devi Renault, Fransız ordusu için dron geliştirecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: