Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en zenginleri 1.4 trilyon dolar kaybetti

    Yılın başlarından itibaren büyük bir çöküş içerisine giren teknoloji şirketleri kurucularını da etkiliyor. Dünyanın en zengin iş adamları büyük paralar kaybediyor. 
    2

    Dolar
    Tam Boyutta Gör

    Yüksek enflasyon ve küresel ekonomik sıkıntılar teknoloji şirketlerini de fazlasıyla zorluyor. Yılın başlarından bu yana teknoloji hisseleri haftalarca düşüş sürecine girdi ve kurucularını da beraberinde sürükledi. Dünyanın en zenginleri rekor düşüşler yaşıyor.

    Zenginler daha zengin değil

    Özellikle pandemi döneminde piyasaya sürekli para sürülmesi sayesinde kripto para piyasası patlama yaparken teknoloji hisseleri de fırlayışa geçti. Mevcut firmalar rekorlar kırarken Zoom gibi yeni girişimler de inanılmaz yükselişler sergiledi.

    Gelgelelim pandeminin hafiflemesi ile fatura ortaya çıktı. Büyük kısıtlama tedbirleri arkasında büyük bir enflasyon ve ekonomik kriz bıraktı. Tüketinin harcama gücü düşerken bu da doğrudan hisselere yansıdı.

    Yapılan araştırmalara göre dünyanın en zengin 500 insanı yılın ilk yarısında 1.4 trilyon dolar kayba uğradı. Bu dönemde özellikle kripto paraların değer kaybetmesi ile Binance patronu Changpeng Zhao’nun serveti yaklaşık 80 milyar dolar eridi.

    Mark Zuckerberg (60 milyar dolar) yaklaşık 60 milyar dolar kaybederken Jeff Bezos (133 milyar dolar) ve Elon Musk (208 milyar dolar) da benzer kayıplar yaşadı. Bernard Arnault (128 milyar dolar) ise 50 milyar dolar civarında kaybetti. Geçen yıl 100 milyar dolar üzerinde 10 iş adamı yer alırken bugün sayı 4’e indi.

    Ekonomik gidişat önümüzdeki dönemde pek çok sektörün kaderini etkileyecek. Enflasyona kısa vadede çözüm bulunamazsa bu düşüşlerin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 4H0H3EA
    HP OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız