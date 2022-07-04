Dünyanın en zenginleri 1.4 trilyon dolar kaybetti

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Yüksek enflasyon ve küresel ekonomik sıkıntılar teknoloji şirketlerini de fazlasıyla zorluyor. Yılın başlarından bu yana teknoloji hisseleri haftalarca düşüş sürecine girdi ve kurucularını da beraberinde sürükledi. Dünyanın en zenginleri rekor düşüşler yaşıyor.

Zenginler daha zengin değil

Özellikle pandemi döneminde piyasaya sürekli para sürülmesi sayesinde kripto para piyasası patlama yaparken teknoloji hisseleri de fırlayışa geçti. Mevcut firmalar rekorlar kırarken Zoom gibi yeni girişimler de inanılmaz yükselişler sergiledi.

Novi kripto para cüzdanı yolun sonuna geldi 1 gün önce eklendi

Gelgelelim pandeminin hafiflemesi ile fatura ortaya çıktı. Büyük kısıtlama tedbirleri arkasında büyük bir enflasyon ve ekonomik kriz bıraktı. Tüketinin harcama gücü düşerken bu da doğrudan hisselere yansıdı.

Yapılan araştırmalara göre dünyanın en zengin 500 insanı yılın ilk yarısında 1.4 trilyon dolar kayba uğradı. Bu dönemde özellikle kripto paraların değer kaybetmesi ile Binance patronu Changpeng Zhao’nun serveti yaklaşık 80 milyar dolar eridi.

Mark Zuckerberg (60 milyar dolar) yaklaşık 60 milyar dolar kaybederken Jeff Bezos (133 milyar dolar) ve Elon Musk (208 milyar dolar) da benzer kayıplar yaşadı. Bernard Arnault (128 milyar dolar) ise 50 milyar dolar civarında kaybetti. Geçen yıl 100 milyar dolar üzerinde 10 iş adamı yer alırken bugün sayı 4’e indi.

Ekonomik gidişat önümüzdeki dönemde pek çok sektörün kaderini etkileyecek. Enflasyona kısa vadede çözüm bulunamazsa bu düşüşlerin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

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