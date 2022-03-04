Bowers & Wilkins ilk Dolby Atmos uyumlu ses barını duyurdu

Üst seviye ses sistemlerinin bilinen isimlerinden Bowers & Wilkins yeni bir ses sistemi daha duyurdu. Bar şeklindeki yeni ses sistemi firmanın Dolby Atmos teknolojisine yer verdiği ilk bar ürünü olacak.
Bowers & Wilkins Panorama 3 özellikleri ve fiyatı
Daha yoğun bir ses tecrübesi sunan Dolby Atmos teknolojisi yavaş yavaş belirli bir fiyat seviyesinden itibaren ürünlerde kendisini göstermeye başladı. Bowers & Wilkins de ses barlarına bu teknolojiyi sunmaya başladı.
İnce bir profile sahip olan Bowers & Wilkins Panorama 3 modeli toplamda 13 ses sürücüsüne sahip ve 3.1.2 kanal konfigürasyonunda 400W çıkış verebiliyor. 3 adet tweeter, 6 orta mesafe, 2 subwoofer ve iki üst sürücü ile odanın tamamını kapsayacak ses yayılımı elde edilebiliyor. Ayrıca atanmış bir subwoofer ekstrasına da gerek kalmıyor. Sistem diğer B&W ürünleri ile senkronize olabiliyor.
HDMI eARC ve optik port üzerinden bağlanan sistem Ethernet üzerinden de müzik hizmetlerine erişiyor. Firmanın uygulaması pek çok müzik hizmetine destek sunuyor. Kapasitif tuşlar yanında Alexa ile de kontrol edilebilen Bowers & Wilkins Panorama 3 için 999$ fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..