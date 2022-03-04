Bowers & Wilkins ilk Dolby Atmos uyumlu ses barını duyurdu

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Üst seviye ses sistemlerinin bilinen isimlerinden Bowers & Wilkins yeni bir ses sistemi daha duyurdu. Bar şeklindeki yeni ses sistemi firmanın Dolby Atmos teknolojisine yer verdiği ilk bar ürünü olacak.

Bowers & Wilkins Panorama 3 özellikleri ve fiyatı

Daha yoğun bir ses tecrübesi sunan Dolby Atmos teknolojisi yavaş yavaş belirli bir fiyat seviyesinden itibaren ürünlerde kendisini göstermeye başladı. Bowers & Wilkins de ses barlarına bu teknolojiyi sunmaya başladı.

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İnce bir profile sahip olan Bowers & Wilkins Panorama 3 modeli toplamda 13 ses sürücüsüne sahip ve 3.1.2 kanal konfigürasyonunda 400W çıkış verebiliyor. 3 adet tweeter, 6 orta mesafe, 2 subwoofer ve iki üst sürücü ile odanın tamamını kapsayacak ses yayılımı elde edilebiliyor. Ayrıca atanmış bir subwoofer ekstrasına da gerek kalmıyor. Sistem diğer B&W ürünleri ile senkronize olabiliyor.

HDMI eARC ve optik port üzerinden bağlanan sistem Ethernet üzerinden de müzik hizmetlerine erişiyor. Firmanın uygulaması pek çok müzik hizmetine destek sunuyor. Kapasitif tuşlar yanında Alexa ile de kontrol edilebilen Bowers & Wilkins Panorama 3 için 999$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Bowers & Wilkins Panorama 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı