Sennheiser IE 600 kablolu ancak çok pahalı

Kulaklık üretim tarafını Sonova firmasına devreden Sennheiser yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Sennheiser IE 600 kablolu kulaklık kendisinden beklenmeyecek bir fiyat etiketiyle geliyor.
Sennheiser IE 600 özellikleri ve fiyatı
Sennheiser IE 600 kablolu kulaklık biraz daha yüksek ses kalitesinden hoşlanan tüketicilere hitap ediyor. Kablolu olmasına rağmen piyasadaki üst seviye kablosuz kulaklıklardan bile daha pahalı bir etiket ile satılıyor.
Kulaklığın gövdesi amorfoz zirkonyumdan imal edilmiş. Cam benzeri bu malzeme çelikten daha dayanıklı ve kulaklık pazarında pek karşımıza çıkmıyor. Ayrıca çizilmelere ve bozulmalara da dayanıklı.
7mm TruResponse enerji dönüştürücü 4 Hz – 46.5 kHz frekans aralığı sunarak kaliteyi arttırırken güçlü bir bass tepkisi de mevcut. 3.5mm veya 4.4m jak seçenekleri ile gelen Sennheiser IE 600 kablolu kulaklık 700$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..