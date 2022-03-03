Sennheiser IE 600 kablolu ancak çok pahalı

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Kulaklık üretim tarafını Sonova firmasına devreden Sennheiser yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Sennheiser IE 600 kablolu kulaklık kendisinden beklenmeyecek bir fiyat etiketiyle geliyor.

Sennheiser IE 600 özellikleri ve fiyatı

Sennheiser IE 600 kablolu kulaklık biraz daha yüksek ses kalitesinden hoşlanan tüketicilere hitap ediyor. Kablolu olmasına rağmen piyasadaki üst seviye kablosuz kulaklıklardan bile daha pahalı bir etiket ile satılıyor.

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Kulaklığın gövdesi amorfoz zirkonyumdan imal edilmiş. Cam benzeri bu malzeme çelikten daha dayanıklı ve kulaklık pazarında pek karşımıza çıkmıyor. Ayrıca çizilmelere ve bozulmalara da dayanıklı.

7mm TruResponse enerji dönüştürücü 4 Hz – 46.5 kHz frekans aralığı sunarak kaliteyi arttırırken güçlü bir bass tepkisi de mevcut. 3.5mm veya 4.4m jak seçenekleri ile gelen Sennheiser IE 600 kablolu kulaklık 700$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.

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Sennheiser IE 600 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı