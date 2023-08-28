Brandefense, Bridge Partner Programı’nı duyurdu

Tam Boyutta Gör Yerli siber güvenlik şirketi Brandefense, yeni ve genişletilmiş Bridge Partner Program’ını duyurdu. Bride Partner Program, kurum ve kuruluşların siber güvenliğini sağlamayı, marka itibarını korumayı ve geliştirmeyi hedefliyor. Dijital risklere karşı koruma sağlıyor.

Bridge Partner Programı’nı, müşterinin ticari etki seviyesi ve markanın uzmanlık seviyesine göre dört farklı seviye (Authorized Partner, Silver Partner, Gold Partner ve Platinium Partner) içeriyor. Bu hizmetler aracılığıyla kapsamlı eğitimlere, satış etkinleştirme kaynaklarına ve teknik desteğe ulaşan markalar; hem görünürlüklerini artırmak hem de potansiyel müşterilere ulaşmak amacıyla iş birlikleri geliştirebiliyor.

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Bridge Partner Programı ile iş optimizasyonunu daha ileri seviyeye taşımayı amaçlayan Brandefense; dijital risk koruma hizmetleri aracılığıyla büyüyen bir tehdit ortamından ve artan güvenlik yetkinlikleri eksikliğinden kaynaklanan önemli zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. İstihbarata ulaşma süresini hızlandırmak, iş operasyonlarını optimize etmek ve iş ortaklarına kar marjlarını artırmalarına yardımcı olurken aktif savunma sağlamak için tasarlanmış özel tehdit istihbaratı hizmetleri sunuyor.

Sunduğu proaktif yaklaşımlar sayesinde pazar hacmini artırmak, iş operasyonlarının optimizasyonunu sağlamak ve güçlü iş birlikleri inşa etmek isteyen iş ortaklarını desteklemek amacıyla tasarlanan Bridge Partner Programı, dinamik yapısıyla iş dünyasına yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

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