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    Siber güvenlik şirketi Brandefense, 2,75 milyon dolar yatırım aldı

    ABD'de şirket açarak küresele açılan siber güvenlik şirketi Brandefense, Sabancı Ventures’ın liderliğini yaptığı yatırım turunda 2,75 milyon dolar yatırım aldı. 
    Siber güvenlik şirketi Brandefense, 2,75 milyon dolar yatırım ald Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de ve yurt dışında hizmet veren siber güvenlik şirketi Brandefense, Sabancı Ventures’ın lider olduğu yatırım turunda 2,75 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Brandefense, geçen sene Şubat ayında aldığı 600 bin dolarlık yatırımla Amerika’da şirket kurarak dünyaya açılmıştı. Bugün Seri A Öncesi turda 2,75 milyon dolar yatırım aldı. Alınan yeni yatırım ile birlikte dünyanın birçok bölgesinde faaliyetlerini hızlandırmayı planlanıyor.

    Brandefense bugüne kadar 3,4 milyon dolar yatırım aldı

    Sabancı Ventures’ın liderliğinde gerçekleşen yatırım turununun katılımcıları arasında Vestel Ventures ortaklığıyla yönetilen Tacirler Portföy Gelecek Etki Fonu, Teknoloji Yatırım A.Ş. (TTGV), Ak Portföy, TechOne VC ve Finberg yer aldı. Son yatırımın ardından Brandefense’in bugüne kadar aldığı yatırımın miktarı 3,4 milyon dolar seviyesine ulaştı.

    Brandefense’in bu yatırım turu neticesinde, küresel ölçekte daha fazla projeye imza atılacak ve siber güvenlik çözümlerini daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştıracak. Küresel siber güvenlik arenasında varlığını genişleten Brandefense, gün geçtikçe farklılaşan siber saldırıları takip ederek güncel kalmayı, kurum ve kuruluşlara daha kapsamlı bir hizmet sunmayı hedefliyor.

    Brandefense, dijital ortamı sürekli tarayarak marka itibarının korunması için hassas bilgileri, ağları, web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını koruma odaklı çözümler sunuyor. Dijital risk koruma servisleri (DRPS), harici saldırı yüzeyi yönetimi (EASM), tedarik zinciri güvenliği ve tehdit istihbaratı (TI) gibi çözümleriyle, kurum ve kuruluşlara yönelik potansiyel riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

    Yatırım turunun sonuçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Brandefense CEO’su Hakan Uzun, “Teknolojik gelişmelerin artmasıyla şirketler, çevrimiçi varlığını daha da genişletti. Bu genişleme neticesinde siber güvenlik hizmetleri sunan bir kuruluş olarak bize düşen sorumluluk da arttı. Bu sorumluluğu en iyi biçimde yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ederken dijital riskleri minimize etme konusundaki kararlılığımızı sürdürerek kurum ve kuruluşların dijital tehditlere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. Türkiye’nin ötesine geçen etki alanımızla yurt dışında da önemli projelere imza atıyor, aldığımız yatırım ile büyüme potansiyelimizi daha da ileriye taşıyarak güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz.” dedi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 14 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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