Breguet Classique Double Tourbillon 5345 Quai De L'Horloge modelini duyurdu

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İlk olarak 1775 yılında Paris-Fransa'da Louis Abraham Breguet tarafından kurulan, horoloji dünyasının en eski ve ağır toplarından biri olan Breguet; horoloji bakımından oldukça komplike, sanat bakımından ise adeta bir rönesans tablosunu anımsatan yeni ‘’Classique Double Tourbillon 5345 Quai de l’Horloge’’ modelini duyurdu.

46 mm’lik geniş kasa çapına sahip yeni modelde yine Abraham Louis Breguet tarafından icat edilen birbirinden bağımsız 2 adet tourbillon bulunmakla birlikte merkezi diferansiyel üzerine oturtulan mekanizma, aynı Jacob & Co modellerinde olduğu gibi 12 saatte 1 tam turunu tamamlıyor yani diğer bir deyişle saatin içerisindeki mekanizma tur atıyor.

Tourbillon

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Tur atan mekanizma akrebi de hareket ettiriyor böylece akrepten saat, yelkovandan dakika, tourbillonlardan ise saniye ( tourbillon 1 tam turunu 60 saniyede tamamlıyor ) takibi yapılabiliyor.

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Yeni modelde manuel kurmalı ve tam olarak 738 bileşen içeren 588N kalibre bulunmakla birlikte mekanizmanın 2,5 Hz frekansla çalıştığını ve 50 saatlik güç rezervine sahip olduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu"

Son olarak büyük usta Abraham Louis Breguet’in 1775’te, Paris’in Île de la Cité bölgesinde quai de l’Horloge adı verilen sokakta 39 numarada bulunan atölyesinin saatin arka baskıları üzerine kalem işi olarak işlenmiş olduğunu da belirtelim.

Oldukça üst düzey komplikasyonlara sahip yeni model 628.000 CHF ile satışa sunuldu.

https://www.breguet.com/en/house-breguet/news/mechanical-virtuosity-aesthetic-mastery-breguet-presents-its-new-double-tourbillon

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