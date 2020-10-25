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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Breguet Classique Double Tourbillon 5345 Quai De L'Horloge modelini duyurdu

    1775 yılında Louis Abraham Breguet tarafından kurulan, horoloji dünyasının en eski ve ağır toplarından biri olan Breguet; ‘’Classique Double Tourbillon 5345 Quai de l’Horloge’’ modelini duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Breguet Classique Double Tourbillon 5345 Quai De L'Horloge modelini duyurdu
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    İlk olarak 1775 yılında Paris-Fransa'da Louis Abraham Breguet tarafından kurulan, horoloji dünyasının en eski ve ağır toplarından biri olan Breguet; horoloji bakımından oldukça komplike, sanat bakımından ise adeta bir rönesans tablosunu anımsatan yeni ‘’Classique Double Tourbillon 5345 Quai de l’Horloge’’ modelini duyurdu.

    46 mm’lik geniş kasa çapına sahip yeni modelde yine Abraham Louis Breguet tarafından icat edilen birbirinden bağımsız 2 adet tourbillon bulunmakla birlikte merkezi diferansiyel üzerine oturtulan mekanizma, aynı Jacob & Co modellerinde olduğu gibi 12 saatte 1 tam turunu tamamlıyor yani diğer bir deyişle saatin içerisindeki mekanizma tur atıyor.

    Tourbillon

    Breguet Classique Double Tourbillon 5345 Quai De L'Horloge modelini duyurdu
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    Tur atan mekanizma akrebi de hareket ettiriyor böylece akrepten saat, yelkovandan dakika, tourbillonlardan ise saniye ( tourbillon 1 tam turunu 60 saniyede tamamlıyor ) takibi yapılabiliyor.

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    Yeni modelde manuel kurmalı ve tam olarak 738 bileşen içeren 588N kalibre bulunmakla birlikte mekanizmanın 2,5 Hz frekansla çalıştığını ve 50 saatlik güç rezervine sahip olduğunu belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu"

    Son olarak büyük usta Abraham Louis Breguet’in 1775’te, Paris’in Île de la Cité bölgesinde quai de l’Horloge adı verilen sokakta 39 numarada bulunan atölyesinin saatin arka baskıları üzerine kalem işi olarak işlenmiş olduğunu da belirtelim.

    Oldukça üst düzey komplikasyonlara sahip yeni model 628.000 CHF ile satışa sunuldu.



    https://www.breguet.com/en/house-breguet/news/mechanical-virtuosity-aesthetic-mastery-breguet-presents-its-new-double-tourbillon Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yacatisma 9 dk.
    Fiyati, CHF 628,000
    (694,579.93 USD)
    Yanıtla
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    Deathburn (deathburn ) 11 dk.
    Saatçiye gidip bu saatin ismini düzgün söyleyebilene hediye etmeleri lazım
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