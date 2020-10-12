Blancpain firması Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna Gold modelini duyurdu

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Dünyaca ünlü saat firması Blancpain’in The Fifty Fathoms Bathyscaphe verdiği koleksiyonu, yıllardır dalgıçlar ve dalgıç saatleri meraklıları için önemli bir koleksiyon parçasını oluşturuyor. İlk defa 1953 yılında üretilen koleksiyo 2013 yılında revize edilmiş ve çok daha modern bir görünüm kazanmıştı.

Firmanın yakaladığı modern görünüm ve eklenen komplikasyonlar seriyi aranılan ve istenilen bir model haline getirdi. Bu sene ise Blancpain firması Sedna® altın kasa, bakır ve paladyum alaşımlarıyla ürettiği modelde okyanus mavisi kadran tercih etmiş.

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The Fifty Fathoms Bathyscaphe ismi adını İsviçreli fizikçi, mucit ve kâşifin geliştirdiği serbest dalış denizaltısından alıyor. Bathyscaphe sözcüğü Eski Yunanca'daki bathys ("derin") ve skaphos ("gemi") sözcüklerinin birleşiminden meydana geliyor.

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Firma yeni modelinde 1315 otomatik kalibre ve 43 mm’lik kasa tercih etmekle birlikte saatte birbirine bağlı 3 tulumba kullanılmış. Tulumbalar sayesinde 5 günlük oldukça uzun bir güç rezervine sahip olan yeni modelin kasa arkasında görülen rotorun üzerinde, kasada ve baskılarda firmanın damgası bulunuyor.

Yeni model 23,450 Euro satış fiyatıyla alıcı karşısına çıkacak.

https://www.watches-news.com/blancpain/fifty-fathoms-bathyscaphe-sedna-gold/

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