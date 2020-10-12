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    Blancpain firması Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna Gold modelini duyurdu

    Yakalanan modern görünüm ve eklenen komplikasyonlar seriyi aranılan ve istenilen bir model haline getirdi. Bu sene firma, Sedna® altın kasa, bakır ve paladyum alaşımlarıyla mavi kadran tercih etmiş.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Blancpain firması Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna Gold modelini duyurdu
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    Dünyaca ünlü saat firması Blancpain’in The Fifty Fathoms Bathyscaphe verdiği koleksiyonu, yıllardır dalgıçlar ve dalgıç saatleri meraklıları için önemli bir koleksiyon parçasını oluşturuyor. İlk defa 1953 yılında üretilen koleksiyo 2013 yılında revize edilmiş ve çok daha modern bir görünüm kazanmıştı.

    Firmanın yakaladığı modern görünüm ve eklenen komplikasyonlar seriyi aranılan ve istenilen bir model haline getirdi. Bu sene ise Blancpain firması Sedna® altın kasa, bakır ve paladyum alaşımlarıyla ürettiği modelde okyanus mavisi kadran tercih etmiş.

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    Blancpain Diver

    Blancpain firması Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna Gold modelini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    The Fifty Fathoms Bathyscaphe ismi adını İsviçreli fizikçi, mucit ve kâşifin geliştirdiği serbest dalış denizaltısından alıyor. Bathyscaphe sözcüğü Eski Yunanca'daki bathys ("derin") ve skaphos ("gemi") sözcüklerinin birleşiminden meydana geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Jaeger-Lecoultre Memovox Timer serisini satışa sundu"

    Firma yeni modelinde 1315 otomatik kalibre ve 43 mm’lik kasa tercih etmekle birlikte saatte birbirine bağlı 3 tulumba kullanılmış. Tulumbalar sayesinde 5 günlük oldukça uzun bir güç rezervine sahip olan yeni modelin kasa arkasında görülen rotorun üzerinde, kasada ve baskılarda firmanın damgası bulunuyor.

    Yeni model 23,450 Euro satış fiyatıyla alıcı karşısına çıkacak.



    https://www.watches-news.com/blancpain/fifty-fathoms-bathyscaphe-sedna-gold/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    yunusaticioglu (Yunus ATICIOĞLU) 1 hf.
    altın olması önemli değil asıl önemli olan 100 saat rezervi olan etkileyici mekanizması
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Başlığa baktım "kim neyi duyurmuş lan böyle?" dedim kendi kendime. Saatmiş.
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