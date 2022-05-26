Brezilyalı gayrimenkul şirketi, Bitcoin ile ev satacak

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Son dönemde lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) kullanım alanı hızla artış göstermeye başladı. Son olarak Brezilya’nın önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Gafisa artık daire alımları için ödeme yöntemi olarak Bitcoin’i (BTC) kabul edeceğini duyurdu.

Brezilya merkezli gayrimenkul şirketi Gafisa, Bitcoin ile ev satışı gerçekleştireceğini açıkladı. Bunun yanında Gafisa, lider kripto para birimi Bitcoin’i benimsemek için halka açık başka bir şirket haline geleceğini de vurguladı. Aslında Brezilya Merkez Bankası, kripto para birimlerini bir ödeme şekli olarak tanımamasına rağmen, ülkede kripto para birimlerine olan ilgi son derece yüksek.

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Gafisa, bu hamlesi ile beraber müşterilerinin Bitcoin kullanarak kolayca daire sahibi olmalarını hedefliyor. Detay vermek gerekirse şirket, ödeme yapmadan önce müşterilerin bir form doldurmalarını istiyor. Bu işlemin ardından şirket, formun derinlemesine bir analizini yapıyor.

Gafisa’nın CEO’su Guilherme Augusto Soares Benevides konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Kriptoyu bir ödeme şekli olarak kabul etmeden iş yapmanın bir yolu yok. Çünkü alıcının ödeme yapmayı seçebileceği başka bir yolu temsil etmenin yanı sıra müşteri deneyimine odaklanan para biriminin kullanımı, tüketicilerimiz için en iyisini teşvik ediyor”

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Brezilyalı gayrimenkul şirketi Gafisa’dan Bitcoin Hamlesi