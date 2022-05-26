Stripe, yeniden Bitcoin işlemlerine başlıyor

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Ödeme ve dijital cüzdan şirketi Stripe, 2018 yılında günlük işlemlerde verimlilik konusunda eksik kaldığını düşünerek, lider kripto para birimi Bitcoin ile ilgili işlemleri askıya almıştı. Son haberlere göre Bitcoin, Stripe platformuna yeniden geri dönüyor.

Stripe, Bitcoin OpenNode ile Ortaklık Kuruyor

San Franscisco merkezli finansal hizmet şirketi Stripe, kullanıcılarının ödemelerini anlık olarak Bitcoin'e dönüştürmesine izin vermek için ödeme işlemcisi OpenNode ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Stripe’ın Bitcoin işlemleri, OpenNode ile ortak geliştirilen bir uygulama tarafından desteklenecek.

Bu uygulama Bitcoin ölçeklendirme çözümü Lightning Network’ten yararlanacak. Bitcoin’in Stripe’a dönüşünde Lightning Network, kilit bir rol oynadı diyebiliriz. Çünkü, 2018 yılında Bitcoin hizmetlerinin kaldırılmasının sebebi artan ücretler ve gecikmeli işlem süreleri olmuştu.

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OpenNode’un Strateji Başkanı Josh Held konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Uygulama işletmelere gelen ödemeleri gerçek zamanlı, otomatik veya isteğe bağlı olarak Bitcoin’e dönüştürmenin basit ve güvenli bir yolunu sunuyor”

Aynı zamanda OpenNode‘un Şubat ayında 20 milyon dolarlık bir A serisi finansman turunu tamamladığını da belirtelim.

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