BTK inhibitörleri anaflaksiyi önlemek için kullanılabilir

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Atopik yürüyüş ve atopi tanımı, alerjik bireylerde görülmekle birlikte alerjiler de geniş kitleleri etkileyen durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Northwestern University kurumu araştırmacılarının yaptığı yeni araştırmaya göre kanser tedavisi için geliştirilen bazı ilaçlar alerji ve anaflaksi tedavisi için kullanılabilicek.

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BTK inhibitörleri olarak alandırılan ve kanser patogenezinde yer alan bazı önemli spesifik proteinleri baskılayıp mantle cell lenfoma ve kronik lenfositik lösemi gibi durumlarda kullanılan ilaçlar görece olarak piyasaya yeni yeni giriş yapmıştı. Örnek verecek olursak Ibrutinib de bu ilaçlardan birini oluşturmakla birlikte ilgili ilaç FDA tarafından 2013 yılında onay almıştı.

Anaflaksi

Northwestern University kurumu araştırmacıları da BTK inhibitörlerinin potansiyel olarak alerjik reaksiyonların tedavisinde kullanılabileceğini keşfetti ve ilaçların akut alerjik yanıtları, alerjik reaksiyonları ve anaflaksiyi önleyebildiği tespit edildi.

Kanser hastaları üzerinde yeni yapılan erken deneylerde de bahsi geçen ilaçların alerjik reaksiyonları baskıladığı tespit edildi. Yapılan başka bir küçük çaplı çalışma ise ilaçların alerjen maruziyetinden sonra oluşan sistemik anaflaksiyi etkin bir biçimde engellediğini gösterdi. Araştırmalar küçük olsa da yeni ilaçlar oldukça büyük bir potansiyeli de beraberinde getiriyor çünkü piyasada sistemik anaflaksiyi engelleyen hiçbir ilaç bulunmuyor.

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BTK inhibitörlerinin anaflaksi üzerindeki etkisi insana ait hücreler içeren fare modelleri üzerinde çalışıldı. Farelere 2 doz oral BTK inhibitörü verildi ve orta düzey alerjen maruziyetini takriben geliştirilen ağır anaflaksi tablosunda farelerin ölüm risklerininin anlamlı ölçüde azaldığı tespit edildi.

Yeni araştırma The Journal of Clinical Investigation dergisinde yayımlandı.

https://news.northwestern.edu/stories/2020/06/new-pill-could-prevent-anaphylaxis/

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