Meme kanseri tedavisinde potansiyel hedef olarak kullanılabilecek 2 farklı gen keşfedildi

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Kanser patogenezinin en tehlikeli ve en önemli basamaklarından birini de kanserin çevre dokular ile uzak dokulara yayılması yani metastaz durumu oluşturuyor. Tulane University araştırmacıları ise meme kanseri üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde metastaz oluşumuna sebep olan bir çift gen keşfetti.

Araştırmacılar TNBC olarak adlandırılan meme kanseri türünde kanser patogenezine katkı sağlayan ve tümör gelişimine katkıda bulunan TRAF3IP2 ve Rab27a genlerine odaklandı

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Araştırmacılar genlerinin işleyişinin kanser patogenezine etkisini gözlemlemek amacıyla hayvanlarda ilgili genleri bloke etti. Rab27a adlı genin inhibisyonunun tümör gelişimini durdurduğu fakat metastazı tam olarak engellemediği, mikrometastazların görüldüğü tespit edildi.

TRAF3IP2 adlı gen bloke edildiğinde ise tümör dokusunun tespit edilemeyecek seviyelere kadar küçüldüğü, metastazın ve çevre dokuya yayılımın ise tamamıyla durduğu tespit edilmekle birlikte aradan 1 yıl geçmesine rağmen ilgili hayvanda metastazlara rastlanılmadığı belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Beynin tamamını monitörize edebilen MEG kaskı geliştirildi"

Araştırmacılar yeni tedavinin insanlar üzerinde uygulanması ve insan deneylerine başlanması için FDA kurumundan izin almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.

https://news.tulane.edu/pr/tulane-scientists-find-switch-flip-and-turn-breast-cancer-growth-and-spread

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