    e-Nabız’a eklenen yeni özellik ile eczane arama dönemi bitiyor

    e-Nabız’a eklenen “İlacım Nerede?” özelliği ile vatandaşlar, reçetelerindeki ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu saniyeler içinde görebilecek. Özellik, nöbetçi eczaneleri de kapsayacak.

    e-Nabız’a eklenen yeni özellik ile eczane arama dönemi bitiyor Tam Boyutta Gör
    Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık hizmetlerinde önemli bir adım atarak e-Nabız sistemine “İlacım Nerede?” özelliğini ekledi. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, reçetelerine yazılan ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu saniyeler içinde öğrenebilecek. Bu özellik, özellikle yoğun mesai saatlerinde veya acil durumlarda ilaç arayışını büyük ölçüde kolaylaştırmayı hedefliyor.

    Tüm detaylara erişilebilecek

    Yeni özellik, e-Nabız hesabı olan kullanıcıların son 5 gün içinde düzenlenmiş reçetelerini sorgulamasına imkan tanıyor. Kullanıcılar, ilaç arayışında ilçe bazlı filtreleme yaparak sadece kendi bulundukları bölgede bulunan eczaneleri görüntüleyebilecek. Bu sayede gereksiz zaman kayıplarının önüne geçiliyor ve hastaların ilaca hızlı erişimi sağlanıyor.

    “İlacım Nerede?” özelliği, sadece normal çalışma saatleri için değil, nöbetçi eczaneleri de kapsayacak şekilde tasarlandı. Mesai saatleri dışında ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlar, sistem üzerinden nöbetçi eczaneleri kolayca tespit edebilecek ve reçetelerini gecikmeden temin edebilecek.

    Özelliğin bir diğer önemli avantajı, seçilen eczaneye navigasyon desteği sunması. İlacın bulunduğu eczane seçildiğinde kullanıcı, e-Nabız uygulaması üzerinden direkt yol tarifi alabilecek ve en kısa sürede eczaneye ulaşabilecek.

    Uygulama, kullanıcıları bilgilendirirken bazı uyarılar da sunuyor. Eczane stoklarının bir gün öncesine ait veriler üzerinden güncellendiği hatırlatılıyor ve ilacın başka bir hastaya verilmiş olabileceği konusunda kullanıcıların eczaneyi arayarak teyit yapmaları öneriliyor. Ayrıca, e-Nabız üzerinden geri bildirim sistemi aracılığıyla vatandaşlar, ilaç stok durumu, eczane adresi, telefon bilgileri ve harita lokasyon doğruluğu gibi bilgileri güncel tutmada katkıda bulunabilecek.

