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    Çinli Zhaoxin işlemcisi dizüstülerde kendisine yer buldu

    Haier Boyue G43 dizüstü bilgisayar, entegre grafik birimi ile birlikte gelen Zhaoxin KX-6000G işlemcisine yer veriyor ve gündelik ofis işlemlerine odaklanıyor.  
    Oy Ver
    Zhaoixin
    Ağır ambargolara rağmen yonga çalışmalarına devam eden Çin ilk işlemcilerini geliştirdi ve bilgisayar sistemlerinde kullanmaya başladı. Yükselen yıldızlardan Zhaoxin ilk dizüstü modelinde kendisine yer buldu.

    Haier Boyue G43 neler sunuyor?

    Haier Boyue G43 adıyla geliştirilen dizüstü bilgisayar Zhaoixin girişiminin 16nm Zhaoxin KX-6000G işlemcisini taşıyor. 8 çekirdek ve 16 izlek birimi olan işlemci iki adet zarı bir araya getirerek oluşturulmuş. 3.3GHz hızına çıkabilen işlemci 4MB Seviye 2 ön belleğe sahip ve 15W enerji tüketiyor. Dahili grafik birimi ise GT 630 birimine yakın bir performans veriyor. Bu işlemcinin standart versiyonunda sadece harici ekranlara görüntü veren bir grafik birimi yer almıştı.

    Dizüstünde 14 inçlik 1920x1200 piksel ekran, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD, 65Wh kapasiteli batarya, arka aydınlatmalı klavye, parmak izi okuyucu gibi özellikler yer alıyor. Windows uyumlu olduğu belirtilse de Zhaoxin daha çok Kirin ve UOS gibi Çinli işletim sistemleri ile düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu bakımdan sadece Çin’de satılacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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