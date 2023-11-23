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    Bu jeneratör uçurtmayla çalışıyor!

    Kitepower isimli girişim, makaraya bağlı bir uçurtma ve bir adet batarya paketiyle çalışan jeneratör geliştirdi. Rüzgar enerjisini yenilikçi bir yaklaşımla değerlendiren sisteme yakından bakalım.
    Bu jeneratör uçurtmayla çalışıyor! Tam Boyutta Gör
    Rüzgar enerjisini kullanma fikri çok eskilere dayanıyor. Günümüzde rüzgar türbinleri elektrik üretiminde yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak rüzgardan elektrik üretmede başka yöntemler de mevcut. Kitepower isimli girişim bu anlamda çok farklı bir yaklaşımla karşımıza çıkıyor. "Uçurtma" ya da "rüzgar vinçi" olarak tabir edilebilecek ilginç bir yaklaşım.

    Kitepower Hawk olarak adlandırılan sistemin birkaç elemanı var. İlki konteyner içerisinde bulunan 400 kWh'lık bir batarya paketi. Bu batarya hem depolama hem de sistemin dağıtım elemanı rolünü üstleniyor. 330 kW güç sağlayabilen batarya normal koşullarda 10 saat enerji sağlayabilecek şekilde tasarlanmış. İkinci ve üçüncü eleman ise uçurtma ve uçurtmayı serbest bırakıp geri çekebilen makara sistemi.

    Bu jeneratör uçurtmayla çalışıyor! Tam Boyutta Gör

    Sistem nasıl çalışıyor?

    İpin ucuna bağlı uçurtma rüzgar tarafından havaya kaldırılıyor ve makara hareket ederek tıpkı rüzgar türbini gibi elektrik üretiliyor. Makara uçurtmayı geri çekerken de enerji harcanıyor ancak bu enerji üretilen enerjiden çok daha az oluyor. Batarya paketiyle beraber sistem özünde bir jeneratör görevi görüyor.

    Net 30 kW elektrik üretebiliyor

    Şirketin açıklamasına göre maksimum verimlilikte makara serbest bırakıldığında sistem 40 kW elektrik üretebiliyor. Uçurtma geri sarıldığında ise 10 kW elektrik harcanıyor. Sistem zamanının %80'ini uçurtmanın açılması sürecinde (elektrik üretimi) harcarken, %20'sini ise uçurtmanın geri sarılmasında (elektrik tüketimi) harcıyor. Özetle sistem çalışırken net 30 kW elektrik üretebiliyor. Uçurtma tam açıldığında 350 metre yüksekliğe ulaşabiliyor.

    Kitepower'ın açıklamasına göre sistemin en yüksek verimlilikte çalışması için gereken rüzgar hızı sadece 35 km/saat. Rüzgar hızı 48 km/saatin üzerine çıktığında ise sistemin verimliliği düşüyor. 32-48 km/saat arası rüzgar hızının en ideal aralık olduğu belirtiliyor.

    Bu jeneratör uçurtmayla çalışıyor! Tam Boyutta Gör

    Klasik rüzgar türbinlerine göre avantajları

    Şirket geliştirdikleri sistemin klasik rüzgar türbinlerinden %90 daha az materyale sahip olduğunu ve aynı güç çıkışında iki kata kadar daha verimli olduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda uçurtma çok yükseğe çıkabildiği için daha güçlü ve sürekli rüzgarları yakalayarak veriminin daha fazla olduğunu belirtiyorlar. Klasik rüzgar türbinleri gibi bolca kaynak ve zaman harcanan büyük kulelere sahip olmadığı için daha çevreci bir çözüm olduğunu da vurguluyorlar.

    Sistemin en büyük avantajlarından biri enerjiyi toplayan uçurtma kısmının ucuz olması. Bu kısım fiberglastan imal edilen bir paraşütten ibaret. Fırtına ya da başka bir sebepten zarar gören uçurtma kolaylıkla değiştirilebiliyor.

    Sistemin diğer bir avantajı ise mobil olması. Herhangi bir kamyona bağlanabilen konteyner ile sistemi istenilen yere kurabilmek mümkün. Mevsimlere göre rüzgar şiddeti değiştikçe sistemin yeri değiştirilerek maksimum verim alınabiliyor. Bu alanda yatırım yapan tek firma Kitepower değil. Alman girişim EnerKite de benzer çözümler geliştiriyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2023/11/22/this-330kw-generator-uses-a-giant-kite-to-charge-itself/ https://thekitepower.com/kitepower-introduces-self-charging-battery-system-with-new-hawk/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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