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    Bu yıl elektrikli araçların pazar payının %25'i aşması bekleniyor

    Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre elektrikli araç pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 35 büyüdü. Pazar bu ivmeyle devam ederse bu yıl satılan her dört araçtan biri elektrikli olacak.

    Bu yıl elektrikli araçların pazar payının %25'i aşması bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yayımladığı "Elektrikli Araç Görünümü 2024" raporuna göre, küresel ekonomideki belirsizliklere ve otomotiv sektörüne yönelik baskılara rağmen elektrikli araçların satışında güçlü artış eğilimi sürüyor.

    2024 yılında dünya genelinde elektrikli araç satışları 17 milyon adedi aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Böylece elektrikli araçların toplam otomotiv pazarındaki payı ilk kez yüzde 20’nin üzerine çıktı. Çin, satışların yarısından fazlasını gerçekleştirerek küresel liderliğini bu yıl da korudu. Ülkede 2023’te satılan yaklaşık 11 milyon elektrikli araç, 2022'de dünya genelinde satılan toplam elektrikli araç sayısına denk geliyor.

    Asya ve Latin Amerika’daki gelişmekte olan pazarlarda da dikkat çeken bir ivme gözlemlendi. Bu bölgelerde elektrikli araç satışları geçen yıla göre yüzde 60 oranında artış kaydetti. ABD'de ise yıllık bazda yüzde 10’luk bir artış yaşanırken, Avrupa pazarında teşviklerin azalması ve destekleyici politikaların zayıflaması satışlarda durağanlığa neden oldu.

    Çin'de satılan elektrikli araçların üçte ikisi, herhangi bir teşvik mekanizması olmaksızın, benzinli araçlardan daha uygun fiyatla tüketiciyle buluştu. Ancak pek çok ülkede hâlâ elektrikli ve konvansiyonel araçlar arasında ciddi bir fiyat farkı bulunuyor.

    Yılın ilk çeyreğinde %35 artış, yıl sonu hedefi 20 milyon

    Bu yıl elektrikli araçların pazar payının %25'i aşması bekleniyor Tam Boyutta Gör
    2025 yılına güçlü bir başlangıç yapan elektrikli araç pazarı, yılın ilk üç ayında satışlarını yıllık bazda yüzde 35 oranında artırdı. Mevcut büyüme trendinin sürmesi durumunda, yıl sonuna kadar dünya genelinde satılan elektrikli araç sayısının 20 milyonu geçmesi bekleniyor. Ayrıca bu yıl satılan her dört araçtan birinin elektrikli olacağı tahmin ediliyor.

    IEA Başkanı Fatih Birol, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ölçekteki ekonomik zorluklara rağmen elektrikli araç pazarının büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Birol, “2024 yılı itibarıyla dünya genelinde satılan her dört araçtan birinin elektrikli olması bekleniyor. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde bu büyümenin hız kazanmasını öngörüyoruz. 2030 itibarıyla ise dünyada satılan her beş araçtan en az ikisinin elektrikli olması muhtemel” ifadelerini kullandı.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 2 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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