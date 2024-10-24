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    Anlık Bildirim

    IEA: 2030'da tüm dünyada satılan iki araçtan biri elektrikli olacak

    Elektrikli araç satışları Çin pazarının liderliğinde büyümeye devam ediyor. Yılın ilk yarısındaki büyümenin yüzde 80'i Çin'de gerçekleşti.                          

    Avrupalı üreticiler %100 elektrikli araçlara geçiş sürecinde geri adım atmaya başlasa da söz konusu araçlara yönelik talep hala yüksek seyrediyor. Dünyada elektrikli araç satışlarının bu yıl 17 milyona yaklaşacağı ve bunun yüzde 62'sini Çin'deki satışların oluşturacağı öngörülüyor. Bu rakam dünya genelindeki tüm araç satışlarının yaklaşık yüzde 19'una karşılık geliyor.

    Elektrikli araçtaki büyümeye Çin liderlik ediyor

    2030'da tüm dünyada satılan iki araçtan biri elektrikli olacak Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2024 raporuna göre, bu yılın ilk yarsında dünyada 7 milyon elektrikli araç satıldı. Bu dönemdeki satışlar geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 25 artış gösterdi. Çin, elektrikli araç satışlarındaki bu büyümenin yüzde 80'ini oluştururken, yılın ilk yarısındaki 7 milyon elektrikli araç satışının 4 milyonu da Çin'de kayıtlara geçti.

    Ancak, Çin hariç tutulduğunda, dünyanın geri kalanında elektrikli araç satışlarındaki büyüme yüzde 10 seviyesinde kaldı. Avrupa Birliği'nde (AB) satışlar yatay seyrederken, ABD'de kademeli bir büyüme görüldü. Küresel elektrikli araç satışlarının yıl sonu itibarıyla ise 17 milyona ulaşacağı ve elektrikli araçların toplam küresel otomobil filosundaki payının yıl sonunda yaklaşık yüzde 5'e yaklaşması bekleniyor. Bu yılki 17 milyon elektrikli araç satışının 10 milyonunun ise Çin'de görüleceği tahmin ediliyor.

    Elektrikli araç şarj altyapısı için yatırım ihtiyacı 1 trilyon doları bulabilir

    Elektrikli araç satışlarında güçlü artışın sürmesiyle, 2030'da dünyada satılan neredeyse her iki araçtan birinin elektrikli olacağı öngörülüyor. IEA'in net sıfır emisyona uyumlu senaryosunda ise, 2030 itibarıyla elektrikli araçların toplam satışların üçte ikisini oluşturabileceği tahmin ediliyor. Elektrikli araçlarda bu büyümenin gerçekleşmesi halinde, artan talebi karşılayabilmek için bugünden 2030'a kadar elektrikli araç şarj altyapısına bir trilyon dolar yatırım yapılması gerekiyor.

    İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion’un öngörüsüne göre de elektrikli araç satışları bu yıl 16,8 milyona ulaşacak. Bu satışların 10,5 milyonu Çin'de, 3,1 milyonu AB, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta, 1,8 milyonu ABD ve Kanada'da kayıtlara geçecek. Kalan yaklaşık 1,4 adet elektrikli araç ise dünyanın geri kalan bölgelerinde satılmış olacak.

    Bu yıl sonunda dünyadaki elektrikli araç satışlarının 16,8 milyona ulaşmasıyla satışlar, 2023'e göre yüzde 22,7 büyüme gösterecek. Bu satış hacmi dünya genelindeki tüm araç satışlarının yaklaşık yüzde 19'una karşılık geliyor. Küresel elektrikli araç satışlarının 2025'te ise bu yıla göre yüzde 22,2 artışla 20,5 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Bu hacmin de yüzde 62'sini oluşturan 12,7 milyonunun Çin'de satılması bekleniyor.

    AB, EFTA ve Birleşik Krallık'taki elektrikli araç satışlarının gelecek yıl toparlanma eğilimine girerek yüzde 20 büyüyeceği tahmin ediliyor. Rho Motion, elektrikli araçların 2030’da dünyadaki tüm araç satışlarının yüzde 44’ünü oluşturacağını öngörüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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