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    Elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor: Bu sene 17 milyon araç satılacak

    Uluslararası Enerji Ajansı, yılın ilk çeyreğinde elektrikli araç satışlarının yüzde 25 arttığını açıkladı. Ajans, bu yıl elektrikli araç satışlarının 17 milyona çıkacağı tahmininde bulundu.
    Düşen talebe rağmen elektrikli araç satışlarındaki artış sürüyor Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yıllık yayımladığı Küresel Elektrikli Araç Görünümü raporuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Ajans, bu yıl elektrikli araç satışlarının geçtiğimiz seneye göre yüzde 21 artarak 14 milyondan 17 milyona çıkacağı tahmininde bulundu. Geçtiğimiz sene ise yıllık artış oranı yüzde 35 olmuştu. Özetle, elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması satışların artışını engellemeye yetmeyecek.

    Çin'de 10 milyon elektrikli aracın satılması bekleniyor

    IEA, 2024 yılındaki 17 milyon aracın 10 milyonunun tek başına Çin'de satılacağını öngördü. Ajans, bu sene Çin'de satılacak otomobillerin yarısının elektrikli olacağını belirtti. Elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyonların bazı ülkelerde kaldırıldığı veya azaltıldığı Avrupa'da ise satışların dörtte birinin elektrikli olması bekleniyor. ABD'de ise satılan 9 araçtan biri elektrikli olacak. Dünya çapında ise satılan 5 araçtan biri elektrikle çalışan araçlar olacak. Elektrikli araçtan kastın tamamen elektrikli ve fişli hibrit araçlar olduğunu belirtelim.

    Elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki engel pahalı olması. IEA, ölçek ekonomisine ulaşılması ve daha ucuz pillerin üretilmeye başlanmasıyla üretim maliyetlerinin düşmeye başladığını ve elektrikli otomobillerin 2030 yılına kadar içten yanmalı otomobillerle aynı maliyete ulaşmasını bekliyor. Rapora göre Çin'deki elektrikli araç fiyatları içten yanmalıları yakalamak üzere. Geçen yıl Çin'de satılan elektrikli araçların yüzde 60'dan fazlasının eşdeğer konvansiyonel araçlardan ucuz olduğu belirtiliyor. Avrupa ve ABD'de ise elektrikli araç fiyatları hala içten yanmalı araçlardan pahalı seyrediyor.

    IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin şöyle değerlendirmede bulundu: "Sonuç olarak, elektrikli araçların yollardaki payının hızla artmaya devam etmesi bekleniyor. Sadece bugünün politikalarına dayanarak, 2030 yılına kadar Çin'de yollardaki neredeyse her 3 otomobilden biri elektrikli olacak ve hem ABD hem de Avrupa Birliği'nde neredeyse her 5 otomobilden biri elektrikli olacak. Bu değişimin hem otomobil endüstrisi hem de enerji sektörü için önemli sonuçları olacaktır."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 23 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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