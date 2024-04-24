Elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor: Bu sene 17 milyon araç satılacak

Çin'de 10 milyon elektrikli aracın satılması bekleniyor
IEA, 2024 yılındaki 17 milyon aracın 10 milyonunun tek başına Çin'de satılacağını öngördü. Ajans, bu sene Çin'de satılacak otomobillerin yarısının elektrikli olacağını belirtti. Elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyonların bazı ülkelerde kaldırıldığı veya azaltıldığı Avrupa'da ise satışların dörtte birinin elektrikli olması bekleniyor. ABD'de ise satılan 9 araçtan biri elektrikli olacak. Dünya çapında ise satılan 5 araçtan biri elektrikle çalışan araçlar olacak. Elektrikli araçtan kastın tamamen elektrikli ve fişli hibrit araçlar olduğunu belirtelim.
Elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki engel pahalı olması. IEA, ölçek ekonomisine ulaşılması ve daha ucuz pillerin üretilmeye başlanmasıyla üretim maliyetlerinin düşmeye başladığını ve elektrikli otomobillerin 2030 yılına kadar içten yanmalı otomobillerle aynı maliyete ulaşmasını bekliyor. Rapora göre Çin'deki elektrikli araç fiyatları içten yanmalıları yakalamak üzere. Geçen yıl Çin'de satılan elektrikli araçların yüzde 60'dan fazlasının eşdeğer konvansiyonel araçlardan ucuz olduğu belirtiliyor. Avrupa ve ABD'de ise elektrikli araç fiyatları hala içten yanmalı araçlardan pahalı seyrediyor.
IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin şöyle değerlendirmede bulundu: "Sonuç olarak, elektrikli araçların yollardaki payının hızla artmaya devam etmesi bekleniyor. Sadece bugünün politikalarına dayanarak, 2030 yılına kadar Çin'de yollardaki neredeyse her 3 otomobilden biri elektrikli olacak ve hem ABD hem de Avrupa Birliği'nde neredeyse her 5 otomobilden biri elektrikli olacak. Bu değişimin hem otomobil endüstrisi hem de enerji sektörü için önemli sonuçları olacaktır."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu