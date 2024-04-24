Elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor: Bu sene 17 milyon araç satılacak

Tam Boyutta Gör Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yıllık yayımladığı Küresel Elektrikli Araç Görünümü raporuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Ajans, bu yıl elektrikli araç satışlarının geçtiğimiz seneye göre yüzde 21 artarak 14 milyondan 17 milyona çıkacağı tahmininde bulundu. Geçtiğimiz sene ise yıllık artış oranı yüzde 35 olmuştu. Özetle, elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması satışların artışını engellemeye yetmeyecek.

Çin'de 10 milyon elektrikli aracın satılması bekleniyor

IEA, 2024 yılındaki 17 milyon aracın 10 milyonunun tek başına Çin'de satılacağını öngördü. Ajans, bu sene Çin'de satılacak otomobillerin yarısının elektrikli olacağını belirtti. Elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyonların bazı ülkelerde kaldırıldığı veya azaltıldığı Avrupa'da ise satışların dörtte birinin elektrikli olması bekleniyor. ABD'de ise satılan 9 araçtan biri elektrikli olacak. Dünya çapında ise satılan 5 araçtan biri elektrikle çalışan araçlar olacak. Elektrikli araçtan kastın tamamen elektrikli ve fişli hibrit araçlar olduğunu belirtelim.

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Elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki engel pahalı olması. IEA, ölçek ekonomisine ulaşılması ve daha ucuz pillerin üretilmeye başlanmasıyla üretim maliyetlerinin düşmeye başladığını ve elektrikli otomobillerin 2030 yılına kadar içten yanmalı otomobillerle aynı maliyete ulaşmasını bekliyor. Rapora göre Çin'deki elektrikli araç fiyatları içten yanmalıları yakalamak üzere. Geçen yıl Çin'de satılan elektrikli araçların yüzde 60'dan fazlasının eşdeğer konvansiyonel araçlardan ucuz olduğu belirtiliyor. Avrupa ve ABD'de ise elektrikli araç fiyatları hala içten yanmalı araçlardan pahalı seyrediyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin şöyle değerlendirmede bulundu: "Sonuç olarak, elektrikli araçların yollardaki payının hızla artmaya devam etmesi bekleniyor. Sadece bugünün politikalarına dayanarak, 2030 yılına kadar Çin'de yollardaki neredeyse her 3 otomobilden biri elektrikli olacak ve hem ABD hem de Avrupa Birliği'nde neredeyse her 5 otomobilden biri elektrikli olacak. Bu değişimin hem otomobil endüstrisi hem de enerji sektörü için önemli sonuçları olacaktır."

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Düşen talebe rağmen elektrikli araç satışlarındaki artış sürüyor