Buffalo, Asus Eee PC 901 için hazırladığı yeni SSD modellerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, Asus'un Eee PC serisi için hazırladığı yeni SSD'lerini duyurdu. Eee PC 901 modeli için geliştirilen ve SHD-ES9M32G ile SHD-ES9M64G kod adlarını taşıyan depolama çözümleri sırasıyla 32GB ve 64GB'lık depolama alanı sunuyorlar.

32.1 x 3.5 x 69.5 mm boyutlarında ve 11.5 gram ağırlığında olan yeni SSD modellerinin, MLC (Multi Level Cell) tabanlı NAND flash bellek yongalarını kullandığı belirtilirken, en merak edilen detaylardan birisi olarak, okuma / yazma hızlarının sırasıyla 34MB/sn ve 28MB/sn olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca gelen bilgilere göre aynı seri dahilinde USB arabirimini kullanan harici SSD çözümleri de hazırlanıyor. Benzer teknik özelliklerle gelmesi beklenen harici formdaki SSD modellerinin sırasıyla 130$ ve 229$'lık fiyata sahip olacağı belirtilirken, detaylarını hemen yukarıda verdiğimiz modeller ise 32GB ve 64GB için sırasıyla 118$ ve 218$'lık fiyat etiketine sahip olacaklar.

Tam Boyutta Gör