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Buffalo, Asus Eee PC 901 için hazırladığı yeni SSD modellerini duyurdu

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo, Asus Eee PC 901 için hazırladığı yeni SSD modellerini duyurdu
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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, Asus'un Eee PC serisi için hazırladığı yeni SSD'lerini duyurdu. Eee PC 901 modeli için geliştirilen ve SHD-ES9M32G ile SHD-ES9M64G kod adlarını taşıyan depolama çözümleri sırasıyla 32GB ve 64GB'lık depolama alanı sunuyorlar.

32.1 x 3.5 x 69.5 mm boyutlarında ve 11.5 gram ağırlığında olan yeni SSD modellerinin, MLC (Multi Level Cell) tabanlı NAND flash bellek yongalarını kullandığı belirtilirken, en merak edilen detaylardan birisi olarak, okuma / yazma hızlarının sırasıyla 34MB/sn ve 28MB/sn olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca gelen bilgilere göre aynı seri dahilinde USB arabirimini kullanan harici SSD çözümleri de hazırlanıyor. Benzer teknik özelliklerle gelmesi beklenen harici formdaki SSD modellerinin sırasıyla 130$ ve 229$'lık fiyata sahip olacağı belirtilirken, detaylarını hemen yukarıda verdiğimiz modeller ise 32GB ve 64GB için sırasıyla 118$ ve 218$'lık fiyat etiketine sahip olacaklar.

Buffalo, Asus Eee PC 901 için hazırladığı yeni SSD modellerini duyurdu
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St Batuhan 10 yıl
Cidden hız düşük gözüküyor benim hdd bile sata birim ve 7200rpm ama 40mb üstünde :(
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Vuze 10 yıl
ssdler ne zaman düşecek fiyatları kimbilir
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yc#1 10 yıl
Zaten Eee PC'nin o işlem gücüyle daha hızlı SSD'lere ihtiyacı yok. Aksi takdirde maliyet epey artar.
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tolgaciik 10 yıl
Şu SSD fiyatları makul seviyeye 2010 civarlarında gelecek herhalde..
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mertekin 10 yıl
Okuma ve yazma hızları oldukça düşük.
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