Buffalo, yeni harici DVD yazıcısını satışa sunuyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Depolama çözümleri üreticilerinden Buffalo, yeni harici DVD yazıcısı DVSM-24U2'yi satışa sunuyor. Buffalo'nun 24x hızında kayıt yapabilen harici DVD yazıcısı USB 2.0 arabirimini destekliyor. Buffalo, DVSM-24U2'nin sahip olduğu yazma hızları şu şekilde belirtilmiş;
24x DVD-R/+R
12x DVD-RAM
8x DVD-R/+R DL ve DVD+RW
6x DVD-RW
48x CD-R
32x CD-RW
Buffalo, 24x hızda kayıt yapabilen harici DVD yazıcısının kutu içeriğine PowerDVD 9, PowerDirector 8 HE, PowerProducer 5, Power2Go 6, InstantBurn 5 ve PowerBackup 2 yazılımlarını dahil etmiş. Buffalo'nun DVSM-24U2 adını verdiği harici DVD yazıcısını Japonya öncelikli olarak Ekim ayının ortasında, 137$'lık fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor.
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power cable gerekmese external, zaten kablo tufani var. USB'den alsin power'i, hatta gerekiyosa 2'lik USB kablo kullanilsin. biri power biri data, fiyat da 137 tl. deve mi satiyon be adam??