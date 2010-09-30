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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo, yeni harici DVD yazıcısını satışa sunuyor

Depolama çözümleri üreticilerinden Buffalo, yeni harici DVD yazıcısı DVSM-24U2'yi satışa sunuyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama çözümleri üreticilerinden Buffalo, yeni harici DVD yazıcısı DVSM-24U2'yi satışa sunuyor. Buffalo'nun 24x hızında kayıt yapabilen harici DVD yazıcısı USB 2.0 arabirimini destekliyor. Buffalo, DVSM-24U2'nin sahip olduğu yazma hızları şu şekilde belirtilmiş;

24x DVD-R/+R

12x DVD-RAM

8x DVD-R/+R DL ve DVD+RW

6x DVD-RW

48x CD-R

32x CD-RW

Buffalo, 24x hızda kayıt yapabilen harici DVD yazıcısının kutu içeriğine PowerDVD 9, PowerDirector 8 HE, PowerProducer 5, Power2Go 6, InstantBurn 5 ve PowerBackup 2 yazılımlarını dahil etmiş. Buffalo'nun DVSM-24U2 adını verdiği harici DVD yazıcısını Japonya öncelikli olarak Ekim ayının ortasında, 137$'lık fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor.


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yli 8 yıl
batuist'in dedigi kibin, "slim" "ince" yapsalar walla.
power cable gerekmese external, zaten kablo tufani var. USB'den alsin power'i, hatta gerekiyosa 2'lik USB kablo kullanilsin. biri power biri data, fiyat da 137 tl. deve mi satiyon be adam??
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artenis 9 yıl
zamansız bir ürün , aptalca fiyat , devasa boyutlar , 4,5,6
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Batuist 9 yıl
artık bu devirde "slim" yapılı harici yazıcı yapsalar artık... sanki teknoloji yok... gerçi slim tarzı harici yazıcılar çokta bazılarının haberi yok sanırım.. bu ne kalınlık.. taşınabilir bir cihaz benim bildiğim oldukça kompakt bir yapıda üretilir..
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