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    Bugün Türkiye’de 4281 yeni vaka tespit edildi

    Türkiye'de 15 Nisan tarihinde sonuçlanan test sonuçlarına göre 4281 yeni vaka tespit edildi. Bugün 115 kişi hayatını kaybetti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bugün Türkiye’de 4281 yeni vaka tespit edildi
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tamamlanan koronavirüs test sonuçlarını paylaştı. Bugün 34090 test yapıldı ve 4281 yeni vaka tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de filyasyon yöntemi nasıl uygulanıyor?"

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 42282'ye çıktı

    Bugün 115 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 875 kişi iyileşti. Bugünkü rakamlarla birlikte toplam test sayısı 477716, toplam vaka sayısı 69392, toplam vefat sayısı 1518, toplam iyileşen sayısı ise 5674 oldu.

    Güncel verilere göre Türkiye’de 1518 hasta yoğun bakımda yatıyor, 1052 hasta ise entube durumunda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında salgının yayılma hızının kontrol altında olduğunu ifade etmişti. Ayrıca, “Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.” dedi.

    Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak hazırlanan vaka sayısı tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sdelta 3 sa. en beğenilen
    Yeni dalgalanmayı inşallah cuma gecesi marketlere hücum edilen, son 2 saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağında yaşamamışızdır. Umarım her şey bir an önce düzelir.
    Yeni dalgalanmayı inşallah cuma gecesi marketlere hücum edilen, son 2 saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağında yaşamamışızdır. Umarım her şey bir an önce dü...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 22 dk. yeni yorumcu
    Allah butun dünyaya yardım etsin
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    GwynBleidd48 49 dk.
    Sonumuz hiç iyi değil
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    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Vaka sayısı platoya oturdu şimdilik sosyal uzaklaşma işe yarıyor, yakında kaynaklarını tüketip aşağı doğru verir burnunu.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Daha ramazanda pide kuyruğu var daha durun.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa.
    Dün kü basın toplantısında bir gazeteci sordu cuma gecesi yaşananları. Sonuçlarını önümüzdeki hafta hep birlikte göreceğiz dedi. Dalgalanma olursa o yüzden olur.
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    Portraitclub 1 sa.
    Gerçekten bu virüs insanları bitirdi. Ne psikoloji kaldı, ne para kaldı, ne iş kaldı, hiçbir şey kalmadı insanlarda. Biran önce bitse de kurtulsak şu baş belasından
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    sdelta 3 sa. en beğenilen
    Yeni dalgalanmayı inşallah cuma gecesi marketlere hücum edilen, son 2 saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağında yaşamamışızdır. Umarım her şey bir an önce düzelir.
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