Bugün Türkiye’de 4281 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tamamlanan koronavirüs test sonuçlarını paylaştı. Bugün 34090 test yapıldı ve 4281 yeni vaka tespit edildi.

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Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 42282'ye çıktı

Bugün 115 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 875 kişi iyileşti. Bugünkü rakamlarla birlikte toplam test sayısı 477716, toplam vaka sayısı 69392, toplam vefat sayısı 1518, toplam iyileşen sayısı ise 5674 oldu.

Güncel verilere göre Türkiye’de 1518 hasta yoğun bakımda yatıyor, 1052 hasta ise entube durumunda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında salgının yayılma hızının kontrol altında olduğunu ifade etmişti. Ayrıca, “Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak hazırlanan vaka sayısı tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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