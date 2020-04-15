Türkiye'de filyasyon yöntemi nasıl uygulanıyor?

Tam Boyutta Gör

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüsün yayılmasını engellemek için filyasyon yönteminin uygulandığını açıkladı ve filyasyon detaylarını paylaştı.

Filyasyon nedir?

Filyasyon, bulaşıcı hastalıkların kaynağını ve ilgili temaslı kişileri bulmak için yapılan çalışmalara deniyor. Bir kişide koronavirüs tespit edildiğinde bu kişinin yakın zamanda bulunduğu yerler tüm detaylarıyla öğreniliyor ve bu buralarda bulunup hastayla temasa girme ihtimali olan kişilerle iletişime geçiliyor. Koronavirüs, temas yoluyla kolay bulaşabilen bir hastalık türü olduğu için temaslı takibinin yapılması büyük önem taşıyor. Bu nedenle ülkemizde filyasyon yöntemiyle tarama yapılarak virüsün başka kişilere bulaşmasının önüne geçiliyor. Bakan Koca'ya göre filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka hiçbir ülke henüz olmadı.

Türkiye’de bugüne kadar koronavirüs tanısı konan hastaların temas zincirindeki 261989 kişi tespit edildi. Bunların yüzde 95,8’ine ulaşıldı. Takibi yapılan toplam kişi sayısı 251028. Bakanın açıklamasına göre her doğrulanmış vakaya ortalama 4,5 temaslı kişi düşmektedir.

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 12 Nisan

Ayrıca Bkz. "Türkiye'de koronavirüs tedavisi herkese ücretsiz"

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan tarihli COVID-19 rehberine göre olası veya kesin vakayla yakın temaslı olan kişiler 14 gün boyunca takip ediliyor. Bu sürede evde izlenen temaslılar İl Sağlık Müdürlüğü tarafındna belirlenen yetkililer tarafından telefonla takip ediliyor.

Evde izlenilmesine karar verilen kişiler ne yapmalı?

Eğer filyasyon ekibi tarafından size ulaşıldıysa ve koronavirüslü kişi ile temasınız olduğunuz belirtildiyse mutlaka filyasyon ekibinin yönlendirmelerine uymanız gerekmekte. Bu ekibin yönergelerine ek olarak Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehbere göre ilgili kişiler şu hususlara dikkat etmelidi.

Temaslı izlem süresini evde geçirmelidir.

Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaştığı (ev, hastane vb.) zaman tıbbi maske takmalıdır.

Ev halkına bulaşma riskini önlemek için evde takipli hastalar mümkünse evindeki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalıdır ve tıbbi maske takmalıdır, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelidir.

Eve, ziyaretçi kabul edilmemelidir.

Temaslının ev içindeki hareketi sınırlandırılmalı; tuvalet, banyo gibi ortak kullanılan alanlar iyi havalandırılmalıdır.

Temaslı, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanması gerekirse bu eşyaları iyice su ve sabunla yıkamalıdır. Vakanın kullandığı kıyafet ve çarşaf, nevresim gibi tekstil ürünleri60-90°C’de normal deterjan ile yıkanmalıdır

Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizlenmelidir.

Türkiye’de 14 Nisan 2020 verilerine göre toplam 443626 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 65111, toplam vefat sayısı 1403 ve toplam iyileşen hasta sayısı 4799. Günlük olarak paylaşılan koronavirüs vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

https://www.saglik.gov.tr/TR,65048/asi-konusunda-calisma-yapan-butun-birimlerimizi-destekliyoruz.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.