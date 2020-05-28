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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bugünkü vaka sayısı: 1182 (28 Mayıs)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'de koronavirüsün güncel durumunu paylaştı. "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede." dedi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bugünkü vaka sayısı: 1182 (28 Mayıs)
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Mayıs tarihine ilişkin koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Yeni vaka sayısının benzer şekilde seyrettiği görülüyor.

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    Bugünkü yeni vaka sayısı 1182, bugünkü vefat sayısı ise 30 olarak açıklandı. Bugün 33559 test yapıldı, 1576 kişi iyileşti.

    Ayrıca Bkz. "THY'nin korona zararı belli oldu"

    Yeni vakalarla birlikte Türkiye’deki toplam vaka sayısı 160979'a çıktı. Toplam vefat sayısı ise 4461 oldu.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    9600_G_T (kadir varae) 31 dk.
    reis tabloyu görmeden bütün yasakları kaldırdı
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