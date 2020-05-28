Bugünkü vaka sayısı: 1182 (28 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Mayıs tarihine ilişkin koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. Yeni vaka sayısının benzer şekilde seyrettiği görülüyor.İlginizi Çekebilir Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)
Bugünkü yeni vaka sayısı 1182, bugünkü vefat sayısı ise 30 olarak açıklandı. Bugün 33559 test yapıldı, 1576 kişi iyileşti.
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Yeni vakalarla birlikte Türkiye’deki toplam vaka sayısı 160979'a çıktı. Toplam vefat sayısı ise 4461 oldu.
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