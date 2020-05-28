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    THY'nin korona zararı belli oldu

    Türk Hava Yolları koronavirüs nedeniyle ne kadar zarar ettiğini açıkladı. 2020'nin ilk çeyreğinde 2 milyar 23 milyon TL’lik zarar açıklandı.
    50 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    THY'nin korona zararı belli oldu
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    Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Türk Hava Yolları, koronavirüsten en çok etkilenen şirketlerden biri oldu. Firmanın bu süreçte ne kadar zarar ettiği açıklandı.

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    Türk Hava Yolları’ndan web sitesinden paylaşılan açıklamada 2020’nin ilk çeyreğinde (1 Ocak-31 Mart) 2 milyar 23 milyon TL’lik zarar açıklandı. 2019'un ilk çeyreyinde 1 milyar 253 milyon TL'lik zarar açıklanmıştı. 2020'de 2019'a göre 770 milyon TL daha fazla zarar edildiği görülüyor.

    31 Mart 2020 itibariyle filoda toplam 361 adet geniş gövde, dar gövde ve kargo tipi uçak bulunuyor. Tüm uçakların toplam yolcu kapasitesi ise 71 bin 320.

    Ayrıca Bkz. "Fransa'dan salgından etkilenen otomotiv sektörüne dev destek"

    Türk Hava Yolları uçuşlarını iç hat için 4 Haziran 2020, dış hat için 10 Haziran 2020’ye kadar durdurdu. Yeniden erteleme kararı alınmazsa bu tarihlerde uçuşların başlaması planlanıyor. Yeni dönemde uçuşlarda bazı değişiklikler olacak. Örneğin her yolcudan HES kodu istenecek. El bagajı alınmayacak. Biniş ve inişlerde kuyruk olmayacak, anons ile sıra numarasına göre biniş yapılacak.



    https://investor.turkishairlines.com/documents/tl-thyao-formsrk-mart_2020.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    koyunsayar 34 dk. en beğenilen
    Bence telefonlara yüzde 269 tyh payı eklesinler iyi olur paralar çin e amerika ya gideceğine bir işe yarar
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    themxdj (enes dereli) 7 dk.
    Thy yi en çok etkileyen Boeing max uçakları yatıyor aylardır
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    yakup13 12 dk.
    bu zarar korona zararı değil yalnız

    31 marttan sonra patladı esas

    zaten dikkat ederseniz , 2019 aynı dönemdede yakın bi zararı varmış
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    OSINOS (Selim USTA) 15 dk.
    Yav he heeee.. kanını emdiği taşeron işcilerden kazandığı kar'ı da söylesin bir ara.. küfür edicem şimdi..
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    metulen (mustafa mus) 15 dk.
    Dünyada sayılı hava yolları arasında olan thy 2019da neden zarar açıklamış?
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    emreee85 (Emre ) 19 dk.
    Kâr onların zarar bizim. Millet ödeyecek zaten.
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    9600_G_T (kadir varae) 30 dk.
    ne zararı zarar bizden cıkıyor
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    noobszle 33 dk.
    diger firmalara göre makul
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    koyunsayar 34 dk. en beğenilen
    Bence telefonlara yüzde 269 tyh payı eklesinler iyi olur paralar çin e amerika ya gideceğine bir işe yarar
    Yanıtla +4
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    DH Specialist (Emre ) 37 dk.
    sorun değil para basılır cezasını halk öder

    sahte corona salgını fakiri daha da fakir yapacak.

    RTE'nin de dediği gibi: Fakir çalmasını bilmediği için fakirdir.
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    5 etiket daha 2020 ilk çeyrek finans zarar Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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