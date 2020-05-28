THY'nin korona zararı belli oldu

Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Türk Hava Yolları, koronavirüsten en çok etkilenen şirketlerden biri oldu. Firmanın bu süreçte ne kadar zarar ettiği açıklandı.

İlginizi Çekebilir

THY uçuşları 1 ay daha durduruldu

Türk Hava Yolları’ndan web sitesinden paylaşılan açıklamada 2020’nin ilk çeyreğinde (1 Ocak-31 Mart) 2 milyar 23 milyon TL’lik zarar açıklandı. 2019'un ilk çeyreyinde 1 milyar 253 milyon TL'lik zarar açıklanmıştı. 2020'de 2019'a göre 770 milyon TL daha fazla zarar edildiği görülüyor.

31 Mart 2020 itibariyle filoda toplam 361 adet geniş gövde, dar gövde ve kargo tipi uçak bulunuyor. Tüm uçakların toplam yolcu kapasitesi ise 71 bin 320.

Ayrıca Bkz. "Fransa'dan salgından etkilenen otomotiv sektörüne dev destek"

Türk Hava Yolları uçuşlarını iç hat için 4 Haziran 2020, dış hat için 10 Haziran 2020’ye kadar durdurdu. Yeniden erteleme kararı alınmazsa bu tarihlerde uçuşların başlaması planlanıyor. Yeni dönemde uçuşlarda bazı değişiklikler olacak. Örneğin her yolcudan HES kodu istenecek. El bagajı alınmayacak. Biniş ve inişlerde kuyruk olmayacak, anons ile sıra numarasına göre biniş yapılacak.

https://investor.turkishairlines.com/documents/tl-thyao-formsrk-mart_2020.pdf

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.