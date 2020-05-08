Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1848

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mayıs tarihine ilişkin Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 1848 yeni vaka duyuruldu. Test sayısında artış olmasına rağmen günlük vaka sayısında düne göre düşüş yaşandı.
Paylaşılan tabloya göre son 24 saatte 33687 kişiye test yapıldı. Bunlardan 1848 tanesi pozitif sonuç verdi. Bugün 48 kişi koronavirüs sebebiyle vefat ederken, 3412 kişinin de iyileştiği bildirildi.İlginizi Çekebilir Türkiye, koronavirüsle mücadelede günde 40 bin test hedefini aştı
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Bugünkü verilerle birlikte Türkiye’de toplam vaka sayısı 135569’a, toplam vefat sayısı 3689’a, toplam iyileşen hasta sayısı ise 86396’ya yükseldi. Yoğun bakımda 1219 hasta, entübe durumunda 653 hasta bulunuyor.
Güncel tabloya baktığımızda, salgın kapsamında günlük vefat sayısının bugün itibariyle yeniden 50’nin altına düştüğünü görüyoruz. Günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve günlük değişimi takip edebilirsiniz.
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Hastalık 5 ila 9 günde kendini %95 belli ediyor diyorlar. O halde bu kişilerin tespit edilmesi için en az 10 gün 15 günlük uzun sokağa çıkma yasağı getirilmeli, Imamoğlunun'da önerdiği 11 günlük sokağa çıkma yasağı önerisini de değerlendirmedi hükümet. Çok zor bu şekilde ...
Beğenin beğenmeyin ama bir çok ülke bu şekilde daha sert önlemlerle günlük vaka sayısını indirmeyi başardı.
Zaten vatandaş vurdum duymaz bir halde, olayın ciddiyetinde değil. Şimdi yavaş yavaş normalleşen önlemlerle bakalım neler olacak.
Günlük 1850 vaka bana göre normal değil