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    Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1848

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 8 Mayıs vaka tablosunu paylaştı. Paylaşılan tabloya göre günlük vefat sayısı yeniden 50'nin altına düştü.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1848
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mayıs tarihine ilişkin Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 1848 yeni vaka duyuruldu. Test sayısında artış olmasına rağmen günlük vaka sayısında düne göre düşüş yaşandı.

    Paylaşılan tabloya göre son 24 saatte 33687 kişiye test yapıldı. Bunlardan 1848 tanesi pozitif sonuç verdi. Bugün 48 kişi koronavirüs sebebiyle vefat ederken, 3412 kişinin de iyileştiği bildirildi.

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    Ayrıca Bkz. "Yerli koronavirüs aşısının hayvan deneyleri başladı"

    Bugünkü verilerle birlikte Türkiye’de toplam vaka sayısı 135569’a, toplam vefat sayısı 3689’a, toplam iyileşen hasta sayısı ise 86396’ya yükseldi. Yoğun bakımda 1219 hasta, entübe durumunda 653 hasta bulunuyor.

    Güncel tabloya baktığımızda, salgın kapsamında günlük vefat sayısının bugün itibariyle yeniden 50’nin altına düştüğünü görüyoruz. Günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve günlük değişimi takip edebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf.
    Şimdi bu virüs bir noktadan tahminen bir kişi ile dünyaya yayıldı. Burada önemli olan günlük vaka sayısı, bu aynı zamanda bilinmeyen virüslü sayısının da çok olabileceğini de gösteriyor. 1850 vaka 1850 dünyaya bu şekilde yaymaya eşdeğer güçte demek oluyor. Bunun tek çözümü karantina.

    Hastalık 5 ila 9 günde kendini %95 belli ediyor diyorlar. O halde bu kişilerin tespit edilmesi için en az 10 gün 15 günlük uzun sokağa çıkma yasağı getirilmeli, Imamoğlunun'da önerdiği 11 günlük sokağa çıkma yasağı önerisini de değerlendirmedi hükümet. Çok zor bu şekilde ...

    Beğenin beğenmeyin ama bir çok ülke bu şekilde daha sert önlemlerle günlük vaka sayısını indirmeyi başardı.


    Zaten vatandaş vurdum duymaz bir halde, olayın ciddiyetinde değil. Şimdi yavaş yavaş normalleşen önlemlerle bakalım neler olacak.

    Günlük 1850 vaka bana göre normal değil
    Şimdi bu virüs bir noktadan tahminen bir kişi ile dünyaya yayıldı. Burada önemli olan günlük vaka sayısı, bu aynı zamanda bilinmeyen virüslü sayısının da çok ol...
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    air raid siren 1 hf. yimmasabi
    hani her şeye düz mantığınızla bakıp uzman gibi yorum yapıyorsunuz ya bayılıyorum buna. internetten öğrediğiniz 2 3 bilgiyle şöyle şöyle yapmazsanız olmaz vs demeyin abi ya. muhalefet olmak için mi böyle yapıyorsunuz anlamıyorum. biri vaka sayısına inanmaz biri böyle böyle yapmalıyız der.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    air raid siren 1 hf. en beğenilen yimmasabi
    hani her şeye düz mantığınızla bakıp uzman gibi yorum yapıyorsunuz ya bayılıyorum buna. internetten öğrediğiniz 2 3 bilgiyle şöyle şöyle yapmazsanız olmaz vs demeyin abi ya. muhalefet olmak için mi böyle yapıyorsunuz anlamıyorum. biri vaka sayısına inanmaz biri böyle böyle yapmalıyız der.
    hani her şeye düz mantığınızla bakıp uzman gibi yorum yapıyorsunuz ya bayılıyorum buna. internetten öğrediğiniz 2 3 bilgiyle şöyle şöyle yapmazsanız olmaz vs d...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf. air raid siren
    Peki, inşallah sen haklı çıkarsın
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    Suppordle (Bahadır ) 1 hf. air raid siren
    doğrusunu anlat o zaman tatava yapma.
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    deoks 1 hf.
    Evde yata yata ek dersine varana kadar maaşını alan tipler yine gelmiş rakamlara inanmıyorlarmış akılları sıra. Tek dertleri işe gitmemek aslında.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    rovi21 (Muhammed Halis) 4 gün deoks
    BÖğretmen düşmanı kindar birini gördüm sanki.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    mehmetfeyaz33 4 gün
    berberler avmler açıldı 2. dalga gelmezse bu işi yırttık demektir bu
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    ATAM & FATİH (Mustafa Sahin) 1 hf.
    Ekonomisi etkilenmeyenler villalarina çekilmiş lütfen evde kalın kalırız borç gırtlağına kadar dolmuş iş yok kirediler icra Yolunda insanların psikolojisi bozulmuş biz sizin için evde kalır siz villalarinizda rahatiniza bakın
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    cemalunal82 1 hf. yeni yorumcu
    vaka sayısı korkutuyor, insanlar normalleşmeye başladı bile önümüzü görememek çok kötü inşallah her şey yoluna girer.
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    volga tuygun (tuygun habora) 1 hf.
    Beni düşündüren iyileşen hasta sayısının gitgide düşmeye başladı, Her verinin düşmesi değil bir tanesinin de yükselmesi iyiye gittiğimizi gösterir. Umarım sayı tekrardan artmaya başlar.
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    deoks 1 hf.
    Evde yata yata ek dersine varana kadar maaşını alan tipler yine gelmiş rakamlara inanmıyorlarmış akılları sıra. Tek dertleri işe gitmemek aslında.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    rovi21 (Muhammed Halis) 4 gün deoks
    BÖğretmen düşmanı kindar birini gördüm sanki.
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    Vaka sayısı bence de yüksek ancak vakaların çoğu istanbuldan geliyor.

    Maalesef istanbul 40 bin aktif vaka seviyelerine yakın.


    Bir de "full karantina yapalım" diyenlere iki lafım olacak : "Aç kalırız"

    Yeteri kadar insanlar bunaldı, yeteri kadar işsiz de kaldı. Artık başka yol kalmadı. Tüm ülkeler kademeli olarak devam kararı aldılar.

    Biz de kademeli olarak hayatımıza devam edeceğiz.
    Yanıtla +6
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Vaka sayisi cok yuksek. Bence testleri komple kaldirsinlar... Doktorlara bile rutin yapilsin...
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf.
    Şimdi bu virüs bir noktadan tahminen bir kişi ile dünyaya yayıldı. Burada önemli olan günlük vaka sayısı, bu aynı zamanda bilinmeyen virüslü sayısının da çok olabileceğini de gösteriyor. 1850 vaka 1850 dünyaya bu şekilde yaymaya eşdeğer güçte demek oluyor. Bunun tek çözümü karantina.

    Hastalık 5 ila 9 günde kendini %95 belli ediyor diyorlar. O halde bu kişilerin tespit edilmesi için en az 10 gün 15 günlük uzun sokağa çıkma yasağı getirilmeli, Imamoğlunun'da önerdiği 11 günlük sokağa çıkma yasağı önerisini de değerlendirmedi hükümet. Çok zor bu şekilde ...

    Beğenin beğenmeyin ama bir çok ülke bu şekilde daha sert önlemlerle günlük vaka sayısını indirmeyi başardı.


    Zaten vatandaş vurdum duymaz bir halde, olayın ciddiyetinde değil. Şimdi yavaş yavaş normalleşen önlemlerle bakalım neler olacak.

    Günlük 1850 vaka bana göre normal değil
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    air raid siren 1 hf. yimmasabi
    hani her şeye düz mantığınızla bakıp uzman gibi yorum yapıyorsunuz ya bayılıyorum buna. internetten öğrediğiniz 2 3 bilgiyle şöyle şöyle yapmazsanız olmaz vs demeyin abi ya. muhalefet olmak için mi böyle yapıyorsunuz anlamıyorum. biri vaka sayısına inanmaz biri böyle böyle yapmalıyız der.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Numenorian Man 1 hf.
    Ekonomi denen bir şey kalmadı ortada önlem alarak hayatı devam ettirmeliyiz. Zaten yeterince mahvoldu.
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